Phụ nữ trước những cạm bẫy trên không gian mạng

Với mong muốn có thêm nguồn thu nhập, chị T.K.N. ở xã Vũ Quang đã tham gia đầu tư chứng khoán qua mạng xã hội theo lời giới thiệu của một người quen. Những khoản lợi nhuận ban đầu cùng các số liệu giao dịch hiển thị trên tài khoản khiến chị dần tin tưởng. Từ số vốn không lớn, chị tiếp tục chuyển thêm tiền với kỳ vọng thu được mức sinh lời cao hơn.

Thế nhưng, khi số tiền đầu tư ngày càng nhiều thì việc rút tiền lại không còn dễ dàng. Phí giao dịch, thuế, xác minh tài khoản… liên tục được đưa ra như những điều kiện bắt buộc. Đến khi nhận ra dấu hiệu bất thường thì chị đã chuyển một khoản tiền lớn cho các đối tượng lừa đảo.

Chị T.K.N (bên phải) trao đổi với phóng viên.

Chị T.K.N chia sẻ: "Tôi được một người bạn giới thiệu đầu tư chứng khoán qua mạng xã hội. Ban đầu tôi có lợi nhuận nên càng tin tưởng. Sau đó họ yêu cầu nạp thêm tiền để tham gia gói đầu tư cao hơn với mức sinh lời hấp dẫn. Nhưng khi muốn rút toàn bộ số vốn thì họ liên tục yêu cầu đóng phí, nộp thuế và xác minh tài khoản. Lúc đó tôi mới biết mình đã bị lừa. Tôi rất hối hận và phải mất một thời gian mới ổn định lại cuộc sống".

Thủ đoạn này không mới. Các đối tượng thường tạo niềm tin bằng cách cho nạn nhân hưởng lợi ở những lần đầu, sau đó từng bước dẫn dụ tăng số tiền đầu tư. Khi mọi giao dịch, số liệu và khoản lợi nhuận đều được dựng lên một cách thuyết phục, không phải ai cũng đủ kiến thức và kinh nghiệm để nhận ra đâu là cơ hội đầu tư, đâu là chiếc bẫy đã được giăng sẵn.

Không chỉ lợi dụng tâm lý muốn gia tăng thu nhập, các đối tượng còn sử dụng nhiều kịch bản khác như mạo danh cơ quan chức năng để tạo áp lực tâm lý, buộc nạn nhân chuyển tiền.

Suýt trở thành nạn nhân của thủ đoạn này là bà N.T.M. ở phường Hà Huy Tập. Bà nhận được cuộc gọi từ một đối tượng mạo danh Công an Hà Tĩnh, thông báo bà đang có khoản nợ 79 triệu đồng tại Ngân hàng ACB và yêu cầu đến Hà Nội để giải quyết. Khi biết bà không thể đi, đối tượng yêu cầu chuyển ngay 90 triệu đồng vào tài khoản do chúng cung cấp để "làm thủ tục", đồng thời đe dọa bà có liên quan đến một vụ án ma túy và yêu cầu tuyệt đối giữ bí mật.

Bà N.T.M. cho biết: "Tôi nhận được cuộc điện thoại lạ nói mình đang nợ một khoản tiền lớn. Họ còn đe dọa nếu tiết lộ cho người khác sẽ bị bắt vì liên quan đến vụ án ma túy. Lúc đó tôi rất hoảng loạn, không dám nói với ai và không biết phải làm thế nào".

Bà N.T.M lên trình báo Công an phường Hà Huy Tập khi biết mình đã bị lừa.

Làm theo yêu cầu của đối tượng, bà N.T.M bắt taxi đến ngân hàng để rút tiền. Trên đường đi, nhận thấy hành khách có biểu hiện lo lắng, hoảng hốt và liên tục nghe điện thoại, tài xế nghi ngờ có dấu hiệu bất thường nên chủ động hỏi chuyện. Sau khi nắm được sự việc, anh đã kiên trì phân tích, thuyết phục bà dừng giao dịch và trình báo Công an phường Hà Huy Tập.

Tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hà Huy Tập đã nhanh chóng xác minh, phân tích phương thức, thủ đoạn của các đối tượng. Qua đó, người phụ nữ nhận ra mình đang rơi vào bẫy lừa đảo và kịp thời dừng việc chuyển tiền, bảo toàn số tiền 90 triệu đồng.

Sự tỉnh táo và hành động kịp thời của người tài xế đã giúp ngăn chặn vụ việc ngay trước thời điểm số tiền được chuyển vào tài khoản của các đối tượng. Câu chuyện cũng cho thấy, khi được trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo và sẵn sàng quan tâm, nhắc nhở người xung quanh, mỗi người đều có thể góp phần ngăn chặn những vụ việc tương tự.

"Sau sự việc lần này, tôi rút ra bài học là phải cảnh giác trước những cuộc điện thoại lạ. Nếu gặp trường hợp tương tự, tôi sẽ trao đổi với gia đình, người thân hoặc báo ngay cho cơ quan công an để được hướng dẫn, tránh mắc bẫy lừa đảo như vừa qua", bà N.T.M. chia sẻ.

Từ những lời mời đầu tư sinh lời hấp dẫn đến thủ đoạn mạo danh cơ quan chức năng, các đối tượng liên tục thay đổi kịch bản và cách thức tiếp cận. Khi thì đánh vào mong muốn gia tăng thu nhập, khi lại tạo tâm lý hoang mang, sợ hãi để thúc ép nạn nhân làm theo yêu cầu. Điểm chung của các thủ đoạn là tạo dựng lòng tin hoặc gây áp lực tâm lý, khiến nạn nhân không kịp kiểm chứng thông tin trước khi đưa ra quyết định.

Sau sự việc, đại diện Công an phường Hà Huy Tập đã đến nhà tuyên truyền thêm về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng cho bà N.T.M.

Đáng nói, nhiều thủ đoạn không mới và đã liên tục được các cơ quan chức năng cảnh báo. Thế nhưng, khi được biến đổi về cách tiếp cận, đặt trong những tình huống đủ sức thuyết phục hoặc gây sức ép, vẫn có người mắc bẫy. Thực tế này cho thấy, biết về các thủ đoạn lừa đảo là chưa đủ; điều quan trọng hơn là mỗi người cần được trang bị kỹ năng nhận diện và biết cách xử lý khi tình huống thực sự xảy ra.

Bà Nguyễn Thị Phương Nga - Phó Trưởng ban Công tác phụ nữ, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Chúng tôi đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ số và các sản phẩm truyền thông để nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật kịp thời những phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới, giúp chị em nâng cao kỹ năng nhận diện và phòng tránh".

Các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi, đánh vào lòng tin và tâm lý của nạn nhân. Ảnh minh họa

Một lời mời đầu tư hấp dẫn, một cuộc gọi bất thường hay một yêu cầu chuyển tiền gấp đều cần được bình tĩnh kiểm chứng. Bởi trước những thủ đoạn ngày càng đa dạng, cảnh giác là cần thiết nhưng chưa đủ. Kiến thức, kỹ năng nhận diện và khả năng xử lý tình huống mới giúp mỗi người chủ động hơn trong việc bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân.

Cùng với đó, những cảnh báo kịp thời từ cơ quan chức năng, hoạt động tuyên truyền sát thực tế của các tổ chức đoàn thể và sự cảnh giác, hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng sẽ góp phần tạo thêm những "lá chắn" bảo vệ cần thiết trước các cạm bẫy trên không gian mạng.