Kinh tế

Thị trường

"Vàng ăn được" sốt cùng vía Thần Tài

Ngân Giang
(Baohatinh.vn) - Bên cạnh mua vàng lấy vía ngày Thần Tài, nhiều người còn đặt bánh tạo hình hũ vàng, thỏi vàng... dâng lễ khiến nhu cầu tăng đột biến, các cửa hàng phải làm việc xuyên ngày đêm để kịp trả đơn.

bqbht_br_15.jpg
Ngày vía Thần Tài năm nay, trong bối cảnh giá vàng ở mức cao, bên cạnh vàng miếng, nhẫn tròn truyền thống, nhiều người dân đã lựa chọn một cách cầu tài lộc mới mẻ và tiết kiệm hơn là "Vàng ăn được". Ngay từ sáng sớm, các cửa tiệm bánh đã tất bật hoàn thiện những chiếc bánh kem hình hũ vàng để kịp giao cho khách.
bqbht_br_14.jpg
Những chiếc bánh kem có hình hũ vàng được thiết kế riêng cho ngày vía Thần Tài, thu hút đông đảo khách hàng đặt mua. Chị Phạm Thị Huyền Linh (Chủ tiệm bánh kem Linh Cake, phường Thành Sen) cho biết: "Ngày vía Thần Tài năm nay, tôi đã nhận khoảng 200 đơn hàng đặt bánh kem hình hũ vàng. Do số lượng đơn hàng lớn nên tôi đã phải nhận đặt online từ ngày mùng 3 và đến ngày mùng 9 bắt đầu trả đơn dần".
bqbht_br_13.jpg
bqbht_br_11.jpg
Nhu cầu tăng cao khiến nhiều cơ sở làm bánh rơi vào tình trạng quá tải đơn hàng ngay trước ngày cúng. Theo khảo sát, mẫu bánh hình hũ vàng, đồng tiền, thỏi vàng, tạo hình Thần Tài... được rao bán rộng rãi với nhiều mẫu mã, mức giá. Trung bình, bánh kem hũ vàng có giá dao động từ 80.000 - 300.000 đồng/chiếc, tùy kích thước; bánh thỏi vàng từ 100.000 - 150.000 đồng/set; bánh bao túi tiền hoặc thỏi vàng dao động 50.000 - 90.000 đồng/hộp...
bqbht_br_10.jpg
Bánh kem cúng Thần Tài được nhiều khách lựa chọn không chỉ bởi hình thức bắt mắt mà còn bởi sự tiện lợi, mới mẻ và phù hợp với nhu cầu cúng lễ hiện nay. Chị Trương Thị Nguyệt (phường Thành Sen) chia sẻ: "Ngày vía Thần Tài, ngoài mua vàng lấy vía, tôi chọn đặt bánh tạo hình hũ vàng để dâng lễ. Bánh vừa đẹp mắt, gọn nhẹ, lại mang ý nghĩa cầu may mắn, tài lộc cho gia đình trong năm mới.”
bqbht_br_3.jpg
bqbht_br_4.jpg
bqbht_br_5.jpg
bqbht_br_6.jpg
Nhiều mẫu bánh kem, bánh tạo hình thỏi vàng, hũ vàng được thiết kế công phu với nhiều kiểu dáng khác nhau. Các sản phẩm sử dụng gam màu chủ đạo như vàng ánh kim, đỏ, trắng, kết hợp họa tiết đồng tiền, chữ tài – lộc, hoa văn trang trí tinh xảo, đáp ứng nhu cầu dâng lễ trang trọng của người dân trong ngày vía Thần Tài.
bqbht_br_112.jpg
Nhiều cơ sở kinh doanh làm bánh thạch cũng ghi nhận lượng tiêu thụ tăng mạnh trong dịp vía Thần Tài. Lượng đơn đặt hàng tăng gấp nhiều lần so với ngày thường, buộc các cơ sở phải làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm để kịp tiến độ giao hàng. Với ưu điểm nhỏ gọn, dễ bảo quản, giá thành phù hợp, các loại bánh này trở thành lựa chọn của nhiều gia đình, cửa hàng, doanh nghiệp trong ngày Thần Tài.
bqbht_br_111.jpg
Chị Nguyễn Thị Thu Hà, chủ tiệm bánh Mậm Cún (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Các set bánh thạch được làm trong ngày, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến đóng gói đều đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài đảm bảo chất lượng chúng tôi còn chú trọng đầu tư về hình thức để mang đến mang đến những sản phẩm đẹp mắt, trang trọng, góp phần tạo nên mâm lễ Thần Tài sung túc, đủ đầy cho khách hàng.”
bqbht_br_2.jpg
Bên cạnh các loại bánh tạo hình tài lộc mang màu sắc hiện đại, mâm tam sên với đầy đủ lễ vật truyền thống như thịt, trứng, tôm, cua… vẫn được nhiều gia đình chuẩn bị chu đáo trong ngày vía Thần Tài. Sự kết hợp giữa nét truyền thống và những sản phẩm mới mẻ thể hiện mong ước về một năm mới sung túc, đủ đầy và làm ăn thuận lợi. (Ảnh: Bếp Hồng Thanh)

