Lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh đồng loạt kiểm tra các cửa hàng xăng dầu

(Baohatinh.vn) - Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn nhằm kiểm soát hoạt động kinh doanh và ngăn chặn tình trạng găm hàng, tăng giá bất hợp lý.
Ngày 9/3, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Tĩnh triển khai kiểm tra đồng loạt các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh nhằm kiểm soát hoạt động kinh doanh, đảm bảo nguồn cung và ngăn chặn tình trạng găm hàng, tăng giá bất hợp lý.
Lực lượng QLTT kiểm tra các cửa hàng xăng dầu tại xã Cẩm Xuyên.
Các chủ cửa hàng xăng dầu ở phường Thành Sen ký cam kết thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu.
Ghi nhận tại một số cửa hàng xăng dầu, nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn có tâm lý mua tích trữ do lo ngại giá có thể tiếp tục tăng trước ảnh hưởng của xung đột ở Trung Đông. Trước tình hình này, lực lượng QLTT khuyến cáo người dân không nên tích trữ xăng dầu trong gia đình để tránh nguy cơ cháy nổ và đảm bảo an toàn.
Thời gian tới, lực lượng QLTT Hà Tĩnh sẽ tiếp tục bám nắm địa bàn, theo dõi sát thị trường cung – cầu xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn nhằm đảm bảo nguồn cung thị trường; qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Ông Nguyễn Đình Khoa - Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Tĩnh
Hà Tĩnh hiện có 4 thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu có trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh và 17 thương nhân đầu mối, phân phối trụ sở đóng ở ngoài tỉnh. Các thương nhân này đang cung cấp xăng dầu cho 83 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh với 242 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 3 kho xăng dầu quy mô trên 129.000m3.
Sáng 8/3/2026, giá vàng trong nước tiếp tục ghi nhận mức sụt giảm mạnh so với đầu tuần, khiến người mua lỗ gần 6 triệu đồng/lượng. Dù giá biến động khôn lường, người dân vẫn xếp hàng mua vàng do tâm lý
Giá vàng thế giới giảm 60 USD/ounce, về quanh ngưỡng 5.082 USD/ounce trong bối cảnh USD và lãi suất trái phiếu Mỹ phục hồi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chiến sự giữa Hoa Kỳ - Israel và Iran leo thang đã tác động trực tiếp đến giá cả và nguồn cung năng lượng thế giới. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Hà Tĩnh đã xây dựng phương án đảm bảo nguồn cung, ổn định thị trường với mặt hàng thiết yếu này.
Giá dầu thế giới leo thang do căng thẳng Trung Đông, giá xăng trong nước được dự báo tăng mạnh trong kỳ điều hành ngày hôm nay 5/3. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng giao ngay "bốc hơi" hơn 230 USD/ounce do đồng USD mạnh lên và kỳ vọng FED duy trì lãi suất ở mức hiện tại trong thời gian dài để theo dõi lạm phát. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Căng thẳng Trung Đông và lợi suất Mỹ giảm đẩy vàng tăng mạnh, nhiều chuyên gia dự báo có thể tiến tới mốc 5.500 USD/ounce nếu duy trì trên vùng 5.250 USD. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Thị trường bất động sản Hà Tĩnh thời gian qua ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh sôi động hiện nay, người dân vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận do giá cao và thiếu sản phẩm phù hợp.
Những diễn biến căng thẳng giữa Mỹ - Israel và Iran đã nhanh chóng tạo hiệu ứng lên thị trường vàng toàn cầu. Tại Hà Tĩnh, thị trường vàng bất ngờ “nóng” lên khi nhiều nhà đầu tư mua vào với kỳ vọng giá sẽ tăng mạnh trong tuần tới.