Giá vàng giảm khi chiến sự Mỹ - Iran leo thang: Chủ tiệm ở Hà Tĩnh nói gì?

Phan Cúc
(Baohatinh.vn) - Nhiều người dân Hà Tĩnh dự báo giá vàng sẽ tăng khi chiến sự Mỹ – Iran leo thang. Thế nhưng, sáng 4/3, giá vàng lại giảm mạnh, đi ngược kỳ vọng thị trường.

Sáng 4/3, thị trường vàng trong nước và thế giới giảm mạnh khi tình hình chiến sự tại một số khu vực trên thế giới tiếp tục leo thang khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ. Vàng vốn được xem là “kênh trú ẩn an toàn” trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, nhưng lần này kim loại quý lại đi ngược với kỳ vọng của không ít người dân.

bqbht_br_3.jpg
Giá vàng giảm trước tình hình chiến sự leo thang.

Cụ thể, giá vàng thế giới trong phiên sáng 4/3 dao động quanh vùng 5.150 – 5.200 USD/ounce, có thời điểm “rớt” còn gần 5.050 USD/ounce, giảm khoảng 200 - 300 USD/ounce so với phiên trước đó.

Đáng nói, trong phiên giao dịch đêm qua (3/3), áp lực bán gia tăng khi đồng USD bật tăng trở lại và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ nhích lên, khiến vàng mất đi lợi thế cạnh tranh trong ngắn hạn. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới hiện thấp hơn đáng kể so với mức giá trong nước.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý niêm yết quanh ngưỡng 185,2–188,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 2,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Vàng nhẫn 9999 cũng giảm từ 1,5 - 2,7 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. Đà giảm diễn ra đồng loạt, phản ánh tác động trực tiếp từ thị trường quốc tế cũng như tâm lý chốt lời của nhà đầu tư sau chuỗi tăng mạnh trước đó.

bqbht_br_5.jpg
Lượng khách hàng giao dịch tại các tiệm vàng Hà Tĩnh sáng 4/3 vẫn khá đông.

Ghi nhận tại thị trường Hà Tĩnh trong sáng 4/3, không khí giao dịch ở các tiệm vàng vẫn khá sôi động. Bà Bùi Huyền Diệu – chủ tiệm vàng Mai Xuân (đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen) cho biết: "Giá vàng đầu giờ sáng nay được niêm yết ở ngưỡng 17,56 - 17,66 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Mức giá này giảm hơn 330.000 đồng/chỉ so với phiên giao dịch chiều qua. Trong sáng nay, nhiều khách hàng đến tham khảo giá và bất ngờ khi giá vàng giảm, cũng có nhiều khách hàng tranh thủ để mua vào".

Cũng theo chị Diệu, nguyên nhân giá vàng trong nước giảm do giá vàng thế giới bị ảnh hưởng mạnh bởi đồng USD và chính sách lãi suất của Mỹ. Khi USD tăng giá, vàng thường chịu áp lực giảm. Bên cạnh đó, còn có một số tác động khác như: sau giai đoạn tăng nóng, nhiều nhà đầu tư đã tranh thủ chốt lời, tạo áp lực bán lớn trên thị trường quốc tế. “Khi lực bán mạnh lên, giá điều chỉnh là điều dễ hiểu. Thị trường vàng hiện nay phản ứng rất nhanh với thông tin kinh tế, tài chính toàn cầu chứ không chỉ riêng yếu tố chiến sự” - chị Diệu cho hay.

bqbht_br_4.jpg
Khách hàng giao dịch tại tiệm vàng Mai Xuân sáng ngày 4/3.

Với nhiều người đang nắm giữ mặt hàng kim quý, những biến động khó lường cũng tạo nên tâm lý bất an, lo ngại. Anh Đỗ Viết Long (phường Thành Sen) chia sẻ: “Tôi vẫn nghĩ cứ có biến động lớn trên thế giới là vàng tăng. Nhưng lần này lại giảm nên cũng hơi bất ngờ. Dù vậy, tôi vẫn quyết định chờ thêm, vì giá lên xuống nhanh quá nếu mua hay bán vội dễ rủi ro”.

Nhiều chủ cửa hàng kinh doanh vàng tại Hà Tĩnh nhận định, hiện tượng vàng giảm giữa lúc chiến sự gia tăng không phải là điều quá bất thường. Bởi giá vàng chịu tác động đồng thời của ba nhóm yếu tố chính: rủi ro địa chính trị, chính sách tiền tệ và biến động của đồng USD. Trong ngắn hạn, yếu tố tiền tệ và tỷ giá thường có sức chi phối mạnh hơn.

bqbht_br_2.jpg
Tiệm vàng Ngọc Hà ghi nhận nhiều khách hàng đến "mua vào" khi giá vàng giảm.

Chị Bùi Thị Thắm - chủ tiệm vàng Ngọc Hà (đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen) chia sẻ: “Chiến sự là một phần, nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định giá vàng. Hiện nay, nhà đầu tư quốc tế đặc biệt quan tâm đến chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nếu kỳ vọng cắt giảm lãi suất suy giảm, dòng tiền sẽ quay về USD hoặc trái phiếu, khiến vàng giảm giá dù rủi ro địa chính trị vẫn còn. Cùng đó, chiến sự xảy ra ở các quốc gia Trung Đông - nơi có sản lượng dầu lớn cũng khiến cho mặt hàng này khan hiếm, có phần tác động đến giá vàng".

Trung Đông là khu vực cung cấp sản lượng dầu mỏ lớn của thế giới. Khi nguồn cung dầu có nguy cơ gián đoạn, điều các quốc gia và các quỹ đầu tư lớn quan tâm trước tiên là an ninh năng lượng. Vì vậy, dòng tiền lớn có thể đổ mạnh vào dầu để phòng ngừa rủi ro nguồn cung. Khi dòng tiền ưu tiên dầu mỏ, sức hút của vàng và bạc tuy vẫn còn nhưng có thể yếu hơn trong ngắn hạn.

Ngoài ra, nhiều đại diện trong giới kinh doanh vàng bạc Hà Tĩnh cho biết, một nguyên nhân sâu xa khác là thị trường tài chính toàn cầu ngày càng phản ứng nhanh và phức tạp trước thông tin. Các quỹ đầu tư lớn sử dụng thuật toán và giao dịch tự động, nên chỉ cần tín hiệu kinh tế tích cực từ Mỹ hoặc kỳ vọng lãi suất thay đổi, dòng tiền có thể dịch chuyển trong thời gian rất ngắn, tạo ra biến động mạnh. Trong bối cảnh đó, vai trò “trú ẩn” của vàng không mất đi, nhưng không còn mang tính tuyệt đối như trước.

bqbht_br_6.jpg
bqbht_br_1.jpg
Người dân cần "tỉnh táo" khi đầu tư vàng thời điểm này.

Diễn biến sáng 4/3 cho thấy thị trường vàng không đơn thuần phản ánh tình hình chiến sự, mà là tổng hòa của nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô toàn cầu. Nghịch lý vàng giảm khi chiến sự gia tăng vì thế không phải là điều bất thường, mà là minh chứng cho sự phức tạp và nhạy cảm của thị trường tài chính hiện đại.

Trước thực trạng đó, các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên đầu tư theo tâm lý đám đông, nên ưu tiên mục tiêu tích lũy dài hạn, phòng ngừa rủi ro lạm phát, hơn là lướt sóng ngắn hạn trong giai đoạn biến động mạnh. Người dân cần cân nhắc khả năng tài chính, theo dõi sát diễn biến kinh tế thế giới, chính sách tiền tệ và tỷ giá trước khi quyết định giao dịch.

