Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

Ngày 9/7, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức khảo sát công tác phòng cháy, chữa cháy tại một số đơn vị, cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Thành Sen. Cùng đi có đại diện các sở, ngành liên quan.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Công ty CP Đầu tư và Thương mại Ngân Hà - chủ đầu tư khách sạn Ngân Hà.

Đoàn đã đến khảo sát công tác phòng cháy, chữa cháy tại khách sạn Ngân Hà; Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh; cơ sở karaoke Kingdom; chung cư Winhouse; BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, chợ Hà Tĩnh.

Đoàn khảo sát, kiểm tra hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại khách sạn Ngân Hà, Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh...

Tại các điểm khảo sát, đoàn đã nghe đại diện các đơn vị, cơ sở kinh doanh báo cáo tình hình triển khai các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ và diễn tập phương án chữa cháy tại cơ sở.

Đoàn tiến hành khảo sát trung tâm báo cháy tại chung cư Winhouse và thiết bị chữa cháy tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh.

Đoàn cũng đã tiến hành khảo sát, kiểm tra hệ thống điện, công tác quản lý nguồn điện, nguồn nhiệt; việc trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ và khả năng xử lý các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra.

Qua khảo sát, đoàn ghi nhận các đơn vị, cơ sở kinh doanh đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang bị, xây dựng lực lượng và triển khai các phương án phòng cháy, chữa cháy tại chỗ.

Đoàn khảo sát trung tâm báo cháy tại chợ Hà Tĩnh.

Đoàn đề nghị các đơn vị, cơ sở kinh doanh tiếp tục quan tâm đầu tư, bổ sung trang thiết bị, phương tiện chữa cháy phù hợp với điều kiện thực tế; thường xuyên rà soát các nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ; tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy…

Đối với những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, cơ sở kinh doanh, đoàn tiếp thu, tổng hợp để báo cáo HĐND tỉnh nhằm kịp thời đề xuất các giải pháp, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy trong thời gian tới.