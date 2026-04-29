Biến đường thành "sân phơi": Lợi trước mắt, rủi ro khôn lường

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/1/2025), hành vi phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông - lâm - hải sản trên đường bộ hoặc đặt máy tuốt lúa trên đường sẽ bị phạt tiền từ 200 - 250 nghìn đồng. Hành vi chiếm dụng dải phân cách giữa để buôn bán, để vật liệu hoặc trông giữ xe bị phạt 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng đối với cá nhân.

Cá nhân sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác mà không có giấy phép hoặc hết giá trị giấy phép sẽ bị phạt từ 10 - 15 triệu đồng; tổ chức vi phạm bị phạt gấp đôi mức trên. Trường hợp hành vi này gây hậu quả nghiêm trọng, như làm chết người hoặc thiệt hại lớn về tài sản, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 261 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không phơi nông sản, đặt vật dụng, hay sử dụng lòng đường, vỉa hè sai mục đích, tránh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và vi phạm pháp luật.