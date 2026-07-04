Những kiến thức cần biết về phòng cháy, chữa cháy

PCCC là tổng hợp của mọi công tác liên quan tới việc PC và CC nhằm thực mọi công tác phòng ngừa và giảm thiểu tối đa do cháy nổ gây ra.

1. Mục tiêu của PCCC.

- Mỗi công ty, tư nhân: Cần ý thức được tầm quan trọng của việc PCCC trong cuộc sống hàng ngày chứ không chỉ phó mặc bổn phận cho lực lượng cảnh sát PCCC. Thường xuyên tập huấn, huấn luyện sử dụng thiết bị báo cháy và chữa cháy cho cán bộ, nhân viên, công nhân biết về tín hiệu báo cháy, cách di chuyển thoát nạn, vị trí bình chữa cháy và các thao tác chữa cháy ban đầu khi đám cháy mới phát sinh. Thường xuyên bảo trì bảo dưỡng thiết bị để có thể chữa cháy ngay khi có tình huống phát sinh.

- Đối với lực lượng cảnh sát PCCC: Tuyên truyền, phổ biến tri thức PCCC cho người dân, hướng dẫn, rà soát việc tuân thủ các quy định về PCCC cho các công ty, hộ gia đình trên khu vực quản lý, xử lý đám cháy nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả ngay khi nhận được báo cháy.

- Đối với những cơ quan, tổ chức: Người quản lý phải phổ biến kiến thức về PCCC cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, doanh nghiệp. Duy trì hoạt động của đội PCCC nội bộ theo quy định pháp luật, thường xuyên rà soát, giám sát việc chấp hành nội quy PCCC và các thiết bị chữa cháy tại chỗ. Ngân sách luôn đảm bảo đủ đáp ứng cho công tác PCCC được vận hành, bảo trì bảo dưỡng thường xuyên, đúng thời gian mang lại hiệu quả nhất.

- Đối với các hộ gia đình: Mỗi người trong gia đình là một chiến sĩ PCCC, luôn mang ý thức chủ động tránh tối đa nguy cơ xảy ra cháy nổ, sử dụng thành thạo các thiết bị PCCC.

2. Ý nghĩa của công tác PCCC.

- Chủ động nắm bắt tình huống lúc với cháy xảy ra: Với sự hiểu biết về những cách PCCC sẽ giúp bạn có thể chủ động nắm bắt được tình hình, cách thức phòng tránh cháy nổ. Trong tình hình xảy ra hỏa hoạn, chúng ta vẫn bình tĩnh xử lý những vấn đề cơ bản của đám cháy. Chữa cháy ngay, tại chỗ, báo động, di chuyển, thoát nạn đúng hướng, đảm bảo an toàn cho chính bản thân cũng như người thân.

- Cả cộng đồng cùng thực hành PCCC: Qua những buổi đào tạo không chỉ nâng cao kiến thức cấp thiết về phòng chống cháy nổ mà còn giúp mọi người trong tập thể cùng viện trợ, tương trợ nhau, tăng tình đoàn kết cộng đồng.

- Giúp hạn chế tác hại của cháy về tính mạng và tài sản: Bằng cách đánh giá kỹ những giải pháp PCCC có thể hạn chế được các trường hợp xấu xảy ra, trong những tình huống nguy cấp có thể giảm thiệt hại về người và tài sản của tư nhân, tổ chức. Bên cạnh đó, sở hữu kiến thức, sự hiểu biết thông tin về PCCC giúp ngăn chặn kẻ xấu lợi dụng thời cơ cháy nổ để thực hiện các hành vi trái pháp luật, lợi dụng cháy nổ để trục lợi, gây tác động đến tài sản, tính mạng của người khác.

Các trang, thiết bị PCCC cơ bản. Ảnh minh hoạ từ Internet.

3. Vai trò và tầm quan trọng của việc PCCC

- Ý nghĩa PCCC sẽ không nhiều nếu như thiếu các vật dụng PCCC căn bản để đảm bảo an toàn trong trường hợp nguy cấp. Những vật dụng phòng cháy nổ và chữa cháy đóng vai trò rất quan trọng, giúp hỗ trợ xử lý những đám cháy hiệu quả, ngăn phòng ngừa, hạn chế đám cháy lan rộng cũng như bảo đảm tính mạng, tài sản của cá nhân, tổ chức.

- Tại các khu chung cư, khu công nghiệp, các tổ chức, đơn vị cần trang bị hệ thống báo cháy, bơm chữa cháy,... nhằm hạn chế nguy cơ, kịp thời xử lý nếu xảy ra cháy nổ.

4. Những giải pháp PCCC cần thực hiện

- Giải pháp cho phòng cháy: Phòng cháy là công tác luôn được chú trọng đầu tiên nhằm hạn chế tối đa hậu quả đáng tiếc xảy ra do cháy nổ. Tại các gia đình, cơ quan, nhà xưởng nên thay thế các thiết bị, nguyên liệu dễ cháy bằng các sản phẩm có chức năng như vậy nhưng khó cháy...

- Giải pháp cho chữa cháy: Mặc dù công tác phòng cháy có tốt tới đâu thì nguy cơ cháy nổ vẫn có thể xảy ra.

Lúc gặp đám cháy, hãy xử lý ngay bằng 3 biện pháp căn bản sau: Thứ nhất, ngăn chặn sự xúc tiếp của ngọn lửa có oxi bên ngoài môi trường bằng những đồ vật chữa cháy. Dùng chất chữa cháy phủ lên bề mặt cháy, di chuyển các vật dễ cháy ra khỏi vùng cháy để hạn chế cháy lan. Thứ hai, có thể dùng chăn, đệm nhúng nước, cát phủ lên bề mặt cháy, ngăn chặn tạm thời đám cháy lan nhanh. Thứ ba, tiêu dùng nước để chữa cháy. Ngoài ra, nếu đám cháy xảy ra do chập điện thì nên kiên quyết không được chữa cháy bằng nước.

Cần thường xuyên kiểm tra các trang, thiết bị PCCC.

5. Lưu ý khi sử dụng trang bị thiết bị PCCC

- Trên thị trường hiện tại không khó để kiếm tìm địa điểm bán các trang bị PCCC, những vật dụng thoát hiểm cũng như thi công hệ thống PCCC. Không những thế, sự tràn lan của các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ lại trở thành vấn đề đáng lo ngại. Chất lượng khó kiểm định, không rõ nguồn gốc có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng. Do đó, trước khi quyết định chọn mua các thiết bị cứu hỏa, đồ vật báo cháy, bạn cần tìm hiểu kỹ, chọn tìm sản phẩm rẻ, phù hợp nhất với nhu cầu tiêu dùng. Ngoài ra, công tác bảo trì hệ thống PCCC cũng cần thực hiện thường xuyên và bảo trì theo quy định của ngành PCCC.

6. Chọn mua trang, thiết bị PCCC chính hãng, chất lượng

Trên thị trường có hàng trăm cơ sở kinh doanh trang, thiết bị PCCC. Do đó, cần lựa chọn các cơ sở kinh doanh PCCC có uy tín, có thương hiệu rõ ràng.

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