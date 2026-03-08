Thực phẩm chế biến sẵn - Trả tiền mua thời gian

Quản lý thị trường đồng loạt kiểm tra các cửa hàng xăng dầu 07/03/2026 05:05 Bộ Công Thương yêu cầu địa phương tăng cường kiểm tra kinh doanh xăng dầu, xử lý nghiêm tình trạng găm hàng. Qua kiểm tra tại nhiều địa phương, nguồn cung cơ bản ổn định, chưa phát hiện vi phạm.

Bộ Công Thương: Nguồn cung xăng dầu tháng 3 được bảo đảm 06/03/2026 16:18 Theo Bộ Công Thương, nguồn cung xăng dầu trong nước tháng 3 "cơ bản được bảo đảm", nhờ kết hợp nguồn dự trữ, sản xuất trong nước và nhập khẩu.

Chuẩn hóa dữ liệu, Hà Tĩnh tăng mạnh hồ sơ đóng mã số thuế 06/03/2026 13:59 Từ 1/7/2025 đến nay, ngành thuế sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế, qua đó tỷ lệ đóng mã số thuế doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh tăng cao...

Tài chính thị trường ngày 6/3: Giá vàng thế giới giảm 60 USD/ounce 06/03/2026 07:42 Giá vàng thế giới giảm 60 USD/ounce, về quanh ngưỡng 5.082 USD/ounce trong bối cảnh USD và lãi suất trái phiếu Mỹ phục hồi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh niêm yết bán gần 30kg vàng thuộc sở hữu toàn dân, giá hơn 142 tỷ đồng 05/03/2026 16:40 Sở Tài chính Hà Tĩnh thông báo bán gần 30 kg vàng tinh khiết được xác lập quyền sở hữu toàn dân, với giá hơn 142 tỷ đồng.

Điều chỉnh giá xăng, dầu hôm nay: Dầu hỏa tăng hơn 7.000 đồng một lít 05/03/2026 14:45 Giá xăng, dầu cùng tăng 1.810-7.140 đồng một lít, kg từ 15h hôm nay (5/3), sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Chiến sự ở Trung Đông: Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở Hà Tĩnh làm gì để đảm bảo nguồn cung? 05/03/2026 11:37 Chiến sự giữa Hoa Kỳ - Israel và Iran leo thang đã tác động trực tiếp đến giá cả và nguồn cung năng lượng thế giới. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Hà Tĩnh đã xây dựng phương án đảm bảo nguồn cung, ổn định thị trường với mặt hàng thiết yếu này.

Người tiêu dùng lo ngại trước thông tin 291 loại mỹ phẩm bị thu hồi 05/03/2026 09:02 Thông tin thu hồi 291 sản phẩm mỹ phẩm chứa chất cấm đang khiến người tiêu dùng Hà Tĩnh thận trọng hơn khi lựa chọn các sản phẩm làm đẹp.

Tài chính thị trường ngày 5/3: Giá xăng có thể sẽ tăng mạnh lên mức cao nhất 14 tháng 05/03/2026 07:45 Giá dầu thế giới leo thang do căng thẳng Trung Đông, giá xăng trong nước được dự báo tăng mạnh trong kỳ điều hành ngày hôm nay 5/3. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng 05/03/2026 05:42 Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3 sẽ được Hà Tĩnh triển khai với chủ đề: "An toàn thông tin – Gắn kết niềm tin – Tiêu dùng bền vững".

Nguồn cung xăng dầu vẫn đảm bảo, PVN và Petrolimex đồng loạt kiến nghị gấp 05/03/2026 05:05 Trước rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng và chi phí leo thang từ "chảo lửa" Trung Đông, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu vừa kiến nghị hàng loạt cơ chế khẩn để bảo vệ an ninh năng lượng.

Giá vàng giảm khi chiến sự Mỹ - Iran leo thang: Chủ tiệm ở Hà Tĩnh nói gì? 04/03/2026 11:37 Nhiều người dân Hà Tĩnh dự báo giá vàng sẽ tăng khi chiến sự Mỹ – Iran leo thang. Thế nhưng, sáng 4/3, giá vàng lại giảm mạnh, đi ngược kỳ vọng thị trường.

Tài chính thị trường ngày 4/3: Giá vàng thế giới lao dốc 04/03/2026 07:31 Giá vàng giao ngay "bốc hơi" hơn 230 USD/ounce do đồng USD mạnh lên và kỳ vọng FED duy trì lãi suất ở mức hiện tại trong thời gian dài để theo dõi lạm phát. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Trung Đông căng thẳng, Bộ Công thương siết kiểm tra xăng dầu trong nước 04/03/2026 04:00 Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu tăng cường kiểm tra kinh doanh xăng dầu trước biến động quốc tế, ngăn găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Tài chính thị trường ngày 3/3: Người dân đổ xô xếp hàng mua vàng 03/03/2026 07:45 Nhiều người dân đổ xô mua vàng, nhiều cửa hàng bán giới hạn và xuất hiện dịch vụ xếp hàng hộ. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá vàng trong nước tiến sát mức 191 triệu đồng mỗi lượng 02/03/2026 18:07 Giá vàng trong nước hôm nay tăng mạnh, tiến gần mức 191 triệu đồng/lượng do biến động thị trường và tình hình địa chính trị quốc tế.

