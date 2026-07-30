Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Bạn cần biết

Hướng dẫn báo tin cháy, nổ, sự cố, tai nạn

Đình Nhật
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Khi phát hiện cháy, nổ, sự cố, tai nạn, hãy bình tĩnh gọi ngay 114, cung cấp thông tin chính xác và phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý kịp thời.

Trong các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, thời gian là yếu tố quyết định hiệu quả cứu người và chữa cháy. Việc phát hiện sớm, báo tin nhanh và cung cấp thông tin chính xác sẽ giúp lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời tiếp cận hiện trường, triển khai phương án xử lý, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

chatgpt-image-20-59-49-29-thg-7-2026.png
Gọi ngay số 114 khi phát hiện cháy, nổ hoặc có dấu hiệu cháy. Ảnh minh hoạ.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn lúng túng khi báo tin, dẫn đến việc cung cấp thông tin chưa đầy đủ, làm ảnh hưởng đến quá trình xử lý. Để việc báo tin đạt hiệu quả, cần lưu ý các nội dung sau:

1. Gọi ngay số 114 khi phát hiện cháy, nổ hoặc có dấu hiệu cháy

- Khi phát hiện cháy, nổ hoặc có dấu hiệu bất thường như khói, mùi khét, tia lửa... hãy bình tĩnh gọi ngay 114. Lưu ý: Chỉ gọi khi thực sự có sự cố; không gọi đùa, không báo tin sai sự thật.

- Trong trường hợp thuận lợi, người dân cũng có thể báo tin trực tiếp tại công an địa phương hoặc đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH gần nhất.

2. Cung cấp đầy đủ thông tin khi gọi 114

- Người báo tin cần thông báo ngắn gọn, rõ ràng các nội dung:

+ Họ tên, số điện thoại hoặc địa chỉ của người báo tin.

+ Địa điểm và thời gian phát hiện cháy, sự cố, tai nạn.

+ Loại hình vụ việc; quy mô đám cháy hoặc sự cố; số người mắc kẹt (nếu có); nguy cơ cháy lan và các thông tin liên quan khác.

- Thông tin càng đầy đủ, chính xác thì lực lượng chữa cháy càng nhanh chóng triển khai phương án phù hợp.

3. Thực hiện các biện pháp an toàn trong khi chờ lực lượng chức năng

- Nếu bảo đảm an toàn, cần:

+ Hô hoán, cảnh báo mọi người xung quanh.

+ Ngắt điện, ngắt gas nếu có thể thực hiện an toàn.

+ Sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu để dập đám cháy nhỏ.

+ Hướng dẫn, tạo điều kiện cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận hiện trường.

+ Tuyệt đối không tự ý lao vào khu vực cháy khi không có trang bị bảo hộ và không cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

4. Tránh những sai lầm thường gặp

- Hoảng loạn, cung cấp địa chỉ không chính xác.

- Cho rằng đám cháy nhỏ nên tự xử lý rồi mới báo.

- Gọi nhầm số hoặc gọi nhiều nơi cùng lúc gây nhiễu thông tin.

Mỗi cuộc gọi báo cháy đúng thời điểm, đúng thông tin đều góp phần cứu người, cứu tài sản và giảm thiểu thiệt hại. Khi phát hiện cháy, nổ, sự cố, tai nạn, hãy bình tĩnh gọi ngay 114, cung cấp thông tin chính xác và phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý kịp thời.

Tin liên quan

Tags:

#Phòng cháy chữa cháy #Đảm bảo PCCC #Đảm bảo quy định PCCC #Hướng dẫn gọi PCCC

Chủ đề Vì an toàn cháy nổ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

IdeaPad dưới 15 triệu có đủ dùng trong 4 năm đại học?

IdeaPad dưới 15 triệu có đủ dùng trong 4 năm đại học?

