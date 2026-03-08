Hotline: 02393.693.427
Kinh tế

Thị trường

Thực phẩm chế biến sẵn - Trả tiền mua thời gian

Dương Phương
(Baohatinh.vn) - Thay vì mua nguyên liệu về tự sơ chế, nhiều người chọn các khay thực phẩm sơ chế sẵn, giúp bữa ăn nhanh gọn hơn, đồng thời hình thành xu hướng kinh doanh mới: thực phẩm sơ chế.

bqbht_br_anh-so-che-2.jpg
bqbht_br_anh-so-che-3.jpg
Sau giờ làm việc, thay vì mất thời gian đi chợ và sơ chế nguyên liệu, nhiều người lựa chọn các khay thực phẩm đã được chuẩn bị sẵn. Những khay rau, thịt được rửa, cắt, chia sẵn, thậm chí nấu chín giúp việc chuẩn bị bữa ăn trở nên nhanh gọn.
bqbht_br_phuong-12.jpg
bqbht_br_ha-anh.jpg
Chị Hà Anh (phường Thành Sen) lựa chọn mua thực phẩm sơ chế sẵn để tiết kiệm thời gian và công sức. Chị cho biết: “Dù thực phẩm chế biến sẵn có giá cao hơn so với mua nguyên liệu về tự sơ chế, nhưng bù lại giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức. Hơn nữa đặc thù công việc kinh doanh tự do cũng chiếm khá nhiều thời gian nên mua sét sơ chế giúp tôi vừa chuẩn bị bữa ăn nhanh, vừa có thêm thời gian chăm sóc bản thân và gia đình”.
bqbht_br_phuong-5.jpg
Chị Kiều Na (phường Thành Sen) cho biết: “Dù đắt hơn một chút so với mua nguyên liệu về nhà tự làm, nhưng tôi thấy hợp lý bởi cái tôi đang mua chính là sự tiện lợi cho bản thân mình”.
bqbht_br_phuong-2.jpg
bqbht_br_thiet-ke-chua-co-ten-9.png
bqbht_br_phuog-3.jpg
Tại cửa hàng Sơn Nguyên (đường Phan Đình Giót, phường Thành Sen), các set rau củ, thịt, cá được chuẩn bị từ nguyên liệu tươi trong ngày, sơ chế, tẩm ướp và đóng khay theo khẩu phần. Việc đóng khay giúp giữ độ tươi, hạn chế tiếp xúc trực tiếp và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhờ đó, khách hàng tiết kiệm thời gian chuẩn bị bữa ăn, trong khi cửa hàng gia tăng giá trị sản phẩm thông qua dịch vụ sơ chế..
bqbht_br_phung-4.jpg
Chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh, quản lý cửa hàng Sơn Nguyên cho biết: “Việc đóng khay giúp giữ độ tươi, hạn chế tiếp xúc trực tiếp và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhờ đó, khách hàng tiết kiệm được thời gian chuẩn bị bữa ăn, trong khi cửa hàng cũng gia tăng giá trị dịch vụ.”
bqbht_br_phuong-1.jpg
Tương tự, tại Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh, quầy thực phẩm sơ chế sẵn cũng khá phong phú, từ rau củ đến thịt cá. Chị Bùi Thị Diệu, nhóm trưởng ngành hàng thực phẩm tươi sống, Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh cho biết: “Chúng tôi luôn dựa vào tình hình kinh doanh và số lượng khách hàng ngày hôm trước để ước lượng lượng set sơ chế cho hôm sau. Nếu thiếu, sẽ bổ sung ngay trong ngày. Việc này giúp tránh chuẩn bị dư thừa, đảm bảo sản phẩm luôn tươi ngon khi đến tay khách.”
bqbht_br_phuong-9.jpg
bqbht_br_phuong-11.jpg
bqbht_br_phiuowng-13.jpg
bqbht_br_phuong-8.jpg
Các cửa hàng, siêu thị không đơn thuần bán thực phẩm tươi, mà đang cung cấp một phần dịch vụ bếp núc. Và dĩ nhiên, trong nhịp sống bận rộn, đôi khi mua thực phẩm đã được sơ chế sẵn cũng đồng nghĩa với việc mua lại cho mình một khoảng thời gian thảnh thơi để nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày làm việc.

