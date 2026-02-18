Hotline: 02393.693.427
Quản lý thị trường Hà Tĩnh xử lý gần 200 vụ vi phạm dịp cao điểm Tết

(Baohatinh.vn) - Qua 2 tháng triển khai kế hoạch cao điểm quản lý thị trường trước, trong và sau tết Nguyên đán, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã xử lý gần 200 vụ, số tiền xử phạt vi phạm và trị giá hàng hóa hơn 1,1 tỷ đồng.

image-1.jpg
Lực lượng QLTT phát hiện 300kg chà bông không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Chi cục QLTT Hà Tĩnh đã tập trung kiểm soát các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết như lương thực, thực phẩm, rượu bia, nước giải khát, bánh kẹo… Qua đó, phát hiện nhiều vụ vi phạm, góp phần bình ổn giá cả, xây dựng môi trường lành mạnh, an toàn, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Sau hơn hai tháng triển khai, lực lượng QLTT toàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 199 vụ vi phạm. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt 709 triệu đồng; giá trị hàng hóa vi phạm bị tịch thu, tiêu hủy ước khoảng 417 triệu đồng.

Trong số các vụ việc đã xử lý, có 56 vụ vi phạm liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; số tiền xử phạt 445 triệu đồng, đồng thời tịch thu, tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá 451 triệu đồng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng xử lý 52 vụ vi phạm về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, xử phạt 117 triệu đồng; 53 vụ vi phạm về giá, xử phạt hành chính 42 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không niêm yết giá hoặc bán cao hơn giá niêm yết, vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm…

bqbht_br_4323570906220947581.jpg
Lực lượng QLTT phát hiện số lượng lớn phụ kiện điện thoại nhập lậu khi lưu thông qua địa bàn Hà Tĩnh.

Trong thời gian nghỉ Tết, Chi cục QLTT tỉnh vẫn duy trì chế độ trực 24/7 để kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh của người tiêu dùng. Sau Tết, đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là tại các điểm diễn ra lễ hội đầu năm, kiên quyết ngăn chặn các hành vi lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao để trục lợi, góp phần giữ ổn định thị trường.

Nhộn nhịp những phiên chợ truyền thống ngày Tết

Nhộn nhịp những phiên chợ truyền thống ngày Tết

Không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa, những phiên chợ truyền thống ngày Tết tại Hà Tĩnh còn là "điểm hẹn" văn hóa, nơi người dân tìm về những giá trị cội nguồn, cảm nhận rõ nét hương vị Tết quê đậm đà, chân chất.
Tranh mừng thọ đa dạng mẫu mã, sôi động từ cận Tết

Tranh mừng thọ đa dạng mẫu mã, sôi động từ cận Tết

Ngay từ trước Tết, thị trường tranh mừng thọ tại Hà Tĩnh đã sôi động với nhiều mẫu mã, chất liệu và mức giá khác nhau. Nhiều khách hàng đã chủ động đặt tranh sớm để kịp chuẩn bị quà chúc thọ ông bà, cha mẹ trong dịp đầu năm mới.
Thức cùng cây cảnh trong đêm lạnh ngày cận Tết

Thức cùng cây cảnh trong đêm lạnh ngày cận Tết

Trong cái se lạnh những ngày cuối Chạp, các tiểu thương bán cây cảnh dọc tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) thay nhau thức đêm trong những chiếc lều dựng tạm đề phòng thời tiết xấu.
Giá xăng vượt 19.000 đồng một lít

Giá xăng vượt 19.000 đồng một lít

Giá xăng, dầu cùng tăng 10-410 đồng một lít, kg từ 15h hôm nay (12/2), sau điều chỉnh trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của liên Bộ Công Thương - Tài chính.
Thị trường bán lẻ sôi động trước thềm Xuân

Thị trường bán lẻ sôi động trước thềm Xuân

Những ngày cận Tết, từ chợ truyền thống, cửa hàng đến trung tâm thương mại, dòng người mua sắm hối hả, tấp nập tạo nên bức tranh sinh động của thị trường bán lẻ tại Hà Tĩnh.
Cận Tết, dịch vụ làm đẹp “quá tải”

Cận Tết, dịch vụ làm đẹp “quá tải”

Những ngày này, không khí tại các cơ sở làm đẹp trên địa bàn Hà Tĩnh trở nên nhộn nhịp. Các tiệm cắt tóc, làm móng, chăm sóc da, nối mi… đều trong tình trạng "quá tải".
Hoa Tết “ở trọ” ngày xuân

Hoa Tết “ở trọ” ngày xuân

Để người dân không còn nỗi lo lãng phí hoa sau Tết, nhiều nhà vườn, cơ sở kinh doanh hoa ở Hà Tĩnh đang cho thuê hoa, cây cảnh chơi xuân. Hoa Tết “ở trọ” dần trở thành xu hướng tiêu dùng mới.
Nhộn nhịp mua sắm lễ vật tiễn ông Công, ông Táo

Nhộn nhịp mua sắm lễ vật tiễn ông Công, ông Táo

Thị trường lễ vật cúng ông Công, ông Táo tại Hà Tĩnh trở nên sôi động khi người dân tập trung mua sắm phục vụ nghi lễ tiễn Táo quân về trời. Những mặt hàng như cá chép, hoa quả, cau trầu, hoa tươi, hàng mã… tiêu thụ mạnh, giá cả cơ bản ổn định.
Tài chính thị trường ngày 10/2: Doanh nghiệp đề xuất xây dựng trung tâm dữ liệu 1 tỷ USD tại Vũng Áng

Tài chính thị trường ngày 10/2: Doanh nghiệp đề xuất xây dựng trung tâm dữ liệu 1 tỷ USD tại Vũng Áng

PV Gas cùng Nebula Energy nghiên cứu đầu tư trung tâm lưu trữ dữ liệu quy mô 1 tỷ USD tại KKT Vũng Áng, song song với các dự án LNG và điện khí, tạo động lực tăng trưởng mới cho Hà Tĩnh. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.