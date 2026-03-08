Thực phẩm chế biến sẵn - Trả tiền mua thời gian

(Baohatinh.vn) - Thay vì mua nguyên liệu về tự sơ chế, nhiều người chọn các khay thực phẩm sơ chế sẵn, giúp bữa ăn nhanh gọn hơn, đồng thời hình thành xu hướng kinh doanh mới: thực phẩm sơ chế.
Sau giờ làm việc, thay vì mất thời gian đi chợ và sơ chế nguyên liệu, nhiều người lựa chọn các khay thực phẩm đã được chuẩn bị sẵn. Những khay rau, thịt được rửa, cắt, chia sẵn, thậm chí nấu chín giúp việc chuẩn bị bữa ăn trở nên nhanh gọn.
Chị Hà Anh (phường Thành Sen) lựa chọn mua thực phẩm sơ chế sẵn để tiết kiệm thời gian và công sức. Chị cho biết: “Dù thực phẩm chế biến sẵn có giá cao hơn so với mua nguyên liệu về tự sơ chế, nhưng bù lại giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức. Hơn nữa đặc thù công việc kinh doanh tự do cũng chiếm khá nhiều thời gian nên mua sét sơ chế giúp tôi vừa chuẩn bị bữa ăn nhanh, vừa có thêm thời gian chăm sóc bản thân và gia đình”.
Tại cửa hàng Sơn Nguyên (đường Phan Đình Giót, phường Thành Sen), các set rau củ, thịt, cá được chuẩn bị từ nguyên liệu tươi trong ngày, sơ chế, tẩm ướp và đóng khay theo khẩu phần. Việc đóng khay giúp giữ độ tươi, hạn chế tiếp xúc trực tiếp và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhờ đó, khách hàng tiết kiệm thời gian chuẩn bị bữa ăn, trong khi cửa hàng gia tăng giá trị sản phẩm thông qua dịch vụ sơ chế..
Các cửa hàng, siêu thị không đơn thuần bán thực phẩm tươi, mà đang cung cấp một phần dịch vụ bếp núc. Và dĩ nhiên, trong nhịp sống bận rộn, đôi khi mua thực phẩm đã được sơ chế sẵn cũng đồng nghĩa với việc mua lại cho mình một khoảng thời gian thảnh thơi để nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày làm việc.
Giá vàng thế giới giảm 60 USD/ounce, về quanh ngưỡng 5.082 USD/ounce trong bối cảnh USD và lãi suất trái phiếu Mỹ phục hồi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chiến sự giữa Hoa Kỳ - Israel và Iran leo thang đã tác động trực tiếp đến giá cả và nguồn cung năng lượng thế giới. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Hà Tĩnh đã xây dựng phương án đảm bảo nguồn cung, ổn định thị trường với mặt hàng thiết yếu này.
Giá dầu thế giới leo thang do căng thẳng Trung Đông, giá xăng trong nước được dự báo tăng mạnh trong kỳ điều hành ngày hôm nay 5/3. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng giao ngay "bốc hơi" hơn 230 USD/ounce do đồng USD mạnh lên và kỳ vọng FED duy trì lãi suất ở mức hiện tại trong thời gian dài để theo dõi lạm phát. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Căng thẳng Trung Đông và lợi suất Mỹ giảm đẩy vàng tăng mạnh, nhiều chuyên gia dự báo có thể tiến tới mốc 5.500 USD/ounce nếu duy trì trên vùng 5.250 USD. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Thị trường bất động sản Hà Tĩnh thời gian qua ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh sôi động hiện nay, người dân vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận do giá cao và thiếu sản phẩm phù hợp.
Những diễn biến căng thẳng giữa Mỹ - Israel và Iran đã nhanh chóng tạo hiệu ứng lên thị trường vàng toàn cầu. Tại Hà Tĩnh, thị trường vàng bất ngờ “nóng” lên khi nhiều nhà đầu tư mua vào với kỳ vọng giá sẽ tăng mạnh trong tuần tới.
Lượng du khách tăng mạnh dịp đầu xuân kéo theo hoạt động kinh doanh tại các điểm lễ hội ở Hà Tĩnh sôi động. Ngành chức năng đã chủ động kiểm tra, ngăn chặn tình trạng “chặt chém”, hàng giả, hàng kém chất lượng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi từ 125 triệu lên 350 triệu đồng, giúp tăng niềm tin người gửi tiền và củng cố ổn định hệ thống ngân hàng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sáng ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), các cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại Hà Tĩnh tấp nập khách hàng đến giao dịch. Dù giá vàng ở mức cao nhưng người dân vẫn xếp hàng chờ mua một vài chỉ vàng lấy may, gửi gắm kỳ vọng về một năm mới tài lộc, hanh thông.