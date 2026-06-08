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Khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi thanh thiếu niên Hà Tĩnh

Văn Chung
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(Baohatinh.vn) - Thông qua những thước phim ngắn, các bạn thanh thiếu niên Hà Tĩnh có cơ hội thể hiện tình yêu quê hương, đất nước; đồng thời góp phần tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

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Các đại biểu dự hội nghị.

Chiều 8/6, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức lễ phát động hưởng ứng Cuộc thi sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên” và tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh.

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Cuộc thi nhằm lan tỏa chân thực, sinh động những câu chuyện nhân văn, hành động cao đẹp và sự hy sinh, cống hiến thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân trong kỷ nguyên số, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026)...
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Thượng tá Trần Anh Tiến - Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị (Công an tỉnh Hà Tĩnh) mong muốn các cơ sở giáo dục và tổ chức đoàn, đội trong trường học tiếp tục quan tâm tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các bạn thanh thiếu niên tích cực tham gia cuộc thi.
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Thay mặt cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh, em Đậu Thị Thanh Huyền - sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh cam kết sẽ tích cực tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên hưởng ứng cuộc thi với tinh thần trách nhiệm cao nhất; chủ động tìm tòi ý tưởng mới, xây dựng những sản phẩm video sáng tạo, hấp dẫn, mang tính giáo dục và có sức lan tỏa trong cộng đồng.
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Thực hiện nghi thức phát động, các đại biểu mong muốn cuộc thi sẽ tạo ra một sân chơi bổ ích, lành mạnh, phát huy khả năng sáng tạo, tư duy đổi mới và kỹ năng ứng dụng công nghệ số của thanh thiếu niên trên địa bàn Hà Tĩnh.
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Tại lễ phát động, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng đã trang bị cho các bạn đoàn viên, thanh niên nhiều kiến thức bổ ích về phương thức, thủ đoạn của tội phạm mạng hiện nay. Đồng thời, định hướng kỹ năng đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng.
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Các bạn đoàn viên thanh niên tham gia trả lời các câu hỏi liên quan đến tội phạm trên không gian mạng.

Đối tượng tham gia Cuộc thi sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên” gồm: học sinh từ lớp 8 trở lên và học sinh, sinh viên là người Việt Nam đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Thời gian tiếp nhận bài dự thi bắt đầu từ tháng 5/2026 đến hết tháng 7/2026.

Các tác phẩm dự thi được thể hiện dưới dạng video clip, nội dung tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; tuyên truyền phương thức, thủ đoạn và biện pháp phòng ngừa các loại tội phạm; định hướng đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng, qua đó khơi gợi thế hệ trẻ đề đạt những giải pháp góp phần bảo vệ bình yên cuộc sống...

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Tags:

#Cuộc thi sáng tạo video clip #An toàn an ninh mạng #Bảo vệ tổ quốc

Chủ đề Phòng chống tội phạm

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