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Xã hội

PCCC từ cơ sở: Chìa khóa bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân

Văn Giáp (t/h)
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(Baohatinh.vn) - Công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) từ cơ sở đóng vai trò then chốt, là chìa khóa để bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Cháy nổ là thảm họa khó lường, có thể cướp đi sinh mạng, phá hủy tài sản và gây ra tổn thất nặng nề cho cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Do đó, việc xây dựng và duy trì hiệu quả công tác PCCC tại cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản và giữ gìn an toàn xã hội.

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Lực lượng chức năng kiểm tra công tác PCCC tại điểm thi Trường THPT Lê Hữu Trác (xã Tứ Mỹ).

Cơ sở là nơi sinh sống, làm việc và sinh hoạt hàng ngày của người dân. Tại đây, các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ có thể tồn tại dưới nhiều hình thức. Từ các vật liệu thông thường như giấy, vải, gỗ trong nhà ở, trường học, đến các chất dễ cháy như xăng dầu trong nhà xe, khí gas trong bếp ăn tập thể, hóa chất trong phòng thí nghiệm. Chỉ cần một sơ suất nhỏ trong quá trình sử dụng lửa để nấu nướng, thắp hương, hàn xì hoặc do chập điện, sử dụng thiết bị điện sai quy cách; sự chủ quan, thiếu kiến thức hoặc vi phạm các quy định về PCCC của một cá nhân có thể dẫn đến hậu quả khôn lường cho cả cộng đồng.

Việc triển khai PCCC ngay tại cơ sở giúp chủ động ngăn chặn từ gốc rễ các nguy cơ, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ tiềm ẩn. Điều đó không chỉ bảo vệ tính mạng, tài sản cho từng gia đình mà còn góp phần xây dựng một môi trường sống an toàn, lành mạnh cho toàn xã hội. PCCC từ cơ sở còn là nền tảng để xây dựng một lực lượng ứng phó ban đầu hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại khi có sự cố xảy ra.

Để PCCC từ cơ sở thực sự phát huy hiệu quả, cơ quan chức năng khuyến cáo cần có sự kết hợp đồng bộ giữa các biện pháp kỹ thuật và nâng cao ý thức của người dân. Theo đó, hộ gia đình và cá nhân cần trang bị kiến thức, nắm vững các quy định về an toàn PCCC, hiểu rõ các nguyên nhân gây cháy nổ phổ biến, cách sử dụng các thiết bị PCCC cơ bản như bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc. Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, gas, các thiết bị sinh nhiệt trong nhà. Loại bỏ các vật liệu dễ cháy không cần thiết, sắp xếp gọn gàng, thông thoáng nơi để hàng hóa, vật liệu dễ cháy.

Đồng thời, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định khi sử dụng lửa, điện. Tuyệt đối không để trẻ em nghịch các nguồn lửa. Tắt các thiết bị điện, nguồn nhiệt khi ra khỏi nhà hoặc khi đi ngủ. Đầu tư các thiết bị PCCC cá nhân như bình chữa cháy mini, thang dây thoát hiểm, mặt nạ phòng độc. Mỗi gia đình cần có kế hoạch thoát hiểm chi tiết khi có cháy, xác định lối thoát hiểm an toàn và điểm tập kết chung.

Các trường học, cơ quan, doanh nghiệp tuân thủ nghiêm các quy định về thẩm duyệt thiết kế PCCC, đảm bảo các hạng mục PCCC được thi công, nghiệm thu và vận hành đúng tiêu chuẩn. Bố trí đầy đủ các phương tiện chữa cháy ban đầu như bình CO2, bình bột, vòi phun, hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động tại các khu vực trọng yếu (phòng học, nhà xưởng, kho, bếp ăn, phòng máy tính).

Xây dựng, phổ biến nội quy PCCC, phương án chữa cháy, phương án thoát nạn cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên. Tổ chức diễn tập định kỳ để nâng cao kỹ năng ứng phó. Mặt khác, chú trọng tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC tại chỗ và trang bị kiến thức PCCC cho toàn thể cán bộ, nhân viên; kiểm tra định kỳ hệ thống điện, thiết bị PCCC, việc chấp hành nội quy PCCC của mọi người.

Bên cạnh các biện pháp trên, việc nâng cao ý thức cộng đồng về PCCC là yếu tố quyết định. Các phương tiện thông tin đại chúng, nhà trường, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức về PCCC; khuyến khích mọi công dân, gia đình, tổ chức tích cực tham gia PCCC, coi đó là trách nhiệm chung. Các hành vi vi phạm quy định về PCCC cần được xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật để tạo tính răn đe, phòng ngừa.

PCCC từ cơ sở không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng PCCC chuyên nghiệp mà là trách nhiệm của mỗi người dân. Khi mỗi cơ sở, mỗi gia đình đều là một "pháo đài" vững chắc về PCCC, sẽ tạo nên một bức tường thành kiên cố bảo vệ sự bình yên cho xã hội, đảm bảo tính mạng và tài sản của Nhân dân.

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Tags:

#Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh #Lực lượng PCCC cơ sở #Phòng chống hoả hoạn #Công tác cứu nạn cứu hộ

Chủ đề Vì an toàn cháy nổ

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