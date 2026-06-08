Khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi thanh thiếu niên Hà Tĩnh

Chiều 8/6, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức lễ phát động hưởng ứng Cuộc thi sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên” và tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng tham gia Cuộc thi sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên” gồm: học sinh từ lớp 8 trở lên và học sinh, sinh viên là người Việt Nam đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Thời gian tiếp nhận bài dự thi bắt đầu từ tháng 5/2026 đến hết tháng 7/2026.

Các tác phẩm dự thi được thể hiện dưới dạng video clip, nội dung tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; tuyên truyền phương thức, thủ đoạn và biện pháp phòng ngừa các loại tội phạm; định hướng đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng, qua đó khơi gợi thế hệ trẻ đề đạt những giải pháp góp phần bảo vệ bình yên cuộc sống...