Tin liên quan

Tags:

#mua vàng #dịch vụ vàng #bánh thỏi vàng #vàng ăn được #bánh kem cúng thần tài #Mua vàng vào ngày vía Thần tài #Ngày vía thần tài

Có thể bạn quan tâm

Tài chính thị trường ngày 24/2: Lãi vay mua nhà tăng mạnh

Tài chính thị trường ngày 24/2: Lãi vay mua nhà tăng mạnh

Lãi suất vay mua nhà tại nhiều ngân hàng đang được điều chỉnh tăng mạnh, từ mức phổ biến 6-8% mỗi năm lên khoảng 12-15% trong thời gian ngắn. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
"Xông đất" ngân hàng, nhận lì xì may mắn

"Xông đất" ngân hàng, nhận lì xì may mắn

Phong bao lì xì không chỉ là món quà đầu xuân mà còn gửi gắm kỳ vọng về một năm kinh doanh khởi sắc, mở đầu cho hành trình tài chính thuận lợi của ngân hàng lẫn khách hàng Hà Tĩnh.
Giá vàng tăng vọt sau các biến động thuế quan và địa chính trị

Giá vàng tăng vọt sau các biến động thuế quan và địa chính trị

Giá vàng thế giới bứt phá mạnh mẽ trong phiên giao dịch đầu tuần tại thị trường Sydney (Australia). Những diễn biến mới xung quanh chính sách thuế quan của Mỹ cùng căng thẳng địa chính trị đã thúc đẩy dòng tiền trú ẩn quay trở lại thị trường kim loại quý.
Tài chính thị trường ngày 23/2: Thị trường lao động Hà Tĩnh sôi động ngay sau Tết

Tài chính thị trường ngày 23/2: Thị trường lao động Hà Tĩnh sôi động ngay sau Tết

Chuỗi phiên giao dịch việc làm chào Xuân 2026 được tổ chức tại Hà Tĩnh với gần 8.300 vị trí tuyển dụng tại hơn 100 doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy thị trường lao động sôi động trở lại ngay sau kỳ nghỉ Tết. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Nhộn nhịp chợ quê sau Tết

Nhộn nhịp chợ quê sau Tết

Chợ quê đầu xuân ở Hà Tĩnh không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa mà còn là không gian gặp gỡ, giao lưu. Không khí náo nhiệt, sôi động ở đây báo hiệu nhịp sống của năm mới đã bắt đầu.
Sau Tết, đặc sản Hà Tĩnh lại tỏa đi muôn phương

Sau Tết, đặc sản Hà Tĩnh lại tỏa đi muôn phương

Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết, nhiều đặc sản của Hà Tĩnh trở nên “đắt hàng” khi nhu cầu mua quà tặng tăng mạnh. Tại các cơ sở sản xuất và điểm bán sản phẩm OCOP, hoạt động kinh doanh diễn ra sôi động.
Giá xăng giảm, dầu tăng

Giá xăng giảm, dầu tăng

Giá xăng giảm 200 đồng, dầu tăng 300 đồng từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của liên Bộ Công Thương - Tài chính.
Tất bật phiên chợ ngày tất niên

Tất bật phiên chợ ngày tất niên

Trong phiên chợ ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ ở Hà Tĩnh, bên cạnh sự vội vã, tất bật, còn có sự hoan hỉ của cả người mua lẫn người bán để ai cũng kịp về sửa soạn đón giao thừa.
"Đỏ mắt" tìm nơi vệ sinh "xế hộp" ngày 29 Tết

"Đỏ mắt" tìm nơi vệ sinh "xế hộp" ngày 29 Tết

Ngày 29 tháng Chạp, các cơ sở rửa xe tại Hà Tĩnh đã đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng để nghỉ Tết. Dù giá tăng nhiều lần, song chủ xe vẫn mỏi mắt tìm nơi nhận rửa trong ngày cuối cùng của năm.
Nhộn nhịp những phiên chợ truyền thống ngày Tết

Nhộn nhịp những phiên chợ truyền thống ngày Tết

Không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa, những phiên chợ truyền thống ngày Tết tại Hà Tĩnh còn là "điểm hẹn" văn hóa, nơi người dân tìm về những giá trị cội nguồn, cảm nhận rõ nét hương vị Tết quê đậm đà, chân chất.
Tranh mừng thọ đa dạng mẫu mã, sôi động từ cận Tết

Tranh mừng thọ đa dạng mẫu mã, sôi động từ cận Tết

Ngay từ trước Tết, thị trường tranh mừng thọ tại Hà Tĩnh đã sôi động với nhiều mẫu mã, chất liệu và mức giá khác nhau. Nhiều khách hàng đã chủ động đặt tranh sớm để kịp chuẩn bị quà chúc thọ ông bà, cha mẹ trong dịp đầu năm mới.