Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Khac

Dừng tiếp nhận, thực hiện một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH

Đình Nhật (t/h)
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH sẽ góp phần rút ngắn quy trình giải quyết hồ sơ, giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp...

Thực hiện Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, lĩnh vực PCCC và CNCH thực hiện cắt giảm 3 thủ tục gồm: kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC; nghiệm thu về PCCC đối với công trình, phương tiện giao thông đã được cơ quan công an cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu; phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân.

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH thông báo việc dừng thực hiện tiếp nhận, giải quyết đối với 3 thủ tục hành chính nêu trên kể từ 00h00’ ngày 20/6/2026. Đối với các hồ sơ đã được tiếp nhận trước 00h00’ ngày 20/6/2026 được tiếp tục xử lý và trả kết quả trước 00h00’ ngày 01/7/2026.

bqbht_br_z7850055513896-0ae6d7e360310219a0961920badd5f3a.jpg
Việc cắt giảm 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. (Ảnh minh hoạ).

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) thông báo để cơ quan, tổ chức, cá nhân nắm bắt, thực hiện theo quy định.

Tin liên quan

Tags:

#Thẩm định thiết kế PCCC #Quy định về PCCC #Thủ tục hành chính về PCCC

Chủ đề Vì an toàn cháy nổ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5

Phạt nặng khi hút thuốc lá điện tử, học viên lái xe phải xem video tai nạn giao thông, quy định mới về dạy thêm, học thêm là chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5.
Kết luận của Ban Bí thư về chuẩn bị lễ công bố các nghị quyết, quyết định về sáp nhập đơn vị hành chính

Kết luận của Ban Bí thư về chuẩn bị lễ công bố các nghị quyết, quyết định về sáp nhập đơn vị hành chính

Ngày 24/6, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Ban Bí thư ký ban hành kết luận về rà soát tình hình chuẩn bị lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, hội đồng nhân dân,...
Hà Tĩnh tăng thứ hạng cải cách hành chính

Hà Tĩnh tăng thứ hạng cải cách hành chính

Trong bảng xếp hạng vừa công bố mới đây, Chỉ số Cải cách hành chính (PAR – INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của Hà Tĩnh tiếp tục ghi nhận sự thăng hạng.
Podcast tuỳ bút: Dịu dàng tháng Ba

Podcast tuỳ bút: Dịu dàng tháng Ba

Tháng Ba với tôi thật se sẽ dịu dàng, thật yêu thương trìu mến. Như một chiếc chìa khóa vạn năng, tháng Ba cũng mở ra cho vạn vật, cho muôn người những cánh cửa mới...
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!