Đa dạng sản phẩm phục vụ thị trường rằm tháng Giêng

Thanh Quý
(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, thị trường hàng hóa phục vụ rằm tháng Giêng tại Hà Tĩnh trở nên sôi động. Các cơ sở kinh doanh chủ động nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân.

Tại xã Toàn Lưu, nhiều nhà vườn đang tập trung cắt tỉa, thu hoạch hoa cúc để kịp cung ứng cho thị trường. Nhờ thời tiết thuận lợi, hoa cúc nở đúng dịp, bông to, màu sắc đẹp nên giá bán ổn định. Thương lái đến tận vườn thu mua với số lượng lớn khiến người trồng hoa rất phấn khởi.
Ông Bùi Công Trình (xã Toàn Lưu) cho biết: “Sau khi tiêu thụ hết hoa Tết, gia đình tôi còn hơn 10.000 gốc hoa cúc vàng phục vụ thị trường rằm tháng Giêng. Trong các ngày 11, 12 âm lịch, thương lái đã thu mua hơn 50% sản lượng; khoảng 50% số hoa còn lại đang tiếp tục được cung ứng ra thị trường. Năm nay hoa nở đúng dịp, chất lượng đẹp, giá bán dao động từ 3.000 – 3.500 đồng/gốc, người trồng có lãi khá.”
Còn tại chợ Hà Tĩnh (phường Thành Sen) không khí mua bán những ngày rằm tháng Giêng nhộn nhịp hơn những ngày thường. Các quầy hàng được bày biện đầy đủ, bắt mắt.
Các tiểu thương đã chuẩn bị đa dạng mặt hàng. Giá cả nhìn chung ổn định, nguồn hàng dồi dào. Giá chuối 50.000 – 150.000 đồng/nải; thanh long 40.000 – 45.000 đồng/kg; quýt, cam 30.000 – 50.000 đồng/kg; táo 35.000 – 60.000 đồng/kg...
Chị Võ Thị Hoàn, tiểu thương chợ Hà Tĩnh (phường Thành Sen) cho hay: “Phục vụ thị trường rằm tháng Giêng, chúng tôi đã chủ động nhập số lượng hàng lớn, đầy đủ các loại hoa quả với giá cả hợp lý, không có mặt hàng nào tăng giá đột biến. Các đĩa ngũ quả và lẵng quả được chuẩn bị sẵn, mẫu mã đa dạng. Hiện nay, giá đĩa ngũ quả và lẵng quả dao động từ 70.000 đồng đến 500.000 đồng tùy loại và kích cỡ, phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng.”
Bên cạnh đó, các dịch vụ làm gà sẵn, gói mâm cúng trọn gói, đồ chay… cũng tăng lượng đặt hàng.
Mỗi set ngũ quả làm sẵn có giá dao động từ 250.000 đồng đến 500.000 đồng và được giao tận nhà rất tiện lợi. Dịp cao điểm, các cơ sở phải huy động thêm nhân lực để kịp chuẩn bị các đơn hàng cho khách.
Tại tiệm bánh Cẩm Xu, phường Thành Sen, dịp rằm tháng Giêng này phục vụ đa dạng các loại đồ chay đáp ứng nhu cầu lễ cúng của người dân. Mỗi ngày, cơ sở làm hơn 100 set bánh bao trường thọ và bánh bao cốm để cung ứng ra thị trường. Mỗi set gồm từ 5–7 loại bánh khác nhau, giá dao động từ 75.000 đồng – 125.000 đồng/set.
Sức mua tăng dần vào những ngày cận rằm, song không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hay tăng giá đột biến.
Rằm tháng Giêng là một trong những dịp lễ quan trọng trong năm. Việc chủ động nguồn hàng, bình ổn giá cả góp phần đảm bảo thị trường ổn định, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn.
VIDEO: Đa dạng sản phẩm phục vụ thị trường rằm tháng Giêng.

#rằm tháng Giêng #hoa cúc #trái cây #bánh chay #thị trường #đồ cúng

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

