Đặc điểm và ý nghĩa của tiêu lệnh chữa cháy, nội quy PCCC

Tổng quan về tiêu lệnh chữa cháy

Tiêu lệnh chữa cháy là một thành phần quan trọng được tạo thành từ chất liệu thép chống han gỉ, đảm bảo sự bền bỉ và thẩm mỹ. Bề mặt của bảng tiêu lệnh chứa thông tin chi tiết về các nội quy phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cùng hướng dẫn cụ thể về các biện pháp cứu thương trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn.

Bảng tiêu lệnh chữa cháy, nội quy phòng cháy chữa cháy giúp người sử dụng có thể nắm bắt những hành động cơ bản cần thực hiện khi hỏa hoạn xảy ra.

Tiêu lệnh chữa cháy bao gồm một loạt các bảng như:

- Nội quy PCCC

- Hướng dẫn xử lý khi có sự cố hỏa hoạn

- Cảnh báo và nghiêm cấm các hành vi có nguy cơ gây cháy nổ…

Việc lắp đặt tiêu lệnh chữa cháy là bắt buộc tại nhiều công trình như chung cư cao tầng, trung tâm thương mại, văn phòng cao ốc với nhiệm vụ chính là thông báo và cảnh báo để ngăn chặn nguy cơ cháy nổ. Tất cả các quy định trên tiêu lệnh chữa cháy đều phải được tuân thủ để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, tài sản và tính mạng của mọi người. Bằng cách hiểu và tuân thủ các thông điệp trên bảng tiêu lệnh, người dùng có thể nhanh chóng nhận biết và tránh xa những hành vi có thể gây nguy hiểm đối với an toàn PCCC.

Đặc điểm, ý nghĩa của tiêu lệnh chữa cháy, nội quy PCCC

Lực lượng chức năng kiểm tra hệ thống PCCC tại khách sạn Seabird Thiên Cầm (xã Thiên Cầm).

1. Về tiêu lệnh chữa cháy:

Bảng tiêu lệnh chữa cháy có hình dạng hình chữ nhật ngang với kích thước 44cm x 32cm, được thiết kế với mục đích chủ yếu là hướng dẫn và chỉ dẫn cách hành động của người dân để khắc phục tình huống cháy nổ và đảm bảo an toàn.

Tiêu lệnh chữa cháy gồm 4 bước cụ thể, được sắp xếp theo thứ tự thực hiện từ trái sang phải:



- Bước 1: Báo động gấp khi xảy ra cháy

- Bước 2: Tắt nguồn điện bằng cách cắt cầu dao điện khi phát hiện cháy nổ.

- Bước 3: Sử dụng bình chữa cháy, cát, hoặc nước để dập tắt ngọn lửa.

- Bước 4: Gọi điện thoại đến số 114 để báo cáo vụ cháy và yêu cầu sự hỗ trợ từ đội chữa cháy chuyên nghiệp.

2. Về nội quy PCCC:

Nội quy PCCC nhằm đảm bảo an toàn tài sản tính mạng của mọi người và trật tự an ninh trong cơ quan, quy định việc PCCC như sau:

- Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, kể cả khách hàng liên quan đến quan hệ công tác.

- Cấm không được sử dụng lửa, củi, đun nấu, hút thuốc trong kho, nơi sản xuất và nơi cấm lửa.

- Cấm không được câu, móc, sử dụng điện tùy tiện, hết giờ làm việc phải kiểm tra và tắt đèn, quạt, bếp điện... trước khi ra về.

- Sắp xếp vật tư, hàng hóa trong kho phải gọn gàng, sạch sẽ, xếp riêng từng loại có khoảng cách ngăn cháy, xa tường để tiện việc kiểm tra hàng và cứu chữa khi cần thiết.

- Khi xuất nhập hàng, xe không được nổ máy trong kho, nơi sản xuất; khi đậu phải hướng đầu xe ra ngoài.

- Không để các chướng ngại vật trên lối đi lại.

- Phương tiện, dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy, không ai được lấy sử dụng vào việc khác.

- Ai thực thi tốt quy định này sẽ được khen thưởng, ai vi phạm sẽ tuỳ theo mức độ xử lý từ cảnh cáo đến truy tố trước pháp luật.

Dán tiêu lệnh chữa cháy, nội quy PCCC đúng cách

Có nhiều cách để treo bảng tiêu lệnh chữa cháy, nội quy PCCC một cách hợp lý. Dưới đây là một số gợi ý:

- Nên treo bảng tiêu lệnh chữa cháy, nội quy PCCC ở những nơi dễ nhìn thấy, có người qua lại nhiều như hành lang, sảnh, văn phòng. Điều này giúp mọi người biết cách xử lý khi xảy ra hỏa hoạn.

- Treo biển cấm đồ dễ cháy ở các khu vực có nhiều vật dễ bắt lửa.

- Dùng đinh hoặc băng dính hai mặt để treo bảng tiêu lệnh chữa cháy, nội quy PCCC cho chắc chắn.

Để đảm bảo an toàn PCCC, việc dán đúng cách tiêu lệnh chữa cháy, nội dung PCCC vô cùng quan trọng. Tại các công trình lớn, bảng tiêu lệnh cần được dán ở nhiều vị trí khác nhau để thông báo một cách rộng rãi nhất. Vậy, làm thế nào để dán tiêu lệnh chữa cháy, nội quy PCCC sao cho hợp lý và dễ quan sát?:

- Để đảm bảo bảng tiêu lệnh không bị rớt xuống, tuyệt đối không dùng băng dính mà nên sử dụng đinh hoặc khoan bắt vít. Chiều cao treo bảng cũng cần vừa phải, không quá thấp hoặc quá cao. Ngoài ra, cần kiểm tra định kỳ tình trạng bảng tiêu lệnh, kịp thời thay thế khi bảng bị hư hỏng.

- Khi lựa chọn tiêu lệnh chữa cháy, nội quy PCCC, nhất thiết phải chọn loại đúng tiêu chuẩn, chất lượng tốt, không bị biến dạng hay bị gỉ sét. Tránh sử dụng loại rẻ tiền nhưng lại kém chất lượng. Điều quan trọng là phải tuân thủ các quy định về tiêu lệnh PCCC của ngành.