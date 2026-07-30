Hướng dẫn báo tin cháy, nổ, sự cố, tai nạn

Trong các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, thời gian là yếu tố quyết định hiệu quả cứu người và chữa cháy. Việc phát hiện sớm, báo tin nhanh và cung cấp thông tin chính xác sẽ giúp lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời tiếp cận hiện trường, triển khai phương án xử lý, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Gọi ngay số 114 khi phát hiện cháy, nổ hoặc có dấu hiệu cháy. Ảnh minh hoạ.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn lúng túng khi báo tin, dẫn đến việc cung cấp thông tin chưa đầy đủ, làm ảnh hưởng đến quá trình xử lý. Để việc báo tin đạt hiệu quả, cần lưu ý các nội dung sau:

1. Gọi ngay số 114 khi phát hiện cháy, nổ hoặc có dấu hiệu cháy

- Khi phát hiện cháy, nổ hoặc có dấu hiệu bất thường như khói, mùi khét, tia lửa... hãy bình tĩnh gọi ngay 114. Lưu ý: Chỉ gọi khi thực sự có sự cố; không gọi đùa, không báo tin sai sự thật.

- Trong trường hợp thuận lợi, người dân cũng có thể báo tin trực tiếp tại công an địa phương hoặc đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH gần nhất.

2. Cung cấp đầy đủ thông tin khi gọi 114

- Người báo tin cần thông báo ngắn gọn, rõ ràng các nội dung:

+ Họ tên, số điện thoại hoặc địa chỉ của người báo tin.

+ Địa điểm và thời gian phát hiện cháy, sự cố, tai nạn.

+ Loại hình vụ việc; quy mô đám cháy hoặc sự cố; số người mắc kẹt (nếu có); nguy cơ cháy lan và các thông tin liên quan khác.

- Thông tin càng đầy đủ, chính xác thì lực lượng chữa cháy càng nhanh chóng triển khai phương án phù hợp.

3. Thực hiện các biện pháp an toàn trong khi chờ lực lượng chức năng

- Nếu bảo đảm an toàn, cần:

+ Hô hoán, cảnh báo mọi người xung quanh.

+ Ngắt điện, ngắt gas nếu có thể thực hiện an toàn.

+ Sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu để dập đám cháy nhỏ.

+ Hướng dẫn, tạo điều kiện cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận hiện trường.

+ Tuyệt đối không tự ý lao vào khu vực cháy khi không có trang bị bảo hộ và không cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

4. Tránh những sai lầm thường gặp

- Hoảng loạn, cung cấp địa chỉ không chính xác.

- Cho rằng đám cháy nhỏ nên tự xử lý rồi mới báo.

- Gọi nhầm số hoặc gọi nhiều nơi cùng lúc gây nhiễu thông tin.

Mỗi cuộc gọi báo cháy đúng thời điểm, đúng thông tin đều góp phần cứu người, cứu tài sản và giảm thiểu thiệt hại. Khi phát hiện cháy, nổ, sự cố, tai nạn, hãy bình tĩnh gọi ngay 114, cung cấp thông tin chính xác và phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý kịp thời.