Cháy 2 ki-ốt hàng tạp hoá tại Sơn Tây lúc rạng sáng

Vào khoảng 4 giờ 15 phút ngày 29/4, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh) nhận được tin báo cháy ki-ốt từ người dân tại khu vực chợ Hà Tân, thuộc thôn Cây Thị, xã Sơn Tây.

Vụ hoả hoạn xảy ra tại 2 ki-ốt hàng tạp hoá khu vực chợ Hà Tân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Hương Sơn đã lập tức điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường để triển khai công tác dập lửa.

Đến 6 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Dù không có thương vong về người, hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều tài sản giá trị.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.