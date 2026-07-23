Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Khac

Ngăn cản cơ quan thuế xác minh thông tin bị phạt tới 100 triệu đồng

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định số 291/2026/NĐ-CP ngày 21/7/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ và Nghị định số 310/2025/NĐ-CP ngày 02/12/2025 của Chính phủ.

Trong đó, Nghị định số 291/2026/NĐ-CP bổ sung Mục 3 và Điều 19a vào sau Mục 2 Chương II quy định xử phạt hành vi vi phạm hành chính về cung cấp thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin với mức phạt từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

tp-hcm-291223.png
Ảnh minh họa: H.Chung/TTXVN

Cụ thể, Nghị định quy định phạt từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết quá thời hạn từ 5 ngày trở lên.

Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi cung cấp không chính xác, không đầy đủ thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết.

Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Không cung cấp thông tin sau 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn cung cấp thông tin hoặc kể từ ngày hết thời hạn gia hạn cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết.

Thông đồng, bao che người nộp thuế nhằm ngăn cản cơ quan thuế thu thập, xác minh thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết.

Song song với các chế tài xử phạt trên, Nghị định còn quy định biện pháp khắc phục hậu quả, buộc tổ chức, cá nhân vi phạm phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Việc bổ sung chế tài trên nhằm thể chế hóa các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin vì mục đích thuế (GF), đảm bảo tính răn đe và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Nghị định số 291/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 21/7/2026.

Tags:

#xử phạt vi phạm hành chính về thuế #hóa đơn

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Đảm bảo an toàn phòng cháy cho các kỳ thi quan trọng

Đảm bảo an toàn phòng cháy cho các kỳ thi quan trọng

Việc chủ động triển khai các phương án bảo đảm an toàn PCCC của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Hương Sơn (Hà Tĩnh) góp phần quan trọng để Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT và Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Vingroup lập công ty robot phẫu thuật

Vingroup lập công ty robot phẫu thuật

Vingroup góp 153 tỷ đồng thành lập VinSurgical, công ty phát triển robot phẫu thuật và thiết bị y tế thông minh, vốn điều lệ 300 tỷ đồng.
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5

Phạt nặng khi hút thuốc lá điện tử, học viên lái xe phải xem video tai nạn giao thông, quy định mới về dạy thêm, học thêm là chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5.
Kết luận của Ban Bí thư về chuẩn bị lễ công bố các nghị quyết, quyết định về sáp nhập đơn vị hành chính

Kết luận của Ban Bí thư về chuẩn bị lễ công bố các nghị quyết, quyết định về sáp nhập đơn vị hành chính

Ngày 24/6, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Ban Bí thư ký ban hành kết luận về rà soát tình hình chuẩn bị lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, hội đồng nhân dân,...
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!