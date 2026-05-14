Bộ Công an biểu dương Công an Hà Tĩnh, chỉ đạo mở rộng điều tra vụ án đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia

(Baohatinh.vn) - Kết quả đấu tranh khám phá vụ án lớn này đã khẳng định sự trưởng thành và bản lĩnh nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an vừa thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen Công an Hà Tĩnh, trong đó nhấn mạnh, thời gian qua, đơn vị đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm lợi dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô lớn, bắt khởi tố 8 đối tượng, thu giữ 40 máy tính, 23 điện thoại, 10.000 thẻ sim cùng nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án.

Cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh đã thu giữ 40 máy tính, 23 điện thoại, 10.000 thẻ sim cùng nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án. Ảnh: Bùi Hải.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã xây dựng, vận hành hệ thống naptien.biz với hơn 1.000 đại lý để hợp thức nguồn tiền từ hoạt động đánh bạc trực tuyến trái phép với số tiền giao dịch hơn 2.200 tỷ đồng.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sáng tạo của Công an tỉnh Hà Tĩnh trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã khẳng định sự trưởng thành và bản lĩnh nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh trong đấu tranh phòng chống tội phạm; qua đó, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân. Thành tích của Công an Hà Tĩnh đã tô thắm truyền thống vẻ vang nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương thành tích của cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh, đồng thời đề nghị lực lượng khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng cũng mong cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.