Với nhiều sinh viên, mốc 15 triệu là khoảng giá dễ tiếp cận nhất khi mua laptop nhập học. Nhưng để dùng ổn suốt 4 năm đại học, điều quan trọng không chỉ là giá mềm mà còn là cấu hình đủ dư, pin ổn và thiết kế phù hợp nhịp học tập hằng ngày.
Galaxy Fit3 sau một năm: Pin và dây đeo thay đổi ra sao?

Galaxy Fit3 sau một năm: Pin và dây đeo thay đổi ra sao?

Sau khoảng một năm sử dụng, điều người dùng quan tâm ở Galaxy Fit3 thường không còn là thông số ban đầu mà là độ ổn định thực tế. Trong đó, pin và dây đeo là hai chi tiết dễ cho thấy thiết bị còn phù hợp để đeo hằng ngày hay không.
Màn hình Galaxy Z Fold 8 Ultra và Z Fold 8 cho trải nghiệm khác nhau

Màn hình Galaxy Z Fold 8 Ultra và Z Fold 8 cho trải nghiệm khác nhau

Sự xuất hiện của Galaxy Z Fold 8 Ultra và Z Fold 8 mang đến thêm lựa chọn cho người dùng yêu thích điện thoại màn hình gập. Dù cùng thuộc một dòng sản phẩm, mỗi phiên bản lại được định hướng với trải nghiệm hiển thị riêng, đáp ứng những nhu cầu sử dụng khác nhau trong thực tế.
ASUS Zenbook vs ASUS Expertbook: Review tính mỏng nhẹ, bền bỉ

ASUS Zenbook vs ASUS Expertbook: Review tính mỏng nhẹ, bền bỉ

Asus Zenbook vs Asus ExpertBook đều là những dòng laptop mỏng nhẹ được nhiều người dùng quan tâm nhờ thiết kế gọn gàng và độ bền ấn tượng. Tuy nhiên, mỗi dòng lại có thế mạnh riêng về thiết kế, chất liệu hoàn thiện cũng như khả năng đáp ứng các môi trường làm việc khác nhau.
Thợ sửa điện lạnh Bách Khoa - dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng điện lạnh uy tín

Thợ sửa điện lạnh Bách Khoa - dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng điện lạnh uy tín

Hệ thống điện lạnh như điều hòa, tủ lạnh, máy giặt hoạt động liên tục thường dễ phát sinh sự cố, làm gián đoạn sinh hoạt gia đình và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Quá trình khắc phục những hư hỏng này đòi hỏi trình độ chuyên môn cao để đảm bảo an toàn, tiết kiệm chi phí và tăng tuổi thọ cho thiết bị.
Thiết kế chiếu sáng từ Aled: Tạo điểm nhấn cho nhiều công trình

Thiết kế chiếu sáng từ Aled: Tạo điểm nhấn cho nhiều công trình

Thiết kế chiếu sáng ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện diện mạo và tạo dấu ấn cho công trình. Với định hướng phát triển các giải pháp phù hợp theo từng không gian, Aled mang đến dịch vụ thiết kế chiếu sáng đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.
Router Wi-Fi và modem Wi-Fi khác nhau thế nào?

Router Wi-Fi và modem Wi-Fi khác nhau thế nào?

Nhiều người khi lắp Internet tại nhà thường gọi chung thiết bị phát mạng là “cục Wi‑Fi”, nên rất dễ nhầm router Wi‑Fi và modem Wi‑Fi là một. Thực tế, hai thiết bị này có thể đi chung trong một bộ, nhưng nhiệm vụ lại không hoàn toàn giống nhau.
Mua đồng hồ thời trang 2026: Vì sao người dùng ưu tiên mẫu dễ đeo mỗi ngày?

Mua đồng hồ thời trang 2026: Vì sao người dùng ưu tiên mẫu dễ đeo mỗi ngày?

Thị trường đồng hồ thời trang năm 2026 đang cho thấy một thay đổi đáng chú ý: nhiều người mua không còn ưu tiên mẫu thật nổi để gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thay vào đó, các thiết kế dễ đeo mỗi ngày, ít kén trang phục và phù hợp nhiều hoàn cảnh lại trở thành lựa chọn được cân nhắc nhiều hơn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!