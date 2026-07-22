Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Theo lãnh đạo VKSND TP Đồng Nai, qua điều tra xác minh ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai xác định có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Bộ luật Hình sự. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã hoàn tất các thủ tục ra Quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với tài xế Trần Thanh Hải (SN 1985, ngụ xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xe khách sau khi bị lửa thiêu rụi.

Lãnh đạo VKSND TP Đồng Nai cho biết, đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai và VKSND cùng cấp phải xác định rõ nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc chiếc xe ô tô bốc cháy khiến 7 người tử vong để có những bước tố tụng tiếp theo.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, khoảng 22h ngày 20/7, Trần Thanh Hải lái xe cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Năm Lu điều khiển xe ô tô khách giường nằm loại 24 chỗ (48 giường) mang biển kiểm soát 50E-447.02, trên xe có 37 người từ Khánh Hòa đi TP Hồ Chí Minh.

Đến khoảng 2h ngày 21/7, khi điều khiển xe đến Km1839+300 quốc lộ 1A thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, do buồn ngủ và tránh xe phía trước nên tài xế đã đánh lái sang phải để tránh va chạm, làm xe lao sang phần đường bên phải, va chạm vào hệ thống hộ lan bảo vệ thứ nhất, sau đó tiếp tục va chạm vào hộ lan bảo vệ thứ hai rồi bốc cháy.

Phát hiện sự việc, tài xế Hải cùng phụ xe đưa hành khách xuống xe. Tuy nhiên, do lửa bùng phát nhanh nên đã bao trùm toàn bộ thân xe khiến 7 hành khách tử vong, 6 người khác bị thương. Sau đó tài xế Hải đến cơ quan Công an xã Hưng Thịnh đầu thú và khai nhận do buồn ngủ nên xảy ra vụ tai nạn.