Công an thông tin xử lý việc tranh cãi phơi lúa cản trở giao thông ở Can Lộc

Vào cuộc xác minh sự việc

Chiều 13/5, Thượng tá Nguyễn Công Luận - Trưởng Công an xã Can Lộc cho hay: Liên quan tới sự việc tranh cãi khi phơi lúa lấn chiếm đường giao thông xảy ra tại thôn 10, xã Can Lộc, đơn vị đã mời tài xế Nguyễn Văn L. (SN 1989, trú phường Thành Sen) và bà Nguyễn Thị Q. (SN 1983, trú thôn 10, xã Can Lộc) lên làm việc.

Công an xã Can Lộc mời những người liên quan lên làm rõ sự việc.

Theo xác minh ban đầu, vào lúc 10h15' ngày 13/5, tài xế Nguyễn Văn L. điều khiển xe ô tô tải chở hàng lưu thông trên tuyến đường trục thôn ở thôn 10, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Lúc này, bà Nguyễn Thị Q. đang phơi lúa trên trục đường thôn rộng khoảng 3 mét.

Giữa tài xế L. và bà Q. sau đó xảy ra tranh cãi. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ việc phơi lúa của bà Q. ảnh hưởng tới việc lưu thông của các phương tiện.

Quá trình tranh cãi, bà Q. có sử dụng cào (dụng cụ dùng để cào lúa) tác động vào phần đầu và cabin xe tải để đe dọa tài xế Nguyễn Văn L.

Sự việc được tài xế L. dùng điện thoại quay lại, đăng tải lên mạng xã hội.

Lực lượng Công an yêu cầu gia đình bà Q. thu dọn lúa phơi giữa đường gây cản trở giao thông.

Theo Thượng tá Nguyễn Công Luận - Trưởng Công an xã Can Lộc, quá trình làm việc với lực lượng chức năng, bà Nguyễn Thị Q. đã thừa nhận các hành vi như nội dung video phản ánh.

Lực lượng Công an xã cũng đã làm việc với tài xế Nguyễn Văn L. Tài xế xác nhận không bị thương tích, phương tiện không bị hư hỏng.

Hiện nay, Công an xã Can Lộc đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Phơi lúa trên đường nếu xảy ra tai nạn giao thông có thể bị xử lý hình sự

Trước đó, vào 14h ngày 12/5, tại tuyến đường huyện 36 (ĐH.36) đoạn qua cổng chào thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải biển số 37C-128.xx do Nguyễn Thái C. (SN 1992, trú xã Đức Thọ) điều khiển và xe máy điện không biển số do ông Nguyễn Huy T. (SN 1970) cầm lái, chở mẹ là bà Nguyễn Thị S. (SN 1940, cùng trú thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh).

Hậu quả vụ tai nạn giao thông khiến ông T. và mẹ tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe tải với xe máy điện làm 2 người tử vong ở xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vào chiều 12/5.

Nguyên nhân vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra làm rõ sự việc. Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, phần lớn diện tích lòng đường, hành lang, vỉa hè của tuyến đường huyện 36 qua thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu, đã bị người dân chiếm dụng để phơi lúa.

Qua vụ việc tai nạn giao thông làm 2 người tử vong ở xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, Cục CSGT (Bộ Công an) phát tin cảnh báo nguy cơ tai nạn từ việc phơi thóc lúa trên đường và kỹ năng quan sát khi nhập làn.

Cục CSGT nhấn mạnh việc phơi thóc lúa ra đường là vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ (sử dụng kết cấu hạ tầng đường bộ trái quy định), làm hẹp phần đường xe chạy, gây mất an toàn cho phương tiện lưu thông.

Nếu để xảy ra hậu quả thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản của người đi đường, tùy theo tính chất mức độ sẽ bị xử phạt hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cản trở giao thông đường bộ, theo quy định tại Điều 261 Bộ luật Hình sự.