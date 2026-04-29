Biến đường thành "sân phơi": Lợi trước mắt, rủi ro khôn lường

(Baohatinh.vn) - Mỗi mùa thu hoạch lúa, nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh lại trở thành “sân phơi”. Việc phơi lúa trên đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi phương tiện qua lại ngày càng nhiều.
Gạch, đá cùng nhiều vật dụng được người dân đưa ra để chắn bạt phơi lúa, khiến lòng đường bị chiếm dụng, các phương tiện phải lấn làn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Lúa phơi chiếm gần hết phần đường xe máy, thậm chí lấn sang làn ô tô, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Chị Hoàng Thị Nhâm (xã Đức Thọ) bày tỏ: "Tình trạng phơi lúa lấn chiếm lòng đường diễn ra phổ biến ở nhiều nơi, gây cản trở tầm nhìn và khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi rất lo vì chỉ cần một sơ suất nhỏ khi tránh các vật cản này, tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là vào thời điểm phương tiện qua lại đông đúc".
Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/1/2025), hành vi phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông - lâm - hải sản trên đường bộ hoặc đặt máy tuốt lúa trên đường sẽ bị phạt tiền từ 200 - 250 nghìn đồng. Hành vi chiếm dụng dải phân cách giữa để buôn bán, để vật liệu hoặc trông giữ xe bị phạt 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng đối với cá nhân.
Cá nhân sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác mà không có giấy phép hoặc hết giá trị giấy phép sẽ bị phạt từ 10 - 15 triệu đồng; tổ chức vi phạm bị phạt gấp đôi mức trên. Trường hợp hành vi này gây hậu quả nghiêm trọng, như làm chết người hoặc thiệt hại lớn về tài sản, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 261 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không phơi nông sản, đặt vật dụng, hay sử dụng lòng đường, vỉa hè sai mục đích, tránh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và vi phạm pháp luật.
