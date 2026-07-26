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Vụ chủ tịch xã bị bắt vì cá độ bóng đá: Chờ quyết định xử lý cán bộ

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Sau khi Chủ tịch xã Thiệu Toán bị bắt vì liên quan đường dây cá độ bóng đá, địa phương đã bố trí người điều hành tạm thời và đang chờ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định phương án xử lý cán bộ.

Liên quan đến vụ ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán, tỉnh Thanh Hóa, bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến đường dây cá độ bóng đá, ông Đỗ Ngọc Luân, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết địa phương đang chờ kết quả xử lý cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đối với ông Hùng.

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Vụ chủ tịch xã bị bắt vì cá độ bóng đá: Chờ quyết định xử lý cán bộ

Theo ông Luân, các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý gồm Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND cấp xã. Vì vậy, khi có cán bộ thuộc diện này vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét, quyết định hình thức kỷ luật và phương án phân công, bố trí nhân sự.

Để công việc chuyên môn không bị gián đoạn, ngay sau khi ông Hùng bị khởi tố, bắt tạm giam, địa phương đã tạm thời giao một Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách, điều hành hoạt động của UBND xã.

Trước đó, từ ngày 11 đến 18/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên tiếp triệt phá 4 chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Trong số này có đường dây cá độ bóng đá với sự tham gia của ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán.

Theo cơ quan điều tra, ngày 14/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt xóa chuyên án, triệu tập 4 người tại xã Thiệu Hóa để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thiện Bình là người cầm đầu đường dây. Thông qua mạng Internet, Bình mua tài khoản cấp "Agent" trên các trang web cá độ bóng đá, sau đó cấp lại các tài khoản "Member" cho những người tham gia cá cược.

Bình đã cấp tài khoản cho Trịnh Đức Hùng với hạn mức 300 USD/ngày (quy đổi 100.000 đồng/USD) và Trần Công Hậu với hạn mức 2.000 USD/ngày để tham gia cá độ các trận đấu tại World Cup 2026.

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