"Ngừa" bà hoả ghé thăm trong dịp nghỉ lễ

Do là nơi tập trung nhiều tài sản có giá trị cao, trong khi thời gian nghỉ lễ kéo dài (từ 30/4 đến 3/5), sáng 29/4, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) thành lập đoàn kiểm tra tại Công ty Cổ phần Kim Liên Hà Tĩnh (đại lý Honda Ô tô - Hà Tĩnh, phường Trần Phú) nhằm bảo đảm an toàn cho doanh nghiệp.

Tại đây, đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm PCCC, CNCH của người đứng đầu cơ sở; trang bị, hệ thống PCCC, CNCH như: hệ thống điện, nguồn nước chữa cháy, hệ thống truyền tin báo cháy... và việc duy trì hoạt động; khai báo, cập nhật dữ liệu về PCCC, CNCH; khoảng cách PCCC; giải pháp thoát nạn, ngăn cháy, chống cháy lan, chống khói...

Qua rà soát hồ sơ và kiểm tra thực tế, đoàn ghi nhận đơn vị đã nghiêm túc các nội dung. Theo đó, hệ thống thiết bị được bảo dưỡng định kỳ; lối thoát nạn thông thoáng; đội ngũ nhân viên, người lao động đều nắm vững quy trình, kỹ năng sử dụng thiết bị chữa cháy.

Ông Hồ Văn Huế - Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự (Công ty Cổ phần Kim Liên Hà Tĩnh) chia sẻ: "Đối với các tồn tại, hạn chế đoàn đã chỉ ra, chúng tôi đã và đang tiến hành khắc phục; đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho người lao động. Qua đó, bảo vệ an toàn tuyệt đối về người và tài sản cho doanh nghiệp trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ".

Không chỉ dừng lại ở kiểm tra, công tác huấn luyện, diễn tập cũng được đẩy mạnh. Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh diễn tập phương án CC&CNCH tại cửa hàng xăng dầu số 1 (đường Trần Phú, phường Thành Sen).

Theo tình huống giả định, quá trình bơm xăng, do ma sát phát sinh nguồn nhiệt đã gây cháy tại xe bồn chở xăng. Phát hiện hoả hoạn, lực lượng tại chỗ đã sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu để khống chế; tổ chức hướng dẫn thoát nạn và di chuyển tài sản đến nơi an toàn; đồng thời kịp thời báo tin cho lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH qua số điện thoại 114.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy và các phương tiện chuyên dụng có mặt tại hiện trường. Các lực lượng đã khẩn trương triển khai đội hình chữa cháy nhanh chóng, kịp thời để khống chế và dập tắt đám cháy.

Cán bộ, nhân viên cửa hàng xăng dầu số 1 được hướng dẫn kỹ năng chữa cháy, dập tắt đám cháy.

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh có trên 80 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, đây là loại hình tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ. Trung tá Đậu Đình Hoà - Đội trưởng Đội CC&CNCH (khu vực trung tâm) cho hay: "Với sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng, phương tiện và phương án xử lý tình huống, buổi diễn tập đã diễn ra an toàn, đạt yêu cầu đề ra. Qua đó, giúp cán bộ, nhân viên sử dụng thành thạo phương tiện chữa cháy tại chỗ để chủ động trong các tình huống, góp phần đảm bảo an toàn cháy nổ suốt kỳ nghỉ lễ".

Khu du lịch Thiên Cầm (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh).

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại các khu du lịch biển tăng đột biến. Do vậy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) đã tích cực phối hợp với lực lượng công an các địa phương ven biển tiến hành rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn và tiến hành ký cam kết.

Thiếu tá Bùi Quang Tú - Phó Trưởng Công an xã Thiên Cầm thông tin: "Thiên Cầm hiện có trên 50 cơ sở lưu trú với hơn 1.300 phòng nghỉ; dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng khách đến khu du lịch biển tăng mạnh kéo theo nguy cơ mất an toàn nếu không kiểm soát tốt. Do vậy, chúng tôi xác định, các nhiệm vụ đảm bảo an toàn PCCC&CNCH phải được tập trung hàng đầu, tuyệt đối không được phép lơ là. Những ngày vừa qua, công an xã trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn bảo trì, bổ sung phương tiện chữa cháy, sẵn sàng phương châm "4 tại chỗ" để xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh".

﻿ Công an xã Thiên Cầm kiểm tra, hướng dẫn khách sạn và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống sử dụng bình chữa cháy đúng quy định.

Trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH đã tổ chức rà soát cơ sở có nguy cơ cao, khu vực tập trung đông người, điểm du lịch... Đồng thời, trực tiếp hướng dẫn người đứng đầu cơ sở thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định; kiểm tra điều kiện an toàn, phương án xử lý tình huống.

Thượng tá Nguyễn Văn Lộc - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết: "Nhằm hạn chế nguy cơ cháy, nổ trên địa bàn trong dịp lễ 30/4 và 1/5, đơn vị đã tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp và người dân thực hiện nghiêm túc biện pháp an toàn PCCC, CNCH. Các cơ quan, doanh nghiệp cần tự tổ chức kiểm tra an toàn PCCC, CNCH để phát hiện kịp thời các thiếu sót; kiểm tra bảo dưỡng phương tiện đảm bảo hoạt động hiệu quả; tắt điện tại các khu vực làm việc, dây chuyền sản xuất khi không sử dụng; phân công người trực tại cơ quan, doanh nghiệp 24/24h".