Đa dạng sản phẩm phục vụ thị trường rằm tháng Giêng 02/03/2026 13:40 Thời điểm này, thị trường hàng hóa phục vụ rằm tháng Giêng tại Hà Tĩnh trở nên sôi động. Các cơ sở kinh doanh chủ động nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân.

Giá vàng, dầu thế giới tăng vọt vì căng thẳng Trung Đông 02/03/2026 08:16 Mỗi ounce vàng tăng hơn 100 USD, trong khi giá dầu thế giới đắt thêm 9% vì diễn biến cuối tuần trước tại Trung Đông.

Tài chính thị trường ngày 2/3: Xung đột leo thang, vàng hướng tới mốc 5.500 USD 02/03/2026 07:45 Căng thẳng Trung Đông và lợi suất Mỹ giảm đẩy vàng tăng mạnh, nhiều chuyên gia dự báo có thể tiến tới mốc 5.500 USD/ounce nếu duy trì trên vùng 5.250 USD. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Thị trường bất động sản Hà Tĩnh: Nguồn cung dồi dào, người mua vẫn khó tiếp cận 01/03/2026 09:30 Thị trường bất động sản Hà Tĩnh thời gian qua ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh sôi động hiện nay, người dân vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận do giá cao và thiếu sản phẩm phù hợp.

Giá vàng tăng mạnh, liệu mốc 6.000 USD có bị phá vỡ? 01/03/2026 05:28 Căng thẳng Israel - Iran leo thang, giá vàng, bạc và dầu đồng loạt tăng, trong khi bitcoin lao dốc. Chuyên gia cảnh báo thị trường toàn cầu có thể tiếp tục biến động mạnh nếu xung đột kéo dài.

Căng thẳng ở Trung Đông leo thang, nhiều nhà đầu tư mua vàng chờ giá tăng 01/03/2026 05:15 Những diễn biến căng thẳng giữa Mỹ - Israel và Iran đã nhanh chóng tạo hiệu ứng lên thị trường vàng toàn cầu. Tại Hà Tĩnh, thị trường vàng bất ngờ “nóng” lên khi nhiều nhà đầu tư mua vào với kỳ vọng giá sẽ tăng mạnh trong tuần tới.

Mỗi lượng vàng tăng 3 triệu, lên 187 triệu đồng 28/02/2026 13:54 Giá vàng và bạc trong nước sáng cuối tuần đồng loạt tăng theo diễn biến quốc tế.

Lành mạnh thị trường để giữ chân du khách mùa lễ hội xuân 27/02/2026 09:22 Lượng du khách tăng mạnh dịp đầu xuân kéo theo hoạt động kinh doanh tại các điểm lễ hội ở Hà Tĩnh sôi động. Ngành chức năng đã chủ động kiểm tra, ngăn chặn tình trạng “chặt chém”, hàng giả, hàng kém chất lượng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn.

Sau Tết, đặc sản cam bù Hà Tĩnh vẫn bán chạy 27/02/2026 09:17 Sau Tết, đặc sản cam bù của Hà Tĩnh vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ trên thị trường. Từ các nhà vườn đến các điểm bán lẻ, không khí mua bán diễn ra sôi động, giá bán ở mức cao.

Đồ lễ Rằm tháng Giêng hút khách, nhiều cơ sở chốt đơn sớm 27/02/2026 08:31 Dịch vụ đặt mâm cỗ và các lễ vật làm sẵn được nhiều người dân Hà Tĩnh lựa chọn cho ngày Rằm tháng Giêng sắp tới. Nhiều cơ sở tranh thủ “chốt đơn” để kịp thời phục vụ khách hàng.

Tài chính thị trường ngày 27/2: Đề xuất nâng trần chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng 27/02/2026 07:51 Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi từ 125 triệu lên 350 triệu đồng, giúp tăng niềm tin người gửi tiền và củng cố ổn định hệ thống ngân hàng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá xăng tăng mạnh 26/02/2026 14:53 Từ 15h ngày 26/2, giá xăng RON 95 tăng 1.000 đồng/lít lên 20.150 đồng/lít. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng 5 lần và giảm 3 lần.

Người thổi hồn cho trang sức 26/02/2026 10:34 Mỗi dịp đầu xuân, nhiều người mua vàng để gửi gắm ước mong may mắn, còn phía sau những quầy trang sức lấp lánh là những người thợ kim hoàn vẫn miệt mài với công việc.