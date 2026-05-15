Ngăn chặn kịp thời 2 nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí, hẹn nhau hỗn chiến

Thuần San
(Baohatinh.vn) - Công an xã Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ngăn chặn kịp thời 2 nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị nhiều hung khí, lên mạng xã hội hẹn nhau hỗn chiến.

Các đối tượng cùng hung khí bị thu giữ.

Thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 14/5/2026, Công an xã Can Lộc phát hiện tài khoản TikTok “htl” do N.M.D. (SN 2012, trú tại xã Can Lộc) quản lý đăng tải nội dung khiêu khích, thách thức một nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Thạch Hà (cũ).

Sau khi nội dung được đăng tải, nhiều nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn 2 huyện: Can Lộc và Thạch Hà (cũ) vào bình luận, tương tác, hẹn tụ tập để giải quyết mâu thuẫn trong đêm 14/5 và rạng sáng 15/5. Các nhóm đã chuẩn bị nhiều loại hung khí nguy hiểm như: kiếm, mã tấu, dao, xiên sắt tự chế, vỏ chai bia, gạch, đá…

Các đối tượng chuẩn bị hung khí, lên mạng xã hội để khiêu khích, thách thức nhau hỗn chiến.

Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan nhiều thanh thiếu niên ở nhiều địa bàn khác nhau, Công an xã Can Lộc đã nhanh chóng triệu tập, làm việc với N.M.D. cùng một số trường hợp liên quan. Đồng thời chủ trì, phối hợp với công an các xã: Đồng Lộc, Xuân Lộc, Tùng Lộc, Đông Kinh, Việt Xuyên và Thạch Hà để triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn.

Sau khi triệu tập các thanh thiếu niên có liên quan, công an các địa phương cũng đã mời phụ huynh lên làm việc, giao trách nhiệm phối hợp quản lý, giáo dục các em.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an các xã đã khẩn trương rà soát, triệu tập các cá nhân liên quan, thu giữ nhiều hung khí, công cụ, phương tiện phục vụ việc tụ tập, đánh nhau. Qua xác minh, tổng cộng 25 thanh thiếu niên đều thuộc diện đang được quản lý tại địa phương.

Tại cơ quan công an, các thanh thiếu niên này đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Công an các địa phương cũng đã mời phụ huynh lên làm việc, yêu cầu phối hợp quản lý, tăng cường kiểm soát việc con em sử dụng phương tiện, hung khí, cũng như các biểu hiện tụ tập, vi phạm pháp luật.

Liều lĩnh trộm xe máy ngay trước trụ sở công an

Đối tượng Trần Hậu Phúc đã liều lĩnh trộm xe máy của một công dân khi người này đến giải quyết thủ tục hành chính tại Đội Địa bàn Thạch Hà, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh.
"Ngừa" bà hoả ghé thăm trong dịp nghỉ lễ

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở các tổ chức, doanh nghiệp và người dân đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ trong kỳ nghỉ lễ.
