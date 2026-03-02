Đa dạng sản phẩm phục vụ thị trường rằm tháng Giêng

Tài chính thị trường ngày 27/2: Đề xuất nâng trần chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng 27/02/2026 07:51 Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi từ 125 triệu lên 350 triệu đồng, giúp tăng niềm tin người gửi tiền và củng cố ổn định hệ thống ngân hàng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá xăng tăng mạnh 26/02/2026 14:53 Từ 15h ngày 26/2, giá xăng RON 95 tăng 1.000 đồng/lít lên 20.150 đồng/lít. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng 5 lần và giảm 3 lần.

Người thổi hồn cho trang sức 26/02/2026 10:34 Mỗi dịp đầu xuân, nhiều người mua vàng để gửi gắm ước mong may mắn, còn phía sau những quầy trang sức lấp lánh là những người thợ kim hoàn vẫn miệt mài với công việc.

Phố vàng sôi động, giá vàng đắt gấp đôi ngày vía Thần Tài năm ngoái 26/02/2026 10:15 Sáng ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), các cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại Hà Tĩnh tấp nập khách hàng đến giao dịch. Dù giá vàng ở mức cao nhưng người dân vẫn xếp hàng chờ mua một vài chỉ vàng lấy may, gửi gắm kỳ vọng về một năm mới tài lộc, hanh thông.

Ngày vía Thần Tài, thị trường vàng “nóng” từ sáng sớm 26/02/2026 10:15 Trong buổi sáng ngày vía Thần Tài, không khí mua bán tại các cửa hàng vàng bạc ở Hà Tĩnh diễn ra khá sôi động.

Giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng mạnh, vượt mốc 5.200 USD/ounce 26/02/2026 08:40 Các nhà đầu tư đang đổ xô vào kênh trú ẩn an toàn này trước những diễn biến mới về chính sách thuế quan của Mỹ và căng thẳng leo thang liên quan đến Iran.

Tài chính thị trường ngày 26/2: Người dân Hà Tĩnh mua hơn 1.400 ô tô mới 26/02/2026 07:40 Chỉ trong vòng 1 tháng, tính đến ngày 14/2/2026, người dân Hà Tĩnh đã thực hiện đăng ký lần đầu 1.401 ô tô. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

"Vàng ăn được" sốt cùng vía Thần Tài 26/02/2026 07:17 Bên cạnh mua vàng lấy vía ngày Thần Tài, nhiều người còn đặt bánh tạo hình hũ vàng, thỏi vàng... dâng lễ khiến nhu cầu tăng đột biến, các cửa hàng phải làm việc xuyên ngày đêm để kịp trả đơn.

Ốc tép dạt vào bờ, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi thu "lộc biển" 26/02/2026 05:20 Với lượng ốc tép dạt vào bờ biển lớn, ngư dân các địa phương tại Hà Tĩnh tranh thủ đánh bắt, thu gom "lộc biển" nhằm nâng cao thu nhập.

Xuyên đêm làm "vàng"... ăn được đón ngày vía Thần Tài 25/02/2026 11:05 Lượng người đặt các loại bánh thạch chữ tài lộc, bánh thạch thỏi vàng cúng ngày vía Thần Tài đông nên chị Nguyễn Thị Thu Hà (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) phải làm xuyên đêm để kịp giao cho khách hàng.

Tài chính thị trường ngày 25/2: Sau Tết, hàng hóa có thể tăng giá cục bộ 25/02/2026 07:45 Bộ Tài chính dự báo giá thực phẩm, ăn uống, trông xe... có thể nhích lên sau Tết, người dân cần lưu ý khi chi tiêu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

33% người trưởng thành có tiền gửi tiết kiệm ngân hàng 25/02/2026 07:39 Ngân hàng Nhà nước cho biết tỷ lệ người trưởng thành có tiết kiệm gửi tại ngân hàng trên tổng số người trưởng thành là 33%.

Ngắm những sản phẩm vàng “hút khách” ngày vía Thần Tài 25/02/2026 05:26 Trước thềm ngày vía Thần Tài, không khí mua bán vàng tại Hà Tĩnh trở nên nhộn nhịp. Không chỉ gia tăng về lượng khách, các cửa hàng còn tung ra nhiều sản phẩm thiết kế bắt mắt, mẫu mã đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua vàng cầu may đầu năm của người dân.

Lãi vay mua nhà 15%/năm, chuyên gia nói là phép thử lớn cho bất động sản 24/02/2026 14:13 Nhiều ngân hàng nâng mặt bằng lãi cho vay mua bất động sản lên 12-14%/năm, tương đương tăng 5-6% chỉ sau thời gian ngắn. Mức lãi thả nổi có nơi lên đến 15%/năm, gây áp lực không nhỏ lên khách hàng.

