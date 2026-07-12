Khởi tố vụ án chìm ca nô ở Phú Quốc, tạm giữ thuyền trưởng điều tra vụ 15 du khách tử vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hồng Hải liên quan đến vụ chìm ca nô, làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc.
Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ đối với Nguyễn Hồng Hải (sinh năm 1969, trú ấp Thuận Tiến, xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang), tạm trú tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, để điều tra do có hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ chìm ca nô, làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc.
Theo tin đã đưa, khoảng 13 giờ ngày 11/7/2026 xảy ra vụ chìm ca nô trên vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc, làm 15 du khách quốc tịch Ấn Độ tử vong.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã khẩn trương chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc và các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai những người có liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, sáng ngày 12/7/2026 Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ Nguyễn Hồng Hải, có hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ chìm ca nô làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
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