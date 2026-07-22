Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông dẫn đến cháy xe khách giường nằm trên QL1 khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương vào sáng ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã phối hợp đại diện VKSND cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người liên quan...
Theo lãnh đạo VKSND TP Đồng Nai, qua điều tra xác minh ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai xác định có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Bộ luật Hình sự. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã hoàn tất các thủ tục ra Quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với tài xế Trần Thanh Hải (SN 1985, ngụ xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Lãnh đạo VKSND TP Đồng Nai cho biết, đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai và VKSND cùng cấp phải xác định rõ nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc chiếc xe ô tô bốc cháy khiến 7 người tử vong để có những bước tố tụng tiếp theo.
Theo xác minh của cơ quan chức năng, khoảng 22h ngày 20/7, Trần Thanh Hải lái xe cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Năm Lu điều khiển xe ô tô khách giường nằm loại 24 chỗ (48 giường) mang biển kiểm soát 50E-447.02, trên xe có 37 người từ Khánh Hòa đi TP Hồ Chí Minh.
Đến khoảng 2h ngày 21/7, khi điều khiển xe đến Km1839+300 quốc lộ 1A thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, do buồn ngủ và tránh xe phía trước nên tài xế đã đánh lái sang phải để tránh va chạm, làm xe lao sang phần đường bên phải, va chạm vào hệ thống hộ lan bảo vệ thứ nhất, sau đó tiếp tục va chạm vào hộ lan bảo vệ thứ hai rồi bốc cháy.
Phát hiện sự việc, tài xế Hải cùng phụ xe đưa hành khách xuống xe. Tuy nhiên, do lửa bùng phát nhanh nên đã bao trùm toàn bộ thân xe khiến 7 hành khách tử vong, 6 người khác bị thương. Sau đó tài xế Hải đến cơ quan Công an xã Hưng Thịnh đầu thú và khai nhận do buồn ngủ nên xảy ra vụ tai nạn.
Sáng 17/7, Nguyễn Thị Diệu Thuý, giáo viên môn Ngữ văn - Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Thư ký điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để đầu thú.
Lợi dụng nhu cầu tiêu dùng, một đường dây chuyên sang chiết, đóng gói bột ngọt, hạt nêm và bột giặt giả các thương hiệu nổi tiếng vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Đây là đường dây gia đình hoạt động khép kín, tinh vi, thậm chí các đối tượng còn tìm cách đưa hối lộ hòng thoát tội nhưng đã bị lực lượng phá án kiên quyết đấu tranh, bắt giữ.
Liên quan đến vụ án hình sự Nguyễn Thành Nam cùng đồng phạm "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam" xảy ra tại TP Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố, tạm giam thêm 3 đối tượng.
Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an Phú Thọ trong đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.
Không ít người dùng mạng xã hội ở Hà Tĩnh đã phải trả giá vì đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật. Nghị định 174/2026/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ tăng sức răn đe, góp phần siết chặt kỷ cương trên không gian mạng.
Giỏi chuyên môn, vững bản lĩnh chính trị, Viện trưởng Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh Lê Anh Tuấn luôn giải quyết công việc công bằng, khách quan, tôn trọng sự thật và kiên định mục tiêu bảo vệ công lý, lẽ phải.