Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá giữ chức Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa có quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
Cụ thể, Thủ tướng Lê Minh Hưng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
Ông Nguyễn Hoài Anh sinh năm 1977, quê quán phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng. Ông có trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý hành chính công, đại học chuyên ngành kiến trúc, cử nhân ngữ văn Anh. Ông cũng là ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết) và khóa XIV.
Ông từng có nhiều năm công tác tại tỉnh Bình Thuận (cũ) với nhiều vị trí như Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Tuy Phong, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.
Đến tháng 7-2025, ông Nguyễn Hoài Anh được điều động giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng. Từ tháng 9-2025, ông được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Như vậy, đến nay Bộ Dân tộc và Tôn giáo có các Thứ trưởng gồm: ông Nguyễn Hoài Anh, ông Y Vinh Tơr, ông Y Thông, bà Nông Thị Hà và ông Nguyễn Hải Trung. Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo là ông Nguyễn Đình Khang.
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