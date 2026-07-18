Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

Pháp luật đời sống

Huy động lực lượng tập trung chữa cháy rừng ở xã Cẩm Lạc

Ngọc Khánh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Trên địa bàn xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh vừa xảy ra vụ cháy khiến nhiều diện tích rừng bị thiêu rụi.

Theo thông tin từ UBND xã Cẩm Lạc, khoảng 13h30' ngày 18/7, một vụ cháy đã bất ngờ bùng phát tại khu vực thôn Tây Sơn.

bqbht_br_chay-7.jpg
Hiện trường vụ cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Cẩm Lạc cùng với lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm, dân quân tự vệ và người dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới khu vực xảy ra cháy rừng để dập lửa, ngăn đám cháy lan rộng.

bqbht_br_chay-1.jpg
bqbht_br_chay-2.jpg
bqbht_br_chay-3.jpg
bqbht_br_chay-6.jpg
Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, công tác dập lửa được tiến hành nhanh chóng.

Do thời tiết nắng nóng, gió thổi mạnh, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, vụ cháy đã được khống chế.

Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra hiện trường, bố trí lực lượng ứng trực, đề phòng lửa bùng phát trở lại; đồng thời tiến hành xác minh, thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tin liên quan

Tags:

#cháy rừng #Cẩm Lạc #Hà Tĩnh

Chủ đề Cháy rừng ở Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an Phú Thọ trong đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.
Phạt nặng hơn: Đã đủ sức ngăn chặn tin giả?

Phạt nặng hơn: Đã đủ sức ngăn chặn tin giả?

Không ít người dùng mạng xã hội ở Hà Tĩnh đã phải trả giá vì đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật. Nghị định 174/2026/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ tăng sức răn đe, góp phần siết chặt kỷ cương trên không gian mạng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!