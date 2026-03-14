Tiếp tục xả quỹ bình ổn giữ giá xăng dầu

19h30 ngày 14/3, Liên bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục thông báo điều hành giá khi xăng dầu thành phẩm thế giới tiếp tục tăng cao trong ngày 13/3. Giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu trong nước cao hơn 9,10-29,8% so với một ngày trước đó. Xăng RON95-III tăng 9,3%, diesel (+16,6%), dầu hỏa (+29,8%), mazut (+14,1%).

Do đó, để giữ giá xăng không tăng, ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục xả quỹ bình ổn. Xăng RON 95-III, dầu hỏa và mazut cùng có mức chi quỹ là 4.000 đồng, còn dầu diesel 5.000 đồng một lít.

Nhờ vậy, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) ở kỳ điều hành này vẫn giữ nguyên ở 25.570 đồng một lít, E5 RON 92 là 22.500 đồng. Tương tự, mỗi lít diesel và dầu hỏa giá bằng kỳ điều hành 12/3, lần lượt 27.020 đồng và 26.930 đồng.

Đây là kỳ điều hành thứ năm liên tiếp, liên Bộ chi sử dụng Quỹ bình ổn giá. Việc giữ giá nhiên liệu tại kỳ điều hành này nhằm ổn định thị trường xăng dầu, tránh tác động đến kinh tế - xã hội, theo Bộ Công Thương.

Giá xăng, dầu hiện như sau:

Mặt hàng Giá từ ngày 14/3 Xăng RON 95-III 25.570 Xăng E5 RON 92 22.500 Dầu diesel 27.020 Dầu hoả 26.930 Dầu mazut 18.660

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại.

Trước khi sử dụng lại Quỹ bình ổn sau 2 năm, Quỹ này còn khoảng hơn 5.600 tỷ đồng. Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Trần Hữu Linh, quỹ này chỉ có thể hỗ trợ bình ổn giá trong khoảng 15 ngày nếu tiếp tục duy trì mức chi như hiện nay. Trường hợp quỹ bình ổn được xả hết, ông Trần Hữu Linh cho hay liên Bộ đã tính tới đề xuất sử dụng khoản ứng trước các kinh phí dự phòng để bình ổn giá.

Theo ước tính, sau 5 lần xả, quỹ bình ổn đã chi gần 1.500 tỷ đồng.

Giá xăng dầu trong nước đang được điều hành linh hoạt theo Nghị quyết 36, thay vì định kỳ 7 ngày như trước đây. Theo Bộ Công Thương, cơ chế này kết hợp sử dụng quỹ bình ổn góp phần giảm bớt mức tăng của giá nhiên liệu trong nước. Hiện, nguồn cung xăng dầu cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước đến hết tháng 4.