Xe tải bất ngờ bốc cháy trên đường vành đai phía Nam Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đang chở vật liệu xây dựng di chuyển trên tuyến đường vành đai ở phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh), xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội.
Lúc 7h ngày 18/6, tài xế Phan Bá T. (SN 1996, trú thôn 5, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe tải mang BKS 29E - 356.xx chở vật liệu xây dựng, di chuyển trên đường vành đai phía Nam ở Khu kinh tế Vũng Áng. Khi lưu thông tới địa phận phường Hoành Sơn, xe tải bất ngờ bốc cháy. Phát hiện sự việc, tài xế cho xe tấp vào lề đường, tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Phần đầu xe nhanh chóng bị lửa bao trùm.
Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã điều động xe chuyên dụng cùng các cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng và một số xe tưới nước ở gần hiện trường, sau khoảng 30 phút, vụ cháy xe đã được khống chế.
Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến phần đầu và nhiều bánh xe bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.
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