Tài chính thị trường ngày 24/2: Lãi vay mua nhà tăng mạnh 24/02/2026 07:45 Lãi suất vay mua nhà tại nhiều ngân hàng đang được điều chỉnh tăng mạnh, từ mức phổ biến 6-8% mỗi năm lên khoảng 12-15% trong thời gian ngắn. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

"Xông đất" ngân hàng, nhận lì xì may mắn 23/02/2026 12:35 Phong bao lì xì không chỉ là món quà đầu xuân mà còn gửi gắm kỳ vọng về một năm kinh doanh khởi sắc, mở đầu cho hành trình tài chính thuận lợi của ngân hàng lẫn khách hàng Hà Tĩnh.

Giá vàng tăng vọt sau các biến động thuế quan và địa chính trị 23/02/2026 07:49 Giá vàng thế giới bứt phá mạnh mẽ trong phiên giao dịch đầu tuần tại thị trường Sydney (Australia). Những diễn biến mới xung quanh chính sách thuế quan của Mỹ cùng căng thẳng địa chính trị đã thúc đẩy dòng tiền trú ẩn quay trở lại thị trường kim loại quý.

Tài chính thị trường ngày 23/2: Thị trường lao động Hà Tĩnh sôi động ngay sau Tết 23/02/2026 07:45 Chuỗi phiên giao dịch việc làm chào Xuân 2026 được tổ chức tại Hà Tĩnh với gần 8.300 vị trí tuyển dụng tại hơn 100 doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy thị trường lao động sôi động trở lại ngay sau kỳ nghỉ Tết. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hệ thống bán lẻ khởi động các chính sách mới từ đầu năm 23/02/2026 06:00 Bước vào năm mới, hệ thống bán lẻ ở Hà Tĩnh đồng loạt triển khai nhiều chính sách kinh doanh linh hoạt, nâng chất dịch vụ, kích cầu tiêu dùng và đón đầu xu hướng thị trường.

Nhộn nhịp chợ quê sau Tết 22/02/2026 18:20 Chợ quê đầu xuân ở Hà Tĩnh không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa mà còn là không gian gặp gỡ, giao lưu. Không khí náo nhiệt, sôi động ở đây báo hiệu nhịp sống của năm mới đã bắt đầu.

Giá tăng trở lại, tiệm vàng ở Hà Tĩnh chật kín khách sau Tết 22/02/2026 14:13 Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường vàng tại Hà Tĩnh sôi động trở lại khi giá vàng bật tăng theo đà đi lên của thế giới. Lượng khách đến mua vàng tại các cửa hàng khá đông đúc, đặc biệt là các sản phẩm nhẫn tròn trơn.

Mâm cỗ “lên kệ”, phục vụ thị trường ngày vía Thần Tài 22/02/2026 14:08 Gần ngày vía Thần Tài, những mâm cỗ tam sên được sắp xếp sẵn, đầy đủ, hình thức đẹp mắt đang được nhiều người dân tại Hà Tĩnh lựa chọn đặt mua từ sớm để mang về dâng lễ.

Nhìn lại thị trường Tết: Nguồn hàng dồi dào, sức mua tăng mạnh dịp cao điểm 22/02/2026 07:15 Thị trường hàng hóa tiêu dùng Tết Nguyên đán tại Hà Tĩnh diễn biến ổn định, nguồn cung dồi dào, giá cả không có biến động bất thường.

Sau Tết, đặc sản Hà Tĩnh lại tỏa đi muôn phương 21/02/2026 14:01 Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết, nhiều đặc sản của Hà Tĩnh trở nên “đắt hàng” khi nhu cầu mua quà tặng tăng mạnh. Tại các cơ sở sản xuất và điểm bán sản phẩm OCOP, hoạt động kinh doanh diễn ra sôi động.

Giá vàng thế giới, chứng khoán Mỹ cùng tăng 21/02/2026 10:40 Số liệu GDP Mỹ và phán quyết của Tòa án Tối cao về thuế nhập khẩu khiến giá vàng tăng hơn 100 USD, còn Wall Street thêm 0,5-0,9%.

Giá xăng giảm, dầu tăng 20/02/2026 15:00 Giá xăng giảm 200 đồng, dầu tăng 300 đồng từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Nhiều dịch vụ mở cửa xuyên Tết, hút khách từ đầu năm 18/02/2026 14:38 Từ ngày mồng 2 Tết, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Hà Tĩnh duy trì hoạt động xuyên Tết nhằm phục vụ nhu cầu của người dân.

Vật phẩm mừng thọ "hút" khách dịp đầu năm mới tại Hà Tĩnh 18/02/2026 12:54 Nhiều người dân Hà Tĩnh đã đến lựa chọn các vật phẩm mừng thọ kèm lời chúc ý nghĩa để kính tặng ông bà, cha mẹ, góp phần gìn giữ và lan tỏa nét đẹp truyền thống dịp đầu năm mới.

Giá vàng thế giới lao dốc khi Mỹ-Iran nhất trí về 'nguyên tắc định hướng' 18/02/2026 07:04 Sau thông báo rằng “đã đạt được đồng thuận về các nguyên tắc cơ bản” sau vòng đàm phán hạt nhân thứ hai giữa Mỹ và Iran tại Geneva (Thụy Sĩ), giá vàng thế giới đã giảm mạnh.