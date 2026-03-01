Chàng trai Hà Tĩnh giữ hồn dân tộc bằng tiếng sáo

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Hà Tĩnh rà soát, vận hành hiệu quả chính quyền hai cấp; khẩn trương kiện toàn bộ máy, nhất là cấp xã; phân định rõ thẩm quyền và chuẩn bị tốt cho bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp.
Sáng 28/2, tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ ra quân Tháng thanh niên năm 2026 và phát động Tết trồng cây. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn đại biểu tham gia và triển khai một số hoạt động liên quan.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ niềm vinh dự, trách nhiệm khi được giới thiệu ứng cử; đồng thời chia sẻ chương trình hành động với tinh thần cầu thị, lắng nghe và hành động vì lợi ích chung.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi từ 125 triệu lên 350 triệu đồng, giúp tăng niềm tin người gửi tiền và củng cố ổn định hệ thống ngân hàng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Ngành Y tế Hà Tĩnh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tiết kiệm thời gian, nhân lực và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông qua danh sách 15 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, 94 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 và hướng dẫn tổ chức vận động bầu cử.
Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt dự án lớn được triển khai. Nhu cầu lao động vì thế tăng mạnh. Vì sao một tỉnh có hàng chục nghìn lao động làm việc ngoài tỉnh, thậm chí ở nước ngoài… nhưng doanh nghiệp trong tỉnh vẫn “khát” nhân lực? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chỉ trong vòng 1 tháng, tính đến ngày 14/2/2026, người dân Hà Tĩnh đã thực hiện đăng ký lần đầu 1.401 ô tô. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chúc mừng ngành y tế, ghi nhận nỗ lực chăm sóc sức khỏe Nhân dân và đề nghị tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo; nâng cao trách nhiệm cán bộ trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người đứng đầu phải duy trì nghiêm việc tiếp dân, đối thoại, xử lý kịp thời kiến nghị, hạn chế khiếu nại vượt cấp.
Bộ Tài chính dự báo giá thực phẩm, ăn uống, trông xe... có thể nhích lên sau Tết, người dân cần lưu ý khi chi tiêu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tháng 9/1930, ngôi nhà của cụ Mai Kính ở thôn Bùi Xá, xã Việt Xuyên là nơi diễn ra Đại hội thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành về mặt tổ chức và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phong trào cách mạng toàn tỉnh.
Lãi suất vay mua nhà tại nhiều ngân hàng đang được điều chỉnh tăng mạnh, từ mức phổ biến 6-8% mỗi năm lên khoảng 12-15% trong thời gian ngắn. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sáng 23/2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh tham gia lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Bính Ngọ tại xã Thiên Cầm và kiểm tra tình hình sản xuất, thi công tại một số đơn vị, dự án trên địa bàn Hà Tĩnh.