Biến đường thành "sân phơi": Lợi trước mắt, rủi ro khôn lường

Trần Vũ - Ngọc Khánh
(Baohatinh.vn) - Mỗi mùa thu hoạch lúa, nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh lại trở thành “sân phơi”. Việc phơi lúa trên đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi phương tiện qua lại ngày càng nhiều.

Dù mới đầu mùa gặt, song hiện nay, trên nhiều tuyến đường giao thông ở Hà Tĩnh, tình trạng phơi lúa trên mặt đường đã diễn ra khá phổ biến.
Người dân xã Xuân Lộc vô tư phơi lúa dưới chân cầu vượt cao tốc Bắc - Nam.
“Đường rộng, chúng tôi nghĩ phơi ngay mép đường không ảnh hưởng gì nên bà con cứ thế đem lúa ra phơi. Với lại, nếu không phơi trên đường thì chúng tôi không biết phơi ở đâu nữa" - bà Nguyễn Thị Minh (xã Xuân Lộc) cho biết.
Tại xã Đồng Lộc, một số hộ dân phơi lúa ngay tại các khúc cua, nơi tầm nhìn bị che khuất. Khi phương tiện di chuyển qua đây, việc phát hiện chướng ngại vật muộn dễ dẫn đến tình huống xử lý gấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Gạch, đá cùng nhiều vật dụng được người dân đưa ra để chắn bạt phơi lúa, khiến lòng đường bị chiếm dụng, các phương tiện phải lấn làn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Trên tuyến quốc lộ 8, đoạn qua xã Đức Quang, người dân đưa lúa sau khi gặt lên mặt đường cho xe cán qua. Theo người dân, đây là phần lúa bị đổ ngã phải gặt tay nên tận dụng phương tiện qua lại để tách lúa và rơm.
Người dân xã Đức Thịnh đổ lúa ra phơi bên đường.
Lúa phơi chiếm gần hết phần đường xe máy, thậm chí lấn sang làn ô tô, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Chị Hoàng Thị Nhâm (xã Đức Thọ) bày tỏ: "Tình trạng phơi lúa lấn chiếm lòng đường diễn ra phổ biến ở nhiều nơi, gây cản trở tầm nhìn và khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi rất lo vì chỉ cần một sơ suất nhỏ khi tránh các vật cản này, tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là vào thời điểm phương tiện qua lại đông đúc".
Không chỉ trên quốc lộ, nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn cũng phủ kín lúa, gần như toàn bộ mặt đường bị chiếm dụng.
Ngành chức năng và chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu người dân chấm dứt việc phơi lúa, rơm rạ, tuốt lúa trên đường, gắn với xử lý theo quy định pháp luật nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/1/2025), hành vi phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông - lâm - hải sản trên đường bộ hoặc đặt máy tuốt lúa trên đường sẽ bị phạt tiền từ 200 - 250 nghìn đồng. Hành vi chiếm dụng dải phân cách giữa để buôn bán, để vật liệu hoặc trông giữ xe bị phạt 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng đối với cá nhân.

Cá nhân sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác mà không có giấy phép hoặc hết giá trị giấy phép sẽ bị phạt từ 10 - 15 triệu đồng; tổ chức vi phạm bị phạt gấp đôi mức trên. Trường hợp hành vi này gây hậu quả nghiêm trọng, như làm chết người hoặc thiệt hại lớn về tài sản, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 261 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không phơi nông sản, đặt vật dụng, hay sử dụng lòng đường, vỉa hè sai mục đích, tránh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và vi phạm pháp luật.

Video: Nguy cơ tai nạn giao thông từ việc phơi lúa trên các tuyến đường giao thông.

