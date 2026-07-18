Huy động lực lượng tập trung chữa cháy rừng ở xã Cẩm Lạc

Theo thông tin từ UBND xã Cẩm Lạc, khoảng 13h30' ngày 18/7, một vụ cháy đã bất ngờ bùng phát tại khu vực thôn Tây Sơn.

Hiện trường vụ cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Cẩm Lạc cùng với lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm, dân quân tự vệ và người dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới khu vực xảy ra cháy rừng để dập lửa, ngăn đám cháy lan rộng.

Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, công tác dập lửa được tiến hành nhanh chóng.

Do thời tiết nắng nóng, gió thổi mạnh, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, vụ cháy đã được khống chế.

Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra hiện trường, bố trí lực lượng ứng trực, đề phòng lửa bùng phát trở lại; đồng thời tiến hành xác minh, thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.