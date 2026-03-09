Hotline: 02393.693.427
Lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh đồng loạt kiểm tra các cửa hàng xăng dầu

Hà Vân
(Baohatinh.vn) - Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn nhằm kiểm soát hoạt động kinh doanh và ngăn chặn tình trạng găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Ngày 9/3, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Tĩnh triển khai kiểm tra đồng loạt các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh nhằm kiểm soát hoạt động kinh doanh, đảm bảo nguồn cung và ngăn chặn tình trạng găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Thực hiện Công văn số 501/SCT-QLTM ngày 6/3/2026 của Sở Công thương Hà Tĩnh về việc tăng cường công tác đảm bảo nguồn cung xăng dầu, khí trên địa bàn, Chi cục QLTT Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch kiểm tra thực tế đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu. Ngay trong sáng 9/3, Chi cục QLTT Hà Tĩnh đã ra quân kiểm tra, nắm bắt tình hình, theo dõi sát diễn biến cung – cầu xăng dầu, khí trên địa bàn phường Thành Sen và xã Cẩm Xuyên. Trong ảnh: Lực lượng QLTT kiểm tra cửa hàng xăng dầu tại phường Thành Sen.
Lực lượng QLTT kiểm tra các cửa hàng xăng dầu tại xã Cẩm Xuyên.
Không chỉ trực tiếp kiểm tra hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng xăng dầu, Chi cục QLTT Hà Tĩnh cũng niêm yết số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà Tĩnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh) và của các đội QLTT để người dân kịp thời phản ánh khi cần thiết.
Tại thời điểm kiểm tra, các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn vẫn duy trì hoạt động kinh doanh bình thường, nguồn cung cơ bản ổn định; thực hiện nghiêm việc niêm yết giá công khai và bán hàng đúng theo mức giá do cơ quan quản lý Nhà nước công bố. Qua kiểm tra, chưa phát hiện trường hợp tăng giá bất thường, găm hàng chờ tăng giá hoặc bán nhỏ giọt nhằm tạo khan hiếm giả trên thị trường.
Các chủ cửa hàng xăng dầu ở phường Thành Sen ký cam kết thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu.
Ghi nhận tại một số cửa hàng xăng dầu, nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn có tâm lý mua tích trữ do lo ngại giá có thể tiếp tục tăng trước ảnh hưởng của xung đột ở Trung Đông. Trước tình hình này, lực lượng QLTT khuyến cáo người dân không nên tích trữ xăng dầu trong gia đình để tránh nguy cơ cháy nổ và đảm bảo an toàn.

Thời gian tới, lực lượng QLTT Hà Tĩnh sẽ tiếp tục bám nắm địa bàn, theo dõi sát thị trường cung – cầu xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn nhằm đảm bảo nguồn cung thị trường; qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Đình Khoa - Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Tĩnh

Hà Tĩnh hiện có 4 thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu có trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh và 17 thương nhân đầu mối, phân phối trụ sở đóng ở ngoài tỉnh. Các thương nhân này đang cung cấp xăng dầu cho 83 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh với 242 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 3 kho xăng dầu quy mô trên 129.000m3.

