Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Thị trường

Mỗi lượng vàng tăng 3 triệu, lên 187 triệu đồng

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Giá vàng và bạc trong nước sáng cuối tuần đồng loạt tăng theo diễn biến quốc tế.

Sáng 28/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 184 - 187 triệu đồng một lượng, tăng 3 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Các thương hiệu khác cũng niêm yết giá vàng miếng tương tự.

Vàng nhẫn trơn tại SJC cũng tăng 3 triệu đồng một lượng lên 183,8 - 186,8 triệu. Tại Mi Hồng, mỗi lượng vàng nhẫn tăng 250.000 đồng ở chiều mua vào và 3 triệu đồng chiều bán ra lên 184,2 - 187 triệu. Nhẫn trơn tại PNJ lên 183,8 - 186,8 triệu. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI nâng vàng nhẫn lên 183,8 - 186,8 triệu đồng.

Mỗi lượng vàng miếng hiện cao hơn gần 3 triệu đồng so với ngày vía Thần Tài, đi lên theo diễn biến kim loại quý trên thị trường quốc tế.

Giao dịch vàng miếng tại SJC Nguyễn Thị Minh Khai (TP HCM) ngày vía Thần tài. Ảnh: Thanh Tùng
Giao dịch vàng miếng tại SJC Nguyễn Thị Minh Khai (TP HCM) ngày vía Thần tài. Ảnh: Thanh Tùng

Mỗi ounce vàng giao ngay tăng gần 100 USD (tương đương 1,8%) trong 24 giờ qua lên 5.278 USD. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương gần 167 triệu đồng. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới vẫn neo cao quanh 20 triệu đồng một lượng.

Trên thị trường bạc, giá bạc thế giới cũng tăng 6% lên trên 93,6 USD một ounce. Trong nước, giá bạc miếng, bạc thỏi tăng 4,5% so với hôm qua lên quanh vùng 3,5 triệu đồng mỗi lượng.

Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý và Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI nâng giá bạc miếng lên 3,5 - 3,6 triệu đồng, tương đương 93 -96 triệu đồng một kg. Tại Sacombank - SBJ, giá bạc miếng neo quanh 3,47 - 3,57 triệu một lượng.

Tại thị trường trong nước, ngày vía Thần Tài năm nay ghi nhận hiện tượng khác so với thường ngày và cùng thời điểm năm ngoái. Nhiều thương hiệu lớn bán vàng nhẫn 24K không giới hạn số lượng, nguồn cung vàng miếng cũng dồi dào hơn hẳn so với cách bán nhỏ giọt trước đó.

Năm nay, do giá vàng đắt, ghi nhận của VnExpress cũng cho thấy người dân mua với số lượng ít để vừa cầu may đầu năm vừa tích sản. Đồng thời, không ít người cũng có xu hướng mua thêm bạc ngày Thần Tài.

vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/moi-luong-vang-tang-3-trieu-len-187-trieu-dong-5044971.html

Tin liên quan

Tags:

#giá vàng tăng #vàng tăng mạnh #tăng giá vàng

Xem nhiều

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tài chính thị trường ngày 27/2: Đề xuất nâng trần chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng

Tài chính thị trường ngày 27/2: Đề xuất nâng trần chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng

Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi từ 125 triệu lên 350 triệu đồng, giúp tăng niềm tin người gửi tiền và củng cố ổn định hệ thống ngân hàng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá xăng tăng mạnh

Giá xăng tăng mạnh

Từ 15h ngày 26/2, giá xăng RON 95 tăng 1.000 đồng/lít lên 20.150 đồng/lít. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng 5 lần và giảm 3 lần.
Người thổi hồn cho trang sức

Người thổi hồn cho trang sức

Mỗi dịp đầu xuân, nhiều người mua vàng để gửi gắm ước mong may mắn, còn phía sau những quầy trang sức lấp lánh là những người thợ kim hoàn vẫn miệt mài với công việc.
"Vàng ăn được" sốt cùng vía Thần Tài

