Truyền hình
Thời sự Đời sống Thể thao - Giải trí Phóng sự - Tài liệu

Đảm bảo Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập được tổ chức trang trọng, lan tỏa

Thu Hà - Trần Khánh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Thời gian đến ngày diễn ra lễ kỷ niệm không còn nhiều, vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các đơn vị, sở, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ cần tập trung cao.

Video mới

Khi lòng thành bị thương mại hóa ở chốn tâm linh

Khi lòng thành bị thương mại hóa ở chốn tâm linh

Đầu xuân, nhiều người tìm đến các đền, chùa tại Hà Tĩnh để cầu an, cầu phúc. Thế nhưng, khi niềm tin bị khai thác như một loại dịch vụ, tín ngưỡng dần bị đẩy lệch khỏi giá trị ban đầu.
Chung sức mở đường, chung lòng dựng phố

Chung sức mở đường, chung lòng dựng phố

Thời gian qua, phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã huy động hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và sự đóng góp của nhân dân để nâng cấp nhiều tuyến đường trên địa bàn, thay đổi diện mạo đô thị.
Phó Thủ tướng tham gia lễ phát động Tháng Thanh niên và nhiều hoạt động tại Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng tham gia lễ phát động Tháng Thanh niên và nhiều hoạt động tại Hà Tĩnh

Sáng 28/2, tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ ra quân Tháng thanh niên năm 2026 và phát động Tết trồng cây. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn đại biểu tham gia và triển khai một số hoạt động liên quan.
Không ngừng rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực để đáp ứng kỳ vọng của cử tri

Không ngừng rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực để đáp ứng kỳ vọng của cử tri

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ niềm vinh dự, trách nhiệm khi được giới thiệu ứng cử; đồng thời chia sẻ chương trình hành động với tinh thần cầu thị, lắng nghe và hành động vì lợi ích chung.
Tài chính thị trường ngày 27/2: Đề xuất nâng trần chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng

Tài chính thị trường ngày 27/2: Đề xuất nâng trần chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng

Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi từ 125 triệu lên 350 triệu đồng, giúp tăng niềm tin người gửi tiền và củng cố ổn định hệ thống ngân hàng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Số hóa ngành y để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn

Số hóa ngành y để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn

Ngành Y tế Hà Tĩnh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tiết kiệm thời gian, nhân lực và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
Vấn đề hôm nay: Việc tìm người - Cơ hội vàng cho lao động Hà Tĩnh

Vấn đề hôm nay: Việc tìm người - Cơ hội vàng cho lao động Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt dự án lớn được triển khai. Nhu cầu lao động vì thế tăng mạnh. Vì sao một tỉnh có hàng chục nghìn lao động làm việc ngoài tỉnh, thậm chí ở nước ngoài… nhưng doanh nghiệp trong tỉnh vẫn “khát” nhân lực? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.