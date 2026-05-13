Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Công an thông tin xử lý việc tranh cãi phơi lúa cản trở giao thông ở Can Lộc

Văn Đức
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Công an xã Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) thông tin về sự việc người phụ nữ có hành vi phơi lúa gây cản trở giao thông và sử dụng cào đe dọa tài xế xe tải gây xôn xao dư luận.

Vào cuộc xác minh sự việc

Chiều 13/5, Thượng tá Nguyễn Công Luận - Trưởng Công an xã Can Lộc cho hay: Liên quan tới sự việc tranh cãi khi phơi lúa lấn chiếm đường giao thông xảy ra tại thôn 10, xã Can Lộc, đơn vị đã mời tài xế Nguyễn Văn L. (SN 1989, trú phường Thành Sen) và bà Nguyễn Thị Q. (SN 1983, trú thôn 10, xã Can Lộc) lên làm việc.

bqbht_br_tai-nan-tu-phoi-lua.jpg
Công an xã Can Lộc mời những người liên quan lên làm rõ sự việc.

Theo xác minh ban đầu, vào lúc 10h15' ngày 13/5, tài xế Nguyễn Văn L. điều khiển xe ô tô tải chở hàng lưu thông trên tuyến đường trục thôn ở thôn 10, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Lúc này, bà Nguyễn Thị Q. đang phơi lúa trên trục đường thôn rộng khoảng 3 mét.

Giữa tài xế L. và bà Q. sau đó xảy ra tranh cãi. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ việc phơi lúa của bà Q. ảnh hưởng tới việc lưu thông của các phương tiện.

Quá trình tranh cãi, bà Q. có sử dụng cào (dụng cụ dùng để cào lúa) tác động vào phần đầu và cabin xe tải để đe dọa tài xế Nguyễn Văn L.

Sự việc được tài xế L. dùng điện thoại quay lại, đăng tải lên mạng xã hội.

bqbht_br_tai-nan-tu-phoi-lua01.jpg
Lực lượng Công an yêu cầu gia đình bà Q. thu dọn lúa phơi giữa đường gây cản trở giao thông.

Theo Thượng tá Nguyễn Công Luận - Trưởng Công an xã Can Lộc, quá trình làm việc với lực lượng chức năng, bà Nguyễn Thị Q. đã thừa nhận các hành vi như nội dung video phản ánh.

Lực lượng Công an xã cũng đã làm việc với tài xế Nguyễn Văn L. Tài xế xác nhận không bị thương tích, phương tiện không bị hư hỏng.

Hiện nay, Công an xã Can Lộc đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Phơi lúa trên đường nếu xảy ra tai nạn giao thông có thể bị xử lý hình sự

Trước đó, vào 14h ngày 12/5, tại tuyến đường huyện 36 (ĐH.36) đoạn qua cổng chào thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải biển số 37C-128.xx do Nguyễn Thái C. (SN 1992, trú xã Đức Thọ) điều khiển và xe máy điện không biển số do ông Nguyễn Huy T. (SN 1970) cầm lái, chở mẹ là bà Nguyễn Thị S. (SN 1940, cùng trú thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh).

Hậu quả vụ tai nạn giao thông khiến ông T. và mẹ tử vong tại chỗ.

bqbht_br_tngt.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe tải với xe máy điện làm 2 người tử vong ở xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vào chiều 12/5.

Nguyên nhân vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra làm rõ sự việc. Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, phần lớn diện tích lòng đường, hành lang, vỉa hè của tuyến đường huyện 36 qua thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu, đã bị người dân chiếm dụng để phơi lúa.

Qua vụ việc tai nạn giao thông làm 2 người tử vong ở xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, Cục CSGT (Bộ Công an) phát tin cảnh báo nguy cơ tai nạn từ việc phơi thóc lúa trên đường và kỹ năng quan sát khi nhập làn.

Cục CSGT nhấn mạnh việc phơi thóc lúa ra đường là vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ (sử dụng kết cấu hạ tầng đường bộ trái quy định), làm hẹp phần đường xe chạy, gây mất an toàn cho phương tiện lưu thông.

Nếu để xảy ra hậu quả thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản của người đi đường, tùy theo tính chất mức độ sẽ bị xử phạt hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cản trở giao thông đường bộ, theo quy định tại Điều 261 Bộ luật Hình sự.

Hiện nay, tại nhiều vùng nông thôn, tình trạng người dân tận dụng mặt đường giao thông để phơi lúa, rơm rạ sau mùa gặt vẫn diễn ra khá phổ biến. Thói quen này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông, thậm chí dẫn đến các vụ tai nạn nghiêm trọng.

Việc phơi nông sản trên đường làm thu hẹp phần đường lưu thông; lúa, rơm rạ khiến mặt đường trơn trượt, các phương tiện dễ mất lái. Ngoài ra, nhiều trường hợp còn che khuất tầm nhìn khiến người điều khiển phương tiện không kịp xử lý tình huống.

Theo quy định tại Điều 12, Nghị định 168/2024/NĐ-CP:

- Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng đối với cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm: Phơi thóc, lúa, rơm, rạ, nông, lâm, hải sản trên đường bộ; đặt máy tuốt lúa trên đường bộ.

- Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm: Đặt, để chướng ngại vật, vật cản khác trái phép trên đường bộ; đổ chất gây trơn trượt trên đường bộ; đổ, xả thải, làm rơi vãi hóa chất, chất thải gây mất an toàn giao thông đường bộ.

- Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội cản trở giao thông đường bộ” theo Điều 261 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tin liên quan

Tags:

#Phơi lúa cản trở giao thông #Cản trở giao thông #Phơi lúa gây tai nạn giao thông #Tai nạn giao thông 2 người chết ở Hà Tĩnh #Tai nạn chết người ở Can Lộc #Tai nạn do phơi lúa #Phơi lúa cản trở giao thông ở Hà tĩnh

Chủ đề An toàn giao thông

Chủ đề Tai nạn giao thông

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

"Ngừa" bà hoả ghé thăm trong dịp nghỉ lễ

"Ngừa" bà hoả ghé thăm trong dịp nghỉ lễ

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở các tổ chức, doanh nghiệp và người dân đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ trong kỳ nghỉ lễ.
Truy tìm nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong ở Sơn Tiến

Truy tìm nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong ở Sơn Tiến

Sau vụ người phụ nữ tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương ở xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy tìm người đối với Hà Huy Thập (SN 1974, trú thôn An Thịnh) để phục vụ điều tra vụ án “Giết người”.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!