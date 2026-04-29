Cháy 2 ki-ốt hàng tạp hoá tại Sơn Tây lúc rạng sáng

Anh Thùy - Hoài Bảo
(Baohatinh.vn) - Vụ hoả hoạn xảy ra tại 2 ki-ốt hàng tạp hoá thuộc khu vực chợ Hà Tân, xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) vào rạng sáng nay khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Vào khoảng 4 giờ 15 phút ngày 29/4, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh) nhận được tin báo cháy ki-ốt từ người dân tại khu vực chợ Hà Tân, thuộc thôn Cây Thị, xã Sơn Tây.

Vụ hoả hoạn xảy ra tại 2 ki-ốt hàng tạp hoá khu vực chợ Hà Tân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Hương Sơn đã lập tức điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường để triển khai công tác dập lửa.

Đến 6 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Dù không có thương vong về người, hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều tài sản giá trị.

Vụ cháy gây nhiều thiệt hại về tài sản.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Gác cho dân nghỉ lễ an toàn, bình yên

Công an Hà Tĩnh tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng trực 24/24h; chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối ANTT trong hai kỳ nghỉ lễ.
Đường dây lừa đảo do Mạc Đăng Thanh cầm đầu giả danh cán bộ cấp cao, “chạy” dự án, xin việc, huy động vốn để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Công an Bắc Ninh triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng, bóc trần thủ đoạn mạo danh tinh vi, liên tỉnh.