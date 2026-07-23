Công an Hà Tĩnh bắt đối tượng truy nã sau 6 năm lẩn trốn ở nước ngoài

(Baohatinh.vn) - Sau 6 năm lẩn trốn ở nước ngoài, Nguyễn Văn Hùng (SN 2000, hộ khẩu thường trú tại phường Sông Trí) đã bị Công an Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Công an, cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài bắt giữ.
Theo hồ sơ vụ án, tháng 6/2020, sau khi cùng đồng bọn gây thương tích cho anh N.X.D ở huyện Kỳ Anh (cũ), Nguyễn Văn Hùng (SN 2000, hộ khẩu thường trú tại phường Sông Trí) đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Hùng về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau khi giải thể công an cấp huyện, hồ sơ đối tượng truy nã Nguyễn Văn Hùng do Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01 - Công an tỉnh Hà Tĩnh) tiếp nhận, quản lý.
Sau một thời gian theo dõi, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Hùng đang lẩn trốn, cư trú và lao động bất hợp pháp tại vùng lãnh thổ Đài Loan. Phòng PC01 đã phối hợp với Cục C01 (Bộ Công an), Cảnh sát Đài Loan bắt giữ Nguyễn Văn Hùng và trục xuất về Việt Nam.
Ngày 22/7/2026, Nguyễn Văn Hùng bị lực lượng chức năng bắt giữ khi từ Đài Loan về Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.
Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Văn Hùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và quá trình bỏ trốn ra nước ngoài nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự.
Việc bắt giữ thành công Nguyễn Văn Hùng sau nhiều năm lẩn trốn tiếp tục khẳng định quyết tâm của Công an tỉnh Hà Tĩnh trong công tác truy bắt, vận động đầu thú các đối tượng truy nã, đồng thời thể hiện hiệu quả của công tác phối hợp giữa lực lượng Công an Việt Nam với cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi các đối tượng đang bị truy nã, đặc biệt là những trường hợp đang cư trú, lao động bất hợp pháp ở nước ngoài sớm từ bỏ ý định lẩn trốn, chủ động ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Mọi hành vi trốn tránh không thể thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng chức năng mà chỉ làm kéo dài thời gian chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Đại tá Nguyễn Quang Thành - Phó thủ trưởng thường trực, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh
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