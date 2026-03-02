Đa dạng sản phẩm phục vụ thị trường rằm tháng Giêng

(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, thị trường hàng hóa phục vụ rằm tháng Giêng tại Hà Tĩnh trở nên sôi động. Các cơ sở kinh doanh chủ động nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân.
Các tiểu thương đã chuẩn bị đa dạng mặt hàng. Giá cả nhìn chung ổn định, nguồn hàng dồi dào. Giá chuối 50.000 – 150.000 đồng/nải; thanh long 40.000 – 45.000 đồng/kg; quýt, cam 30.000 – 50.000 đồng/kg; táo 35.000 – 60.000 đồng/kg...
Mỗi set ngũ quả làm sẵn có giá dao động từ 250.000 đồng đến 500.000 đồng và được giao tận nhà rất tiện lợi. Dịp cao điểm, các cơ sở phải huy động thêm nhân lực để kịp chuẩn bị các đơn hàng cho khách.
Tại tiệm bánh Cẩm Xu, phường Thành Sen, dịp rằm tháng Giêng này phục vụ đa dạng các loại đồ chay đáp ứng nhu cầu lễ cúng của người dân. Mỗi ngày, cơ sở làm hơn 100 set bánh bao trường thọ và bánh bao cốm để cung ứng ra thị trường. Mỗi set gồm từ 5–7 loại bánh khác nhau, giá dao động từ 75.000 đồng – 125.000 đồng/set.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi từ 125 triệu lên 350 triệu đồng, giúp tăng niềm tin người gửi tiền và củng cố ổn định hệ thống ngân hàng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sáng ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), các cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại Hà Tĩnh tấp nập khách hàng đến giao dịch. Dù giá vàng ở mức cao nhưng người dân vẫn xếp hàng chờ mua một vài chỉ vàng lấy may, gửi gắm kỳ vọng về một năm mới tài lộc, hanh thông.
Chỉ trong vòng 1 tháng, tính đến ngày 14/2/2026, người dân Hà Tĩnh đã thực hiện đăng ký lần đầu 1.401 ô tô. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bộ Tài chính dự báo giá thực phẩm, ăn uống, trông xe... có thể nhích lên sau Tết, người dân cần lưu ý khi chi tiêu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Trước thềm ngày vía Thần Tài, không khí mua bán vàng tại Hà Tĩnh trở nên nhộn nhịp. Không chỉ gia tăng về lượng khách, các cửa hàng còn tung ra nhiều sản phẩm thiết kế bắt mắt, mẫu mã đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua vàng cầu may đầu năm của người dân.
Lãi suất vay mua nhà tại nhiều ngân hàng đang được điều chỉnh tăng mạnh, từ mức phổ biến 6-8% mỗi năm lên khoảng 12-15% trong thời gian ngắn. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng thế giới bứt phá mạnh mẽ trong phiên giao dịch đầu tuần tại thị trường Sydney (Australia). Những diễn biến mới xung quanh chính sách thuế quan của Mỹ cùng căng thẳng địa chính trị đã thúc đẩy dòng tiền trú ẩn quay trở lại thị trường kim loại quý.
Chuỗi phiên giao dịch việc làm chào Xuân 2026 được tổ chức tại Hà Tĩnh với gần 8.300 vị trí tuyển dụng tại hơn 100 doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy thị trường lao động sôi động trở lại ngay sau kỳ nghỉ Tết. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường vàng tại Hà Tĩnh sôi động trở lại khi giá vàng bật tăng theo đà đi lên của thế giới. Lượng khách đến mua vàng tại các cửa hàng khá đông đúc, đặc biệt là các sản phẩm nhẫn tròn trơn.
Qua 2 tháng triển khai kế hoạch cao điểm quản lý thị trường trước, trong và sau tết Nguyên đán, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã xử lý gần 200 vụ, số tiền xử phạt vi phạm và trị giá hàng hóa hơn 1,1 tỷ đồng.