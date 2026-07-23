Công an Hà Tĩnh bắt đối tượng truy nã sau 6 năm lẩn trốn ở nước ngoài

Nguyễn Văn Hùng bị bắt giữ và trục xuất về Việt Nam.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 6/2020, sau khi cùng đồng bọn gây thương tích cho anh N.X.D ở huyện Kỳ Anh (cũ), Nguyễn Văn Hùng (SN 2000, hộ khẩu thường trú tại phường Sông Trí) đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Hùng về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau khi giải thể công an cấp huyện, hồ sơ đối tượng truy nã Nguyễn Văn Hùng do Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01 - Công an tỉnh Hà Tĩnh) tiếp nhận, quản lý.

Sau khi gây án vào năm 2020, Nguyễn Văn Hùng đã lẩn trốn, cư trú và lao động bất hợp pháp tại vùng lãnh thổ Đài Loan.

Sau một thời gian theo dõi, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Hùng đang lẩn trốn, cư trú và lao động bất hợp pháp tại vùng lãnh thổ Đài Loan. Phòng PC01 đã phối hợp với Cục C01 (Bộ Công an), Cảnh sát Đài Loan bắt giữ Nguyễn Văn Hùng và trục xuất về Việt Nam.

Ngày 22/7/2026, Nguyễn Văn Hùng bị lực lượng chức năng bắt giữ khi từ Đài Loan về Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Văn Hùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và quá trình bỏ trốn ra nước ngoài nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự.