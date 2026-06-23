Dừng tiếp nhận, thực hiện một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH

Thực hiện Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, lĩnh vực PCCC và CNCH thực hiện cắt giảm 3 thủ tục gồm: kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC; nghiệm thu về PCCC đối với công trình, phương tiện giao thông đã được cơ quan công an cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu; phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân.

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH thông báo việc dừng thực hiện tiếp nhận, giải quyết đối với 3 thủ tục hành chính nêu trên kể từ 00h00’ ngày 20/6/2026. Đối với các hồ sơ đã được tiếp nhận trước 00h00’ ngày 20/6/2026 được tiếp tục xử lý và trả kết quả trước 00h00’ ngày 01/7/2026.

Việc cắt giảm 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. (Ảnh minh hoạ).

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) thông báo để cơ quan, tổ chức, cá nhân nắm bắt, thực hiện theo quy định.