Dừng tiếp nhận, thực hiện một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH

(Baohatinh.vn) - Việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH sẽ góp phần rút ngắn quy trình giải quyết hồ sơ, giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp...
Thực hiện Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, lĩnh vực PCCC và CNCH thực hiện cắt giảm 3 thủ tục gồm: kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC; nghiệm thu về PCCC đối với công trình, phương tiện giao thông đã được cơ quan công an cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu; phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân.
Cục Cảnh sát PCCC và CNCH thông báo việc dừng thực hiện tiếp nhận, giải quyết đối với 3 thủ tục hành chính nêu trên kể từ 00h00’ ngày 20/6/2026. Đối với các hồ sơ đã được tiếp nhận trước 00h00’ ngày 20/6/2026 được tiếp tục xử lý và trả kết quả trước 00h00’ ngày 01/7/2026.
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) thông báo để cơ quan, tổ chức, cá nhân nắm bắt, thực hiện theo quy định.
Năm 2025, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức 13 lớp tập huấn cho hơn 600 cán bộ y tế thôn, bản và các cộng tác viên tại các điểm, trạm y tế về tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng.
Tại Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Với tổng vốn đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng, dự án Khu đô thị mới Kỳ Trinh được kỳ vọng hình thành khu đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng, góp phần thúc đẩy KT-XH của phường Sông Trí và khu vực phía Nam Hà Tĩnh.
Ngày 24/6, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Ban Bí thư ký ban hành kết luận về rà soát tình hình chuẩn bị lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, hội đồng nhân dân,...
Trong bảng xếp hạng vừa công bố mới đây, Chỉ số Cải cách hành chính (PAR – INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của Hà Tĩnh tiếp tục ghi nhận sự thăng hạng.