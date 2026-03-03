Truyền hình
Tài chính thị trường ngày 3/3: Người dân đổ xô xếp hàng mua vàng

Nhóm P.V
(Baohatinh.vn) - Nhiều người dân đổ xô mua vàng, nhiều cửa hàng bán giới hạn và xuất hiện dịch vụ xếp hàng hộ. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng tham gia lễ phát động Tháng Thanh niên và nhiều hoạt động tại Hà Tĩnh

Sáng 28/2, tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ ra quân Tháng thanh niên năm 2026 và phát động Tết trồng cây. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn đại biểu tham gia và triển khai một số hoạt động liên quan.
Không ngừng rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực để đáp ứng kỳ vọng của cử tri

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ niềm vinh dự, trách nhiệm khi được giới thiệu ứng cử; đồng thời chia sẻ chương trình hành động với tinh thần cầu thị, lắng nghe và hành động vì lợi ích chung.
Số hóa ngành y để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn

Ngành Y tế Hà Tĩnh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tiết kiệm thời gian, nhân lực và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
Vấn đề hôm nay: Việc tìm người - Cơ hội vàng cho lao động Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt dự án lớn được triển khai. Nhu cầu lao động vì thế tăng mạnh. Vì sao một tỉnh có hàng chục nghìn lao động làm việc ngoài tỉnh, thậm chí ở nước ngoài… nhưng doanh nghiệp trong tỉnh vẫn “khát” nhân lực? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 2

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo; nâng cao trách nhiệm cán bộ trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người đứng đầu phải duy trì nghiêm việc tiếp dân, đối thoại, xử lý kịp thời kiến nghị, hạn chế khiếu nại vượt cấp.
Về nơi khởi nguồn vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh

Tháng 9/1930, ngôi nhà của cụ Mai Kính ở thôn Bùi Xá, xã Việt Xuyên là nơi diễn ra Đại hội thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành về mặt tổ chức và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phong trào cách mạng toàn tỉnh. 
Chắp cánh ước mơ cho trẻ mồ côi

Bằng tình yêu thương và sẻ chia, 5 năm qua, chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN Hà Tĩnh triển khai đã trở thành điểm tựa cho hàng nghìn trẻ mồ côi vươn lên trong cuộc sống.

