Quản lý thị trường Hà Tĩnh xử lý gần 200 vụ vi phạm dịp cao điểm Tết

(Baohatinh.vn) - Qua 2 tháng triển khai kế hoạch cao điểm quản lý thị trường trước, trong và sau tết Nguyên đán, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã xử lý gần 200 vụ, số tiền xử phạt vi phạm và trị giá hàng hóa hơn 1,1 tỷ đồng.
Thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Chi cục QLTT Hà Tĩnh đã tập trung kiểm soát các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết như lương thực, thực phẩm, rượu bia, nước giải khát, bánh kẹo… Qua đó, phát hiện nhiều vụ vi phạm, góp phần bình ổn giá cả, xây dựng môi trường lành mạnh, an toàn, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Sau hơn hai tháng triển khai, lực lượng QLTT toàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 199 vụ vi phạm. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt 709 triệu đồng; giá trị hàng hóa vi phạm bị tịch thu, tiêu hủy ước khoảng 417 triệu đồng.
Trong số các vụ việc đã xử lý, có 56 vụ vi phạm liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; số tiền xử phạt 445 triệu đồng, đồng thời tịch thu, tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá 451 triệu đồng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng xử lý 52 vụ vi phạm về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, xử phạt 117 triệu đồng; 53 vụ vi phạm về giá, xử phạt hành chính 42 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không niêm yết giá hoặc bán cao hơn giá niêm yết, vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm…
Trong thời gian nghỉ Tết, Chi cục QLTT tỉnh vẫn duy trì chế độ trực 24/7 để kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh của người tiêu dùng. Sau Tết, đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là tại các điểm diễn ra lễ hội đầu năm, kiên quyết ngăn chặn các hành vi lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao để trục lợi, góp phần giữ ổn định thị trường.
