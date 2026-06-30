Vận động đối tượng bị truy nã do chiếm đoạt hơn 217 triệu đồng ra đầu thú

Đối tượng truy nã Nguyễn Anh Tuấn tại Công an xã Hương Sơn.

Công an xã Hương Sơn, Công an xã Sơn Kim 1, Tổ địa bàn thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa vận động thành công đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 2001, trú thôn Khe Dầu, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh) ra đầu thú sau nhiều năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ điều tra, năm 2022, Nguyễn Anh Tuấn đã có hành vi lợi dụng lòng tin của chủ tài sản giao quản lý mua bán điện thoại di động, sau đó dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 217 triệu đồng

Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, đối tượng đã rời khỏi nơi cư trú, cắt đứt liên lạc với mọi người.

Ngày 21/6/2024, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (nay là TP Cần Thơ) tiến hành khởi tố bị can và sau đó ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Anh Tuấn về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 3 Điều 175, Bộ luật Hình sự.

Công an xã Hương Sơn đã tiếp nhận người phạm tội và bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ theo quy định.