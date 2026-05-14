Hà Tĩnh xử lý 39 vụ vi phạm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" (ATTP) năm 2026 (từ 15/4 đến 15/5) với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm bắt diễn biến thị trường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến ATTP.

Theo đó, lực lượng quản lý thị trường đã phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường; xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh thực phẩm nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo điều kiện ATTP; đồng thời lấy mẫu kiểm nghiệm đối với các sản phẩm thực phẩm cần thiết, đặc biệt là đối với các chất phụ gia thực phẩm.

Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh kiểm tra các quầy kinh doanh thực phẩm tại chợ truyền thống trên địa bàn xã Toàn Lưu.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh cũng tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức như treo băng rôn hưởng ứng “Tháng hành động vì ATTP” tại trụ sở các đội quản lý thị trường; yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại...

Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh chú trọng kiểm soát chất phụ gia thực phẩm buôn bán trên thị trường.



Từ ngày 15/4 đến nay, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện, xử lý 39 vụ vi phạm, xử phạt hành chính 68 triệu đồng; tịch thu, tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá khoảng 10 triệu đồng. Luỹ kế đầu năm 2026 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã phát hiện, xử lý 116 vụ vi phạm trong lĩnh vực ATTP, xử phạt hành chính 335 triệu đồng; tịch thu, tiêu hủy gần 5 tấn thực phẩm các loại với tổng trị giá khoảng 180 triệu đồng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã tiến hành tiêu hủy gần 5 tấn thực phẩm.

Thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường; tập trung phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán thực phẩm nhập lậu, thực phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc, phụ gia chế biến không đảm bảo quy định và các sản phẩm không đáp ứng điều kiện ATTP. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trên địa bàn.