"Vàng ăn được" sốt cùng vía Thần Tài

Bên cạnh mua vàng lấy vía ngày Thần Tài, nhiều người còn đặt bánh tạo hình hũ vàng, thỏi vàng... dâng lễ khiến nhu cầu tăng đột biến, các cửa hàng phải làm việc xuyên ngày đêm để kịp trả đơn.
Ngắm những sản phẩm vàng “hút khách” ngày vía Thần Tài

Ngắm những sản phẩm vàng “hút khách” ngày vía Thần Tài

Trước thềm ngày vía Thần Tài, không khí mua bán vàng tại Hà Tĩnh trở nên nhộn nhịp. Không chỉ gia tăng về lượng khách, các cửa hàng còn tung ra nhiều sản phẩm thiết kế bắt mắt, mẫu mã đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua vàng cầu may đầu năm của người dân.
Tài chính thị trường ngày 24/2: Lãi vay mua nhà tăng mạnh

Tài chính thị trường ngày 24/2: Lãi vay mua nhà tăng mạnh

Lãi suất vay mua nhà tại nhiều ngân hàng đang được điều chỉnh tăng mạnh, từ mức phổ biến 6-8% mỗi năm lên khoảng 12-15% trong thời gian ngắn. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
"Xông đất" ngân hàng, nhận lì xì may mắn

"Xông đất" ngân hàng, nhận lì xì may mắn

Phong bao lì xì không chỉ là món quà đầu xuân mà còn gửi gắm kỳ vọng về một năm kinh doanh khởi sắc, mở đầu cho hành trình tài chính thuận lợi của ngân hàng lẫn khách hàng Hà Tĩnh.
Giá vàng tăng vọt sau các biến động thuế quan và địa chính trị

Giá vàng tăng vọt sau các biến động thuế quan và địa chính trị

Giá vàng thế giới bứt phá mạnh mẽ trong phiên giao dịch đầu tuần tại thị trường Sydney (Australia). Những diễn biến mới xung quanh chính sách thuế quan của Mỹ cùng căng thẳng địa chính trị đã thúc đẩy dòng tiền trú ẩn quay trở lại thị trường kim loại quý.
Tài chính thị trường ngày 23/2: Thị trường lao động Hà Tĩnh sôi động ngay sau Tết

Tài chính thị trường ngày 23/2: Thị trường lao động Hà Tĩnh sôi động ngay sau Tết

Chuỗi phiên giao dịch việc làm chào Xuân 2026 được tổ chức tại Hà Tĩnh với gần 8.300 vị trí tuyển dụng tại hơn 100 doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy thị trường lao động sôi động trở lại ngay sau kỳ nghỉ Tết. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Nhộn nhịp chợ quê sau Tết

Nhộn nhịp chợ quê sau Tết

Chợ quê đầu xuân ở Hà Tĩnh không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa mà còn là không gian gặp gỡ, giao lưu. Không khí náo nhiệt, sôi động ở đây báo hiệu nhịp sống của năm mới đã bắt đầu.
Sau Tết, đặc sản Hà Tĩnh lại tỏa đi muôn phương

Sau Tết, đặc sản Hà Tĩnh lại tỏa đi muôn phương

Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết, nhiều đặc sản của Hà Tĩnh trở nên “đắt hàng” khi nhu cầu mua quà tặng tăng mạnh. Tại các cơ sở sản xuất và điểm bán sản phẩm OCOP, hoạt động kinh doanh diễn ra sôi động.
Giá xăng giảm, dầu tăng

Giá xăng giảm, dầu tăng

Giá xăng giảm 200 đồng, dầu tăng 300 đồng từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của liên Bộ Công Thương - Tài chính.
Tất bật phiên chợ ngày tất niên

Tất bật phiên chợ ngày tất niên

Trong phiên chợ ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ ở Hà Tĩnh, bên cạnh sự vội vã, tất bật, còn có sự hoan hỉ của cả người mua lẫn người bán để ai cũng kịp về sửa soạn đón giao thừa.