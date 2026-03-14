Xả quỹ bình ổn, giữ nguyên giá xăng

0h30 ngày 14/3, Liên bộ Công Thương - Tài chính cho biết, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) ở kỳ điều hành này vẫn giữ nguyên ở 25.570 đồng một lít, E5 RON 92 là 22.500 đồng. Tương tự, mỗi lít diesel và dầu hỏa giá bằng kỳ điều hành 12/3, lần lượt 27.020 đồng và 26.930 đồng.

Đây là kỳ điều hành thứ tư liên tiếp, liên Bộ chi sử dụng Quỹ bình ổn giá. Việc giữ giá nhiên liệu tại kỳ điều hành này nhằm ổn định thị trường xăng dầu, tránh tác động đến kinh tế - xã hội, theo Bộ Công Thương.

Trước khi sử dụng lại Quỹ bình ổn sau 2 năm, Quỹ này còn khoảng hơn 5.600 tỷ đồng. Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Trần Hữu Linh, quỹ này chỉ có thể hỗ trợ bình ổn giá trong khoảng 15 ngày nếu tiếp tục duy trì mức chi như hiện nay. Theo ước tính của VnExpress, sau 4 lần xả, quỹ chi khoảng 1.180 tỷ đồng. Theo công bố của hai ông lớn Petrolimex và PVOIL, đến 12/3, họ đã chi quỹ gần 631,2 tỷ đồng.

Theo đó, xăng RON 95-III, dầu hỏa và mazut cùng có mức chi quỹ là 4.000 đồng, còn dầu diesel 5.000 đồng một lít.

Giá xăng, dầu hiện như sau:

Mặt hàng Giá ngày 14/3 Xăng RON 95-III 25.570 Xăng E5 RON 92 22.500 Dầu diesel 27.020 Dầu hoả 26.930 Dầu mazut 18.660

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại.

Sau khi xung đột ở Trung Đông xảy ra khiến giá dầu biến động mạnh, giá trong nước cũng được điều hành linh hoạt theo cơ chế mới, thay vì cố định vào thứ 5 hàng tuần như trước. Cơ chế này giúp giá trong nước bám sát quốc tế, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp chủ động nhập khẩu, hạn chế tâm lý găm hàng.

Hiện dự trữ bắt buộc tại các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu đảm bảo 20 ngày cung ứng theo quy định. Tại cuộc họp đầu tuần này, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho hay Việt Nam chưa phải dùng đến nguồn dự trữ quốc gia - vốn chỉ sử dụng trong trường hợp thiếu hụt nguồn nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước giảm nghiêm trọng. Ông khẳng định nhà điều hành đã có kịch bản ứng phó, nguồn xăng dầu trong nước đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ đến hết tháng 3.

Bộ Công Thương - Tài chính đang xây dựng phương án ứng trước hoặc bố trí nguồn dự phòng trong trường hợp giá xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp.

Chính phủ đã sử dụng các công cụ thuế, phí để hỗ trợ thị trường. Hiện thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) với xăng và một số nguyên liệu phối trộn đã hạ về 0%. Đây là giải pháp ổn định nguồn cung, giúp doanh nghiệp đầu mối có thêm động lực tìm kiếm, nhập khẩu xăng dầu từ các thị trường chưa có hiệp định thương mại tự do (FTA) với Việt Nam.

Liên bộ cũng nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giảm thuế bảo vệ môi trường để bình ổn thị trường. Hiện mức thuế này là 2.000 đồng một lít với xăng (trừ ethanol) và dầu là 1.000 đồng. Việc đưa thuế này về 0 đồng sẽ giúp giá xăng giảm tương ứng 1.000-2.000 đồng mỗi lít.