Cháy 2 ki-ốt hàng tạp hoá tại Sơn Tây lúc rạng sáng

(Baohatinh.vn) - Vụ hoả hoạn xảy ra tại 2 ki-ốt hàng tạp hoá thuộc khu vực chợ Hà Tân, xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) vào rạng sáng nay khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.
Vào khoảng 4 giờ 15 phút ngày 29/4, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh) nhận được tin báo cháy ki-ốt từ người dân tại khu vực chợ Hà Tân, thuộc thôn Cây Thị, xã Sơn Tây.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Hương Sơn đã lập tức điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường để triển khai công tác dập lửa.
Đến 6 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Dù không có thương vong về người, hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều tài sản giá trị.
Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Đường dây lừa đảo do Mạc Đăng Thanh cầm đầu giả danh cán bộ cấp cao, “chạy” dự án, xin việc, huy động vốn để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Công an Bắc Ninh triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng, bóc trần thủ đoạn mạo danh tinh vi, liên tỉnh.
Một nhóm thanh thiếu niên ở xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đã lập nhóm kín trên Facebook để lôi kéo lực lượng, chuẩn bị hung khí nhằm giải quyết mâu thuẫn với nhóm khác đến từ các xã Tuyên Lâm, Tuyên Sơn (tỉnh Quảng Trị).
Sở Xây dựng Hà Tĩnh công bố 3 đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về công tác vận tải, kết cấu hạ tầng giao thông, tình hình trật tự ATGT trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ, lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Tại khu vực cổng chợ Hà Tĩnh (phường Thành Sen), tình trạng mua bán diễn ra lộn xộn, gây mất trật tự đô thị. Dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân chấn chỉnh, nhưng sau mỗi đợt, tình trạng này vẫn tái diễn.
Đá dăm rơi vãi khắp mặt đường, thậm chí có những viên to bằng cả nắm tay, tại nút giao giữa quốc lộ 1 với tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) và ĐT 553 thuộc xã Cẩm Bình đã trở thành “cái bẫy” chực chờ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, xử lý một nhóm hoạt động “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” trái phép với khoảng 50 người tham gia, tổ chức sinh hoạt kín tại nhiều địa bàn như các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn và xã Quảng Ninh.
Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 117 bị cáo bị về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán người và đánh bạc, trong đó, 54 bị cáo phải chấp hành hình phạt tù giam với tổng mức án 384 năm.