2 học sinh lớp 10 ở Hà Tĩnh tử vong khi đi câu cá

Văn Đức
(Baohatinh.vn) - Không thấy 2 nam sinh cùng học lớp 10 ở Hà Tĩnh về nhà, gia đình đã đi tìm kiếm và phát hiện thi thể 2 em ở khu vực khe nước.

Sáng 22/5, ông Nguyễn Xuân Quyền - Chủ tịch UBND xã Hương Phố (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh lớp 10 tử vong.

Nạn nhân là em N.V.Đ. (SN 2010, trú thôn 1, xã Hương Phố, học lớp 10 Trường THPT Hàm Nghi) và em N.H.T. (SN 2010, trú thôn 2, xã Hương Phố, học lớp 10 Trường THPT Hương Khê).

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 21/5, em N.V.Đ. và em N.H.T. rủ nhau đi câu cá. Đến chiều tối, không thấy 2 em trở về nhà, gia đình cùng người dân tổ chức đi tìm kiếm. Sau nhiều giờ tìm kiếm, tới 22h cùng ngày, thi thể 2 em được phát hiện ở khu vực Khe Ấm, thuộc địa phận xã Hương Đô.

Xã Hương Phố tổ chức cắm biển cảnh báo tại những khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước như ao, hồ, sông, suối trên địa bàn.

Thời gian qua, xã Hương Phố đã phối hợp với đơn vị chức năng cùng các trường học tăng cường công tác quản lý học sinh, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước. Tuy nhiên, sự việc đau lòng liên quan đến đuối nước vẫn xảy ra.

Tình hình cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ tháng 4/2026

Trong tháng 4/2026, toàn quốc xảy ra 276 vụ cháy, làm chết 13 người, làm bị thương 14 người, thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 43,14 tỷ đồng; toàn quốc xảy ra 01 vụ nổ, làm chết 02 người.
Sau cú đẩy khiến người hàng xóm ngã đập đầu xuống nền sân, chấn thương sọ não và tử vong, bị cáo Lê Đình Tâm (trú xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) bị TAND khu vực 1 tuyên phạt 7 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích".
"Bà hỏa" rình rập làng chế biến hến ven sông La
Đối tượng Trần Hậu Phúc đã liều lĩnh trộm xe máy của một công dân khi người này đến giải quyết thủ tục hành chính tại Đội Địa bàn Thạch Hà, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh.
