Xe khách giường nằm cháy trong đêm, 7 người chết

Vụ cháy xe giường nằm rạng sáng nay. Video: Thanh Hương

Khoảng 2h, xe khách giường nằm chạy trên quốc lộ 1A hướng Bắc - Nam. Khi đến địa phận xã Hưng Thịnh, tỉnh Đồng Nai (cách Biên Hoà hơn 30 km) thì bất ngờ bốc cháy, tài xế liền tấp xe vào lề, báo động cho hành khách thoát ra ngoài. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng lên quá nhanh, nhiều người không thoát kịp ra ngoài đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Đồng Nai đã huy động 2 xe chuyên dụng đến dập lửa, khoảng 30 phút sau, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Kiểm tra bên trong xe, cảnh sát tìm thấy nhiều thi thể của các nạn nhân.

Vụ cháy cũng khiến 3 người bị thương nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất. Sau khi sơ cấp cứu, một nạn nhân bị thương nhẹ đã được xuất viện về.