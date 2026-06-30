Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

Pháp luật đời sống

Vận động đối tượng bị truy nã do chiếm đoạt hơn 217 triệu đồng ra đầu thú

Ánh Dương
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Nguyễn Anh Tuấn (trú thôn Khe Dầu, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh) đã có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với tổng số tiền hơn 217 triệu đồng.

bqbht_br_doi-tuong-truy-na-nguyen-anh-tuan-tai-cong-an-xa-huong-son-5347.jpg
Đối tượng truy nã Nguyễn Anh Tuấn tại Công an xã Hương Sơn.

Công an xã Hương Sơn, Công an xã Sơn Kim 1, Tổ địa bàn thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa vận động thành công đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 2001, trú thôn Khe Dầu, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh) ra đầu thú sau nhiều năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ điều tra, năm 2022, Nguyễn Anh Tuấn đã có hành vi lợi dụng lòng tin của chủ tài sản giao quản lý mua bán điện thoại di động, sau đó dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 217 triệu đồng

Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, đối tượng đã rời khỏi nơi cư trú, cắt đứt liên lạc với mọi người.

Ngày 21/6/2024, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (nay là TP Cần Thơ) tiến hành khởi tố bị can và sau đó ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Anh Tuấn về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 3 Điều 175, Bộ luật Hình sự.

Công an xã Hương Sơn đã tiếp nhận người phạm tội và bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ theo quy định.

Tin liên quan

Tags:

#Công an xã Hương Sơn #truy nã #Nguyễn Anh Tuấn #đầu thú #tội phạm #Cần Thơ #chiếm đoạt tài sản

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

EVN cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới bằng tin nhắn OTP giả mạo

EVN cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới bằng tin nhắn OTP giả mạo

Theo thông tin từ EVN, gần đây đã xuất hiện tình trạng lừa đảo mới bằng tin nhắn OTP giả mạo nhằm lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và dữ liệu khách hàng. Người dân sử dụng điện tại Hà Tĩnh cần nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh "sập bẫy" kẻ gian.
Bắt giữ Tiktoker Nguyễn Thiên Hương

Bắt giữ Tiktoker Nguyễn Thiên Hương

Từ tháng 7/2025 đến tháng 11/2025, lợi dụng mạng xã hội Tiktok, Nguyễn Thiên Hương (SN 1982, trú phường Hồng Hà, TP Hà Nội) đăng tải 9 video clip với nội dung bịa đặt, vu khống, kích động xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông.
Vô hiệu hóa âm mưu thiết lập trung tâm lừa đảo quy mô lớn tại Việt Nam

Vô hiệu hóa âm mưu thiết lập trung tâm lừa đảo quy mô lớn tại Việt Nam

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm xuyên quốc gia gồm nhiều đối tượng người nước ngoài, ngăn chặn kịp thời âm mưu thành lập một trung tâm lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn ngay khi hệ thống máy móc, nhân sự vừa được tập kết và chưa kịp vận hành.
Chuyện nghề thẩm phán

Chuyện nghề thẩm phán

Mỗi phiên toà đi qua, một câu chuyện pháp lý khép lại, song phía sau phán quyết nhằm thực thi công lý luôn để lại cho các thẩm phán TAND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh nhiều nỗi trăn trở.
Khởi tố tài xế sau vụ đổ cần bơm bê tông gây chết người

Khởi tố tài xế sau vụ đổ cần bơm bê tông gây chết người

Liên quan vụ đổ cần bơm bê tông gây chết người tại công trình xây dựng ở xã Thạch Xuân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can Nguyễn Duy Thành, người điều khiển xe bơm bê tông về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động.
Bắt giam nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng cũ cùng thuộc cấp

Bắt giam nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng cũ cùng thuộc cấp

Ngày 7/6, cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Chí Công (SN 1979), nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng cũ, hiện là Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ cùng 3 thuộc cấp về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra từ 2021 đến 2023 tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng cũ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!