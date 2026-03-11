Dịch vụ giao đồ ăn qua ứng dụng phát triển nhanh ở Hà Tĩnh

Những năm gần đây, nhu cầu đặt đồ ăn giao tận nơi của người dân Hà Tĩnh ngày càng gia tăng. Trước đây, dịch vụ này chủ yếu diễn ra theo hình thức tự phát khi khách hàng gọi điện trực tiếp cho quán hoặc nhờ người quen giao giúp, một số cửa hàng cũng thuê người giao hàng riêng nhưng quy mô còn nhỏ lẻ, chưa hình thành hệ thống vận hành chuyên nghiệp.

Dịch vụ giao đồ ăn qua ứng dụng Grab thu hút nhiều tài xế công nghệ tham gia, góp phần tạo thêm nguồn thu nhập ổn định.

Từ ngày 19/1, dịch vụ giao đồ ăn qua ứng dụng Grab chính thức được triển khai tại Hà Tĩnh. Dù mới hoạt động trong thời gian ngắn, hình thức đặt món qua ứng dụng đã được nhiều người quan tâm, đặc biệt là giới trẻ và nhân viên văn phòng vì sự nhanh chóng, tiện lợi.

Nắm bắt xu hướng đó, nhiều hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn đã chủ động thay đổi cách bán hàng, kết hợp phục vụ tại chỗ với việc đăng ký bán hàng trên ứng dụng giao đồ ăn trực tuyến.

Quán gà rán Lotteria trên đường Trần Phú (phường Thành Sen) mỗi ngày phục vụ hàng trăm suất ăn. Trước đây, phần lớn khách đến ăn trực tiếp tại quán hoặc mua mang về. Thời gian gần đây, cửa hàng bắt đầu nhận thêm đơn đặt qua ứng dụng đặt đồ ăn.

﻿ ﻿﻿ ﻿ Quán gà rán Lotteria nhanh chóng bắt nhịp với hình thức bán hàng qua các ứng dụng giao đồ ăn.

Chị Nguyễn Thị Loan, nhân viên quán cho biết: “Từ khi tham gia bán hàng qua ứng dụng giao đồ ăn, quán nhận thêm nhiều đơn đặt giao tận nơi nên lượng khách ổn định hơn. Khách chỉ cần đặt món trên điện thoại, shipper sẽ đến quán nhận hàng rồi giao tận nơi. Hình thức này khá thuận tiện cho cả cửa hàng lẫn người tiêu dùng”.

Tương tự, quán bánh mì Chú Cường trên đường Hải Thượng Lãn Ông cũng bắt nhịp tham gia bán hàng qua ứng dụng. Theo anh Phan Mạnh Cường (chủ quán), việc kết hợp bán trực tiếp và bán online giúp cửa hàng tiếp cận thêm nhiều khách hàng mới.

“Trước đây quán chỉ bán trực tiếp cho khách đến mua tại chỗ. Khi tham gia bán hàng qua ứng dụng giao đồ ăn, lượng khách của quán tăng thêm, đặc biệt vào buổi sáng và buổi trưa. Nhiều khách đặt bánh mì giao đến nhà hoặc nơi làm việc nên khá tiện lợi. Nhờ đó, quán có thêm nguồn khách mới” - anh Cường chia sẻ.

Chủ quán chủ động đăng tải thông tin cửa hàng tham gia ứng dụng Grab trên mạng xã hội để quảng bá và thu hút khách hàng.

Không chỉ các quán ăn, nhiều cửa hàng đồ uống trên địa bàn Hà Tĩnh cũng nhanh chóng bắt nhịp với hình thức kinh doanh mới. Chị Phan Thị Bích Thuỳ - Quản lý Highlands Coffee (Vincom Plaza Hà Tĩnh) cho biết: “Ở các thành phố lớn, việc đặt đồ uống qua ứng dụng đã khá phổ biến. Khi dịch vụ này được triển khai tại Hà Tĩnh, cửa hàng chúng tôi cũng nhanh chóng kết nối để phục vụ khách hàng. Một tuần trở lại đây, lượng đơn đặt qua ứng dụng chiếm khoảng 20 - 30% so với mua trực tiếp tại quầy. Nhờ đó, cửa hàng có thêm nguồn khách mới bên cạnh lượng khách đến trực tiếp tại quán”.

Sự xuất hiện của dịch vụ giao đồ ăn qua ứng dụng cũng dần làm thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân. Theo nhiều khách hàng, việc đặt đồ ăn qua ứng dụng ngày càng được ưa chuộng nhờ sự tiện lợi.

Highlands Coffee ghi nhận lượng đơn đặt qua ứng dụng chiếm khoảng 20 - 30% so với mua trực tiếp tại quầy.

Chị Đặng Diệu Linh (trú tại phường Trần Phú) cho biết: “Những hôm làm việc bận rộn hoặc không có thời gian ra ngoài, tôi thường đặt đồ ăn qua ứng dụng. Chỉ cần chọn quán, chọn món rồi đặt hàng, khoảng 20 - 30 phút sau là có shipper giao tận nơi. Ngoài sự tiện lợi, các ứng dụng còn thường xuyên có mã giảm giá hoặc chương trình ưu đãi, giúp người dùng tiết kiệm chi phí khi đặt món”.

Các ứng dụng giao đồ ăn không chỉ giúp kết nối người bán với khách hàng mà còn tạo thêm cơ hội việc làm cho nhiều tài xế công nghệ. Anh Lê Viết Việt - shipper của ứng dụng Grab cho biết: “Hiện, mỗi ngày tôi nhận khoảng 15 - 20 đơn giao hàng, chủ yếu vào các khung giờ cao điểm như buổi trưa và buổi tối. Những ngày đơn nhiều, thu nhập mỗi ca có thể đạt 250 - 350 nghìn đồng. Công việc này khá linh hoạt về thời gian nên phù hợp với nhiều người".

Chị Diệu Linh đánh giá trải nghiệm đặt đồ ăn qua ứng dụng khá thuận tiện.

Hiện nay, dịch vụ đặt đồ ăn qua ứng dụng tại Hà Tĩnh chủ yếu hoạt động ở khu vực trung tâm phường Thành Sen, phường Trần Phú, nơi tập trung nhiều cửa hàng ăn uống. Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng phát triển, các nền tảng công nghệ được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở ra thêm cơ hội để hoạt động kinh doanh dịch vụ phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp hơn, từng bước bắt nhịp với xu hướng tiêu dùng hiện đại.