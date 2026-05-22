Cảnh báo tai nạn khó lường từ "điểm mù” ô tô

Sĩ Hoàng
(Baohatinh.vn) - Những điểm khuất tầm nhìn khi điều khiển ô tô đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn thương tâm, đặc biệt với trẻ nhỏ khi không ít tài xế chủ quan trong quá trình điều khiển phương tiện.

Vừa qua, cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng khi bé gái 15 tháng tuổi ở Đồng Nai tử vong do bị ô tô lùi trúng. Điều khiến dư luận ám ảnh hơn cả là tai nạn xảy ra không phải trên đường đông đúc hay tại điểm giao cắt nguy hiểm, mà ngay trong khoảng sân của gia đình.

Vị trí xảy ra vụ việc thương tâm ở Đồng Nai. Ảnh cắt từ clip.

Theo hình ảnh từ camera, thời điểm xảy ra sự việc, người đàn ông điều khiển ô tô đang lùi xe ra ngoài. Trong lúc tài xế lên xe và thao tác di chuyển, cháu bé bất ngờ đi vào phía sau phương tiện nên xảy ra va chạm. Phát hiện sự việc, gia đình nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích nặng, cháu bé đã không qua khỏi.

Trước đó, năm 2021, tại thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc (nay là xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ tai nạn đau lòng khi một người bố trong lúc lùi xe tải vào nhà không phát hiện con trai 2 tuổi đang chơi phía sau phương tiện. Hậu quả, cháu bé bị cuốn vào gầm xe và đã không qua khỏi.

Đây là lời cảnh báo về những hiểm họa từ “điểm mù” và sự hạn chế tầm quan sát khi lùi xe, đặc biệt tại khu dân cư và gia đình có trẻ nhỏ. Sau những vụ việc trên, nhiều tài xế lâu năm cho rằng đây là dạng tai nạn đặc biệt nguy hiểm bởi rất khó xử lý nếu người lái không kiểm tra kỹ khu vực xung quanh xe trước khi di chuyển.

Theo ông Đặng Phú Nhật (xã Đức Thịnh) – tài xế có hơn 20 năm kinh nghiệm lái xe ben, việc lùi xe luôn khó và tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi tầm quan sát bị hạn chế, tạo nhiều điểm khuất. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, người lái cần hình thành thói quen cẩn thận, kiểm tra xung quanh phương tiện trước khi di chuyển, đặc biệt khi lùi xe. Với những gia đình có trẻ nhỏ, người lái cần xác định chắc chắn khu vực xung quanh xe an toàn, không có người hoặc vật cản phía sau, dưới gầm xe rồi mới cho phương tiện di chuyển.

Khu vực ông Nhật đỗ xe cũng là sân chơi của nhiều trẻ em trên địa bàn, do đó ông luôn kiểm tra cẩn thận trước khi cho xe di chuyển.

Theo các lái xe, trẻ nhỏ dưới 2 tuổi có chiều cao quá thấp, nếu đứng sát đuôi xe hoặc lệch về góc bánh sau thì gần như lọt hoàn toàn vào "điểm mù". Nhiều trường hợp camera chưa kịp hiển thị hoặc cảm biến không kịp nhận diện vật cản ở cự ly quá gần.

“Điểm mù phía sau xe luôn tồn tại, đặc biệt ở các dòng SUV, crossover hay bán tải có gầm cao. Với trẻ nhỏ, nguy cơ càng lớn bởi các em thường di chuyển bất ngờ, không nhận thức được về sự nguy hiểm và rất khó được phát hiện qua gương chiếu hậu. Nhiều tài xế cho rằng chỉ lùi vài mét nên không cần quan sát quá kỹ. Chính sự chủ quan ấy lại trở thành nguyên nhân dẫn đến những tai nạn thương tâm”, anh Nguyễn Hoàng Lâm – chủ gara ô tô tại phường Thành Sen cho hay.

Các dòng SUV, crossover hay bán tải có gầm cao thường xuất hiện nhiều "điểm mù" hơn, chính vì thế, lái xe cần phải trang bị cả kỹ năng lẫn thiết bị cảnh báo để đảm bảo an toàn.

Lực lượng CSGT cũng nhiều lần phát đi cảnh báo về nguy cơ tai nạn do "điểm mù" ô tô, nhất là trong khu dân cư và gia đình có trẻ nhỏ. Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, trước khi di chuyển, tài xế cần có thói quen đi một vòng quanh xe để kiểm tra, đặc biệt chú ý phía trước đầu và sau đuôi xe. Khi lùi xe phải quan sát đồng thời qua gương, camera và môi trường thực tế, di chuyển thật chậm, luôn đặt chân sẵn ở bàn đạp phanh để xử lý tình huống khẩn cấp.

“So với khi tiến xe, lúc lùi, tầm quan sát của tài xế bị hạn chế rất nhiều, tạo ra các điểm khuất phía sau và hai bên. Chỉ một vài giây mất tập trung hoặc chủ quan nghĩ phía sau an toàn thì rất dễ xảy ra tai nạn, nhất là với trẻ nhỏ. Vì vậy trước khi lùi, tài xế cần tập thói quen đi kiểm tra quanh xe, quan sát kỹ qua gương, camera, lùi thật chậm và luôn sẵn sàng xử lý tình huống. Ngoài ra, chủ xe có thể lắp thêm camera 360 độ, cảm biến lùi hoặc các thiết bị cảnh báo để hỗ trợ giảm "điểm mù" khi điều khiển phương tiện”, Thượng úy Nguyễn Bá Mạnh - Đội Tuyên truyền, Điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm, Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh lưu ý.

Để hạn chế tối đa những tai nạn đáng tiếc, tài xế cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn cơ bản.

Đối với các gia đình có trẻ nhỏ, lực lượng chức năng khuyến cáo tuyệt đối không để trẻ chơi gần khu vực xe thường xuyên ra vào. Khi xe chuẩn bị di chuyển cần có người lớn giữ trẻ bên cạnh, bởi chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể dẫn tới hậu quả không thể cứu vãn.

Thực tế cho thấy, nhiều vụ ô tô khi lùi va chạm với trẻ nhỏ đều xuất phát từ sự chủ quan và những “điểm mù” ngoài tầm quan sát của tài xế. Dù phương tiện được trang bị công nghệ hỗ trợ hiện đại, các thiết bị này vẫn không thể thay thế sự cẩn trọng của người lái. Chỉ một vài giây thiếu quan sát khi lùi xe cũng có thể dẫn tới hậu quả đau lòng và trở thành nỗi ám ảnh kéo dài.

