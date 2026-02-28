Mỗi lượng vàng tăng 3 triệu, lên 187 triệu đồng

Giá vàng và bạc trong nước sáng cuối tuần đồng loạt tăng theo diễn biến quốc tế.
Sáng 28/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 184 - 187 triệu đồng một lượng, tăng 3 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Các thương hiệu khác cũng niêm yết giá vàng miếng tương tự.
Vàng nhẫn trơn tại SJC cũng tăng 3 triệu đồng một lượng lên 183,8 - 186,8 triệu. Tại Mi Hồng, mỗi lượng vàng nhẫn tăng 250.000 đồng ở chiều mua vào và 3 triệu đồng chiều bán ra lên 184,2 - 187 triệu. Nhẫn trơn tại PNJ lên 183,8 - 186,8 triệu. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI nâng vàng nhẫn lên 183,8 - 186,8 triệu đồng.
Mỗi lượng vàng miếng hiện cao hơn gần 3 triệu đồng so với ngày vía Thần Tài, đi lên theo diễn biến kim loại quý trên thị trường quốc tế.
Mỗi ounce vàng giao ngay tăng gần 100 USD (tương đương 1,8%) trong 24 giờ qua lên 5.278 USD. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương gần 167 triệu đồng. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới vẫn neo cao quanh 20 triệu đồng một lượng.
Trên thị trường bạc, giá bạc thế giới cũng tăng 6% lên trên 93,6 USD một ounce. Trong nước, giá bạc miếng, bạc thỏi tăng 4,5% so với hôm qua lên quanh vùng 3,5 triệu đồng mỗi lượng.
Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý và Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI nâng giá bạc miếng lên 3,5 - 3,6 triệu đồng, tương đương 93 -96 triệu đồng một kg. Tại Sacombank - SBJ, giá bạc miếng neo quanh 3,47 - 3,57 triệu một lượng.
Tại thị trường trong nước, ngày vía Thần Tài năm nay ghi nhận hiện tượng khác so với thường ngày và cùng thời điểm năm ngoái. Nhiều thương hiệu lớn bán vàng nhẫn 24K không giới hạn số lượng, nguồn cung vàng miếng cũng dồi dào hơn hẳn so với cách bán nhỏ giọt trước đó.
Năm nay, do giá vàng đắt, ghi nhận của VnExpress cũng cho thấy người dân mua với số lượng ít để vừa cầu may đầu năm vừa tích sản. Đồng thời, không ít người cũng có xu hướng mua thêm bạc ngày Thần Tài.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi từ 125 triệu lên 350 triệu đồng, giúp tăng niềm tin người gửi tiền và củng cố ổn định hệ thống ngân hàng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sáng ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), các cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại Hà Tĩnh tấp nập khách hàng đến giao dịch. Dù giá vàng ở mức cao nhưng người dân vẫn xếp hàng chờ mua một vài chỉ vàng lấy may, gửi gắm kỳ vọng về một năm mới tài lộc, hanh thông.
Chỉ trong vòng 1 tháng, tính đến ngày 14/2/2026, người dân Hà Tĩnh đã thực hiện đăng ký lần đầu 1.401 ô tô. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bộ Tài chính dự báo giá thực phẩm, ăn uống, trông xe... có thể nhích lên sau Tết, người dân cần lưu ý khi chi tiêu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Trước thềm ngày vía Thần Tài, không khí mua bán vàng tại Hà Tĩnh trở nên nhộn nhịp. Không chỉ gia tăng về lượng khách, các cửa hàng còn tung ra nhiều sản phẩm thiết kế bắt mắt, mẫu mã đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua vàng cầu may đầu năm của người dân.
Lãi suất vay mua nhà tại nhiều ngân hàng đang được điều chỉnh tăng mạnh, từ mức phổ biến 6-8% mỗi năm lên khoảng 12-15% trong thời gian ngắn. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng thế giới bứt phá mạnh mẽ trong phiên giao dịch đầu tuần tại thị trường Sydney (Australia). Những diễn biến mới xung quanh chính sách thuế quan của Mỹ cùng căng thẳng địa chính trị đã thúc đẩy dòng tiền trú ẩn quay trở lại thị trường kim loại quý.
Chuỗi phiên giao dịch việc làm chào Xuân 2026 được tổ chức tại Hà Tĩnh với gần 8.300 vị trí tuyển dụng tại hơn 100 doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy thị trường lao động sôi động trở lại ngay sau kỳ nghỉ Tết. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Qua 2 tháng triển khai kế hoạch cao điểm quản lý thị trường trước, trong và sau tết Nguyên đán, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã xử lý gần 200 vụ, số tiền xử phạt vi phạm và trị giá hàng hóa hơn 1,1 tỷ đồng.