Bộ Công an thụ lý điều tra vụ điểm 10 toán tại Trường Chuyên Tuyên Quang

Ngày 17/7, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định rút vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang (phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) theo quyết định khởi tố vụ án của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang (Ảnh: Minh Chiến).

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can liên quan sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Diễn biến mới nhất, ngày 17/7, bà Nguyễn Thị Diệu Thúy (45 tuổi), giáo viên ngữ văn, thư ký điểm thi, đến cơ quan công an đầu thú và bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, cùng nhiều cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi.

Trong số các bị can được công bố danh tính có bà Trần Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, trưởng điểm thi và ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên toán Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, thư ký điểm thi.

Kết quả điều tra ban đầu xác định bà Hằng đã chỉ đạo, định hướng một số giám thị tạo điều kiện cho thí sinh làm bài môn toán không đúng quy chế. Ông Duy bị cáo buộc vào phòng thi, trực tiếp hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh nhằm mục đích thành tích.

Vụ việc bị phát hiện sau khi 147 trong tổng số 328 thí sinh tại điểm thi đạt điểm 10 môn toán; 299 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên. Điểm trung bình môn toán tại điểm thi này khoảng 9,58.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định sai phạm tập trung ở khâu coi thi môn toán, chưa phát hiện bất thường trong việc in sao, bảo quản đề thi và chấm thi trắc nghiệm.

Tỉnh Tuyên Quang đã đề xuất cho 328 thí sinh thi lại môn toán. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa công bố phương án xử lý cuối cùng, đồng thời cho biết sẽ căn cứ kết quả điều tra để bảo đảm quyền lợi của những thí sinh có năng lực thực chất.