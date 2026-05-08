Khi nhà ở cũng là nơi kinh doanh: Nguy cơ cháy nổ thường trực

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Hà Tĩnh) trong số hơn 105 vụ cháy (tính từ năm 2025 lại nay) ở trên địa bàn Hà Tĩnh, có tới hàng chục vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh.

Vụ cháy tại quán cà phê Phong diễn ra vào khoảng 19h10, ngày 2/5/2026, ngọn lửa bùng phát từ bên trong khu vực quán sau đó lan mạnh ra ngoài.

Vụ cháy xảy ra tại quán cà phê Phong, trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen, Hà Tĩnh.

Vụ cháy gần đây nhất xảy ra tại cà phê Phong trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen vào tối 2/5/2026. Hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều tài sản: bàn, ghế, tủ đựng đồ, máy pha cà phê, tủ lạnh, hệ thống điện, quạt, điều hòa cùng nhiều vật dụng phục vụ kinh doanh khác.

Đây là “mô hình” nhà ở kết hợp kinh doanh bán cà phê, giải khát... Nguyên nhân vụ hoả đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, song, theo khảo sát ban đầu, nhiều khả năng là do chập điện.

Do diện tích nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh nên có sự chồng lấn giữa sinh hoạt và buôn bán với nhiều loại hàng hóa sắp xếp cản trở lối đi, lối thoát nạn (Ảnh chụp tại phường Thành Sen).

Được biết, trên địa bàn Phường Thành Sen hiện có tới gần 400 nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Thời gian qua, công an phường đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) thường xuyên tổ chức kiểm tra, nhắc nhở các chủ hộ chấp hành nghiêm các quy định về PCCN, song nhiều hộ vẫn còn chủ quan, thiếu cảnh giác.

Đại úy Nguyễn Công Hoàng - Cán bộ Công an Phường Thành Sen cho biết: “Việc bố trí hệ thống điện tại các nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, nhiều nơi chưa thực sự khoa học; thiết bị sản xuất, kinh doanh công suất lớn kết hợp với sinh hoạt gia đình, đấu nối tuỳ tiện... dễ gây chập điện. Nhiều hộ gia đình chưa chủ động lắp đặt đầy đủ hệ thống thiết bị phòng, chống cháy, nổ như: bình chữa cháy xách tay, thiết bị báo cháy tự động. Nhiều người còn lơ là trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt như: đun nấu, thắp hương... gần khu vực để hàng hóa.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) phối hợp với Công an xã Đồng Lộc, kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh tại nhà, chấp hành nghiêm các quy định về PCCN.

Diện tích nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh bị chồng lấn giữa sinh hoạt và sản xuất, buôn bán... Do đó, hàng hóa, nguyên vật liệu, thường sắp xếp lộn xộn, lấn chiếm lối đi, lối thoát nạn. Nhiều cơ sở còn tích trữ nhiều loại hàng hoá, nguyên vật liệu dễ cháy, như: vải, giấy, nhựa, hóa chất.. nhưng không có biện pháp bảo đảm an toàn. Bởi vậy, nguy cơ cháy nổ có thể diễn ra bất kỳ lúc nào.

Trung úy Trần Văn Trung - Công an xã Đồng Lộc cho biết: “Trên địa bàn xã hiện có 58 nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Để nâng cao ý thức của các chủ hộ, người kinh doanh trong việc chấp hành các quy định về PCCN - một trong những điều kiện tiên quyết để giảm thiểu mọi rủi ro, công an xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền thông qua các hội, nhóm trên mạng xã hội với việc đăng tải thông tin liên quan đến các vụ cháy tại các nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Từ đó, giúp các chủ hộ kinh doanh hiểu ra rằng: thực hiện nghiêm túc các giải pháp an toàn về PCCC không chỉ là trách nhiệm về mặt pháp lý mà còn là biện pháp thiết thực nhất để bảo vệ tính mạng, tài sản của gia đình và cộng đồng”.

Công an xã Đồng Lộc hướng dẫn người dân ký cam kết về đảm bảo PCCN.

Theo đánh giá của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an tỉnh), nguyên nhân xảy ra các vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, chủ yếu là do chập điện. Các chủ hộ, người kinh doanh còn lơ là trong việc sử dụng nguồn điện và nhiệt; chưa lắp đặt đầy đủ hệ thống thiết bị phòng, chống cháy, nổ; bố trí hệ thống điện chưa hợp lý...

Thượng tá Nguyễn Văn Lộc - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) khuyến cáo: “Để phòng ngừa hoả hoạn, mỗi gia đình cần tự trang bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện chữa cháy như: bình chữa cháy xách tay, dụng cụ hỗ trợ thoát nạn (thang dây, dây thừng, mặt nạ phòng độc, búa, rìu, đèn pin), lắp đặt thiết bị báo cháy tự động...

Không kinh doanh, tàng trữ các chất có nguy hiểm cháy, nổ như: xăng, dầu, cồn, gas và hóa chất dễ cháy khác ở trong nhà; phải lắp thiết bị bảo vệ (cầu chì, rơ le, aptomat…) cho hệ thống điện; không để hàng hóa dễ cháy gần các thiết bị điện, gần nơi thờ cúng, bếp ăn; không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà cao tầng. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, không câu mắc thêm thiết bị khi không cần thiết”.