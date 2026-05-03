Một số lưu ý khi sử dụng thiết bị khóa tự hãm Petzl trong hoạt động cứu nạn, cứu hộ

Cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên cao, dưới sâu đa phần đều phải sử dụng dây cứu nạn cứu hộ kết hợp với các dụng cụ, thiết bị chuyên dụng như móc khoá (carabiner) khoá tụt dây số 8, thiết bị khoá tự hãm, ròng rọc, giá 3 chân… với mục đích để chiến sỹ CNCH tiếp cận vị trí của nạn nhân và đưa nạn nhân ra khỏi vị trí mắc kẹt an toàn. Trong nhiều tình huống, chiến sỹ phải neo mình trên dây để tiếp cận và giải cứu nạn nhân. Đối với trường hợp này, việc sử dụng thiết bị có khóa tự hãm Petzl là lựa chọn mang lại hiệu quả cao và an toàn cho chiến sỹ. Trong quá trình triển khai thiết bị, cần lưu ý một số vấn đề như sau:

1. Nắm chắc tính năng, tác dụng chính của thiết bị:

Thiết bị có khóa tự hãm Petzl là thiết bị kết nối giữa dây chính và đai của chiến sỹ, khi chiến sỹ kéo tay điều khiển, dây chạy qua thiết bị với tốc độ vừa phải theo ý muốn của người điều khiển; khi muốn dừng lại, chỉ cần buông tay điều khiển, thiết bị sẽ tự động khoá lại. Tải trọng tối đa của thiết bị là 250kg. Tốc độ tụt dây tối đa là 2m/s.

2. Chọn dây phù hợp và lắp dây vào thiết bị:

- Việc lựa chọn dây phù hợp với thiết bị là yêu cầu quan trọng đầu tiên. Nếu chọn dây có đường kính không phù hợp (nhỏ hoặc lớn hơn) đều dẫn đến sự hoạt động không ổn định của thiết bị. Đường kính dây được phép sử dụng có ghi cụ thể trên thân của thiết bị, thông thường sử dụng dây có các đường kính từ 12,5mm đến 13mm và từ 10mm đến 11,5mm.

- Lắp dây vào thiết bị đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, lưu ý chiều mũi tên cũng như các thông số ghi trên thân của thiết bị.

3. Quy trình tụt dây sử dụng thiết bị khoá tự hãm Petzl:

Bước 1: Chiến sỹ mang đai an toàn, móc thiết bị khóa tự hãm Petzl vào đai an toàn.

Bước 2: Chiến sỹ đứng tại vị trí chuẩn bị xuống, lắp dây chính vào thiết bị theo hướng dẫn ở mục trên, hướng mặt ra phía ngoài.

Bước 3: Chiến sỹ điều chỉnh cho phần dây phía trên thiết bị khóa tự hãm Petzl lên phía trên căng hết cỡ, tay trái chỉnh tay điều khiển lên vị trí 12h (vị trí khoá), tay phải cầm phần dây phía dưới thiết bị, ra ngoài chuẩn bị tụt với tư thế chân đạp vào tường theo phương vuông góc với mặt đất. Khi xuống, tay trái chỉnh tay điều khiển về vị trí 10h, kéo từ từ ngược chiều kim đồng hồ, tay phải từ từ thả dây, mắt quan sát xung quanh trong suốt quá trình tụt dây.

4. Sử dụng Petzl khi thả người hoặc dụng cụ, thiết bị nặng từ trên cao xuống.

Ngoài ứng dụng để tụt dây, thiết bị khóa tự hãm Petzl còn được ứng dụng thả vật nặng từ trên cao xuống hoặc kiểm soát tốc độ khi triển khai đội hình cứu nạn, cứu hộ trên cao.

Ứng dụng thiết bị khóa tự hãm Petzl để thả vật nặng xuống.