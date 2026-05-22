2 học sinh lớp 10 ở Hà Tĩnh tử vong khi đi câu cá

(Baohatinh.vn) - Không thấy 2 nam sinh cùng học lớp 10 ở Hà Tĩnh về nhà, gia đình đã đi tìm kiếm và phát hiện thi thể 2 em ở khu vực khe nước.
Sáng 22/5, ông Nguyễn Xuân Quyền - Chủ tịch UBND xã Hương Phố (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh lớp 10 tử vong.
Nạn nhân là em N.V.Đ. (SN 2010, trú thôn 1, xã Hương Phố, học lớp 10 Trường THPT Hàm Nghi) và em N.H.T. (SN 2010, trú thôn 2, xã Hương Phố, học lớp 10 Trường THPT Hương Khê).
Theo thông tin ban đầu, vào trưa 21/5, em N.V.Đ. và em N.H.T. rủ nhau đi câu cá. Đến chiều tối, không thấy 2 em trở về nhà, gia đình cùng người dân tổ chức đi tìm kiếm. Sau nhiều giờ tìm kiếm, tới 22h cùng ngày, thi thể 2 em được phát hiện ở khu vực Khe Ấm, thuộc địa phận xã Hương Đô.
Thời gian qua, xã Hương Phố đã phối hợp với đơn vị chức năng cùng các trường học tăng cường công tác quản lý học sinh, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước. Tuy nhiên, sự việc đau lòng liên quan đến đuối nước vẫn xảy ra.
