Nam sinh lớp 9 tử vong sau khi bị hút vào đường ống xả nước trạm bơm

Tối 31/5, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một học sinh lớp 9 tử vong. Khoảng 17h cùng ngày, một nhóm học sinh cả nam và nữ rủ nhau đến khu vực trạm bơm thuộc xóm 2, xã Bạch Ngọc để tắm.

Khu vực trạm bơm nơi xảy ra vụ việc khiến một nam sinh lớp 9 tử vong chiều 31/5 (Ảnh: Cắt từ clip).

Trong lúc bơi lội, một nam sinh lớp 9 không may tiếp cận khu vực đường ống xả nước tràn tự động của trạm bơm. Do dòng nước chảy mạnh tạo lực hút lớn, em bị hút chặt vào đường ống dẫn nước, không thể thoát ra ngoài. Các học sinh đi cùng lập tức hô hoán người dân đến ứng cứu. Tuy nhiên, khi được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm, nạn nhân đã tử vong.

Theo lãnh đạo địa phương, đây là trạm bơm lấy nước từ sông Lam phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp của người dân trong vùng. Công trình được thiết kế gồm hệ thống đường ống dẫn nước từ máy bơm và đường ống chống tràn.

Khu vực cửa xả của đường ống trước đây đã được cơ quan chức năng và chính quyền địa phương lắp đặt hệ thống che chắn nhằm đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do nhu cầu xả và hạ thấp mực nước trong hệ thống, phần chắn bảo vệ đã được tháo dỡ.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Chính quyền địa phương khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giám sát con em trong thời gian nghỉ hè; tuyệt đối không để trẻ em tắm tại các khu vực ao hồ, sông suối, công trình thủy lợi, trạm bơm và những nơi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhằm phòng tránh các tai nạn đáng tiếc.