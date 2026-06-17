Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình cắt kim loại

Thực tế cho thấy, nhiều vụ cháy lớn đã xảy ra xuất phát từ những tia lửa phát sinh trong quá trình cắt kim loại. Khi tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy như giấy, gỗ, vải, nhựa, xăng dầu, hóa chất hoặc bụi dễ cháy, các tia lửa này có thể nhanh chóng gây cháy lan, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, thậm chí đe dọa tính mạng con người.

Quá trình hàn, cắt kim loại (Ảnh minh hoạ).

Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, để bảo đảm an toàn PCCC trong quá trình cắt kim loại, các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và người lao động cần thực hiện nghiêm một số biện pháp sau:

Thứ nhất, trước khi tiến hành cắt kim loại phải kiểm tra kỹ khu vực làm việc, loại bỏ hoặc di chuyển các vật liệu dễ cháy ra khỏi phạm vi nguy hiểm. Trường hợp không thể di chuyển, cần che chắn bằng các vật liệu chống cháy phù hợp.

Thứ hai, kiểm tra tình trạng kỹ thuật của thiết bị cắt, hệ thống điện, dây dẫn, bình khí và các phụ kiện liên quan nhằm bảo đảm hoạt động an toàn. Không sử dụng các thiết bị đã hư hỏng, xuống cấp hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thứ ba, bố trí đầy đủ phương tiện chữa cháy ban đầu như bình chữa cháy xách tay, chăn chữa cháy, xô nước, cát hoặc các thiết bị chữa cháy phù hợp với đặc điểm của khu vực làm việc. Người lao động phải được hướng dẫn và biết cách sử dụng các phương tiện này khi có sự cố xảy ra.

Thứ tư, người trực tiếp thực hiện công việc cắt kim loại phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, đồng thời nắm vững các quy định về an toàn lao động và PCCC. Trong quá trình làm việc cần tập trung, không sử dụng rượu bia hoặc các chất kích thích làm ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát thiết bị.

Thứ năm, sau khi hoàn thành công việc, cần kiểm tra kỹ hiện trường, bảo đảm không còn tia lửa, than hồng hoặc nguồn nhiệt có khả năng gây cháy. Việc giám sát khu vực sau khi cắt kim loại trong một khoảng thời gian nhất định là hết sức cần thiết để phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ phát sinh.

Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần thường xuyên tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và xây dựng phương án xử lý tình huống cháy, nổ phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Việc nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác PCCC chính là yếu tố quan trọng góp phần ngăn ngừa các sự cố đáng tiếc xảy ra.

An toàn PCCC trong quá trình cắt kim loại không chỉ là trách nhiệm của người lao động mà còn là trách nhiệm của mỗi cơ quan, doanh nghiệp và toàn xã hội. Thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sẽ góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân; đồng thời xây dựng môi trường lao động an toàn, hiệu quả và bền vững.