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Đánh bài liêng sau tiệc tất niên, 11 bị cáo lĩnh án

Văn Hoàng
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(Baohatinh.vn) - Tổ chức đánh bài liêng ăn tiền sau tiệc tất niên cuối năm, 11 bị cáo ở Hà Tĩnh vừa bị TAND khu vực 1 - Hà Tĩnh tuyên phạt các mức án từ án treo đến tù giam.

Trong 2 ngày 9 - 10/6, Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án Dương Văn Thành cùng 10 đồng phạm về các tội "Gá bạc" và "Đánh bạc".

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Phiên tòa được TAND khu vực 1 - Hà Tĩnh đưa ra xét xử theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, tối 31/12/2025, Dương Văn Thành (SN 1975, trú phường Hà Huy Tập) tổ chức liên hoan tất niên và mời một số người quen tham dự. Sau khi ăn uống tại một quán trên địa bàn xã Toàn Lưu, nhóm người này kéo về nhà riêng của Thành tại tổ dân phố Thống Nhất, phường Hà Huy Tập để đánh bài liêng ăn tiền.

Nhóm tham gia đánh bạc gồm: Dương Thị Huê (SN 1981, trú tại xã Cẩm Bình); Nguyễn Hữu Thiện (SN 1973), Dương Văn Cường (SN 1978), Đào Viết Cương (SN 1990), Trương Quang Chung (SN 1978), cùng trú tại phường Hà Huy Tập; Nguyễn Văn Hợi (SN 1968, trú tại xã Thạch Xuân); Nguyễn Mậu Luyên (SN 1983), Trần Công Lý (SN 1970), Nguyễn Sỹ Thành (SN 1970) và Nguyễn Hữu Quý (SN 1976), cùng trú tại xã Toàn Lưu.

Đến khoảng 0 giờ 15 phút ngày 1/1/2026, khi cuộc sát phạt kết thúc và các đối tượng chuẩn bị ra về thì bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra.

Quá trình điều tra cũng xác định, các đối tượng sử dụng tổng số tiền 33,2 triệu đồng để đánh bạc. Ngoài việc trực tiếp tham gia đánh bạc, Dương Văn Thành còn có hành vi gá bạc tại nhà riêng cho các đối tượng đánh bài ăn tiền.

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh giữ quyền công tố đã công bố cáo trạng, phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, đồng thời đề nghị HĐXX áp dụng các hình phạt phù hợp theo quy định pháp luật.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đề nghị của Viện KSND khu vực 1, HĐXX tuyên phạt bị cáo Dương Văn Thành 19 tháng tù giam về các tội "Gá bạc" và "Đánh bạc".

Các bị cáo Nguyễn Hữu Thiện, Nguyễn Văn Hợi, Trần Công Lý bị tuyên phạt mỗi bị cáo 7 tháng tù giam; bị cáo Dương Thị Huê 6 tháng tù giam. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 6 - 7 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội "Đánh bạc".

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Tags:

#đánh bạc #tổ chức đánh bạc #Tòa án Nhân dân Khu vực 1 - Hà Tĩnh #tội gá bạc

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