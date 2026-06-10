Có người thế chấp sổ đỏ và khoản tích góp cả đời cho hợp đồng kỳ nghỉ

Sáng 10/6, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề cập đến vụ việc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phản ánh về "Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ".

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải tại phiên họp sáng nay. Ảnh: QH.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết, đối tượng hướng tới của các hợp đồng này là những người già, người nghỉ hưu, người có điều kiện kinh tế, tài chính.

Từ series phim tài liệu cho thấy, quy mô hoạt động rất trắng trợn, có trụ sở, chiêu thức rất tinh vi như mời tham gia hội thảo tặng quà, tạo cảm giác khan hiếm và "các hình thức ép" để ký các hợp đồng. Theo phản ánh, lợi dụng sự cô đơn, tâm lý cần quan tâm của người cao tuổi, các nhân viên tư vấn quan tâm gõ cửa thường xuyên, thăm hỏi, tạo dựng niềm tin rồi từng bước dẫn dụ ký các hợp đồng nghỉ dưỡng, đầu tư hoặc mua bán dịch vụ với những lời hứa hẹn hấp dẫn.

Khi nạn nhân muốn thoát khỏi hợp đồng thì xuất hiện những công ty khác hứa mua lại, nhưng tất cả việc mua lại đều phải đóng tiền thêm. Một số trường hợp đã phải mang thế chấp sổ đỏ, sổ lương hoặc tài sản cả đời tích góp để nộp tiền cho những công ty này dù con cái đã can ngăn.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng cần đưa nội dung trên vào báo cáo công tác dân nguyện, bởi đây là vấn đề mới, nóng.

Bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị các cơ quan chức năng cần làm rõ những trụ sở, doanh nghiệp trên đang hoạt động trên địa bàn phường, xã, tỉnh, thành nào và có nguồn tin báo tố giác không, quản lý, xử lý thế nào?

"Nội dung này VTV đã đưa và cũng là nguồn tin xác đáng nên nghiên cứu, bổ sung đưa vào báo cáo nếu thấy phù hợp để mang tính thời sự, thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của cử tri", bà Nguyễn Thanh Hải nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chia sẻ, tối qua một người quen đã gọi điện cho bà hỏi đại biểu Quốc hội đã nắm nội dung này chưa và đề nghị quan tâm, có cảnh báo, thông báo rộng rãi cho người dân phòng tránh...

Trước đó, VTV đã phát các tập phim tài liệu: Kỳ nghỉ bị đánh tráo và Không lối thoát. Bộ phim phản ánh những câu chuyện về mô hình "sở hữu kỳ nghỉ" khi nhiều khách hàng 70-80 tuổi được tiếp cận thông qua các cuộc gọi mời nhận quà miễn phí, tham gia hội thảo hoặc sự kiện giới thiệu sản phẩm.

Ảnh cắt từ phim tài liệu. Ảnh: VTV

Các hợp đồng được quảng bá như cơ hội sở hữu những kỳ nghỉ đẳng cấp, đồng thời có thể sinh lời từ hoạt động chuyển nhượng. Ban đầu khách hàng được nghe về các chuyến nghỉ dưỡng tiết kiệm, thông minh và có khả năng sinh lời. Khi sở hữu nhiều thẻ kỳ nghỉ nhưng không có nhu cầu sử dụng, họ tiếp tục được mời chuyển nhượng lại hợp đồng với giá cao hơn nhiều lần giá gốc.

Để thực hiện giao dịch, khách hàng phải đóng thêm các khoản phí đặt cọc hoặc phí giữ chỗ có giá trị từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Song thay vì hoàn tất việc chuyển nhượng, nhiều người tiếp tục ký thêm các hợp đồng mới...

Nhiều người cao tuổi dính vào "cạm bẫy", sở hữu tới hàng chục hợp đồng với tổng số tiền thiệt hại gần nhiều tỷ đồng. Một số trường hợp phải cầm cố sổ đỏ, vay ngân hàng hoặc vay mượn người thân để tiếp tục đóng tiền theo các cam kết chuyển nhượng.