Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Văn hóa - Giải trí

Hội đã tan rồi…

Tiều Phu
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Chiếc loa phóng thanh gần quán bà Lệ réo rắt: Tuyệt đối không được để tình trạng du xuân kéo dài...

- Tháng Giêng là tháng ăn chơi!

Nam vắt chân chữ ngũ, nhâm nhi chén trà buổi sáng nơi quán bà Lệ, nói với Bắc.

Bà Lệ bán quán nơi đầu làng, trước sân có mấy cây xoan khẳng khiu. Hoa xoan “lớp lớp rụng vơi đầy” trong tiết xuân, khiến lòng Nam cứ nghĩ mấy chuyện tung tăng, “xê dịch”.

- Bậy quá! “Hội đã tan rồi, chia tay bên dòng sông”. Hội xong thì phải chấm dứt chơi nhởi. Phải lo đi làm thôi! - Bắc đáp.

- Ui dào! Nghĩ gì nhiều cho mệt. Cả năm được mỗi mùa xuân, cuộc đời chỉ một lần tuổi trẻ.

- Chơi vui như hôm qua, tao thấy vậy là đủ lắm rồi!

- Ừm! Hôm qua hội làng Bồng vui thật! Tao lâu lắm rồi mới được chơi sung vậy. Cái con bé Xoan xinh đáo để, má lúm đồng tiền, múa lại dẻo ơi là dẻo!

bqbht_br_1.jpg
Tranh minh họa của Huy Tùng.

Làng Bồng cách làng Tiến nhà Nam chừng 6-7 km. Hôm trước, làng Bồng mở hội, có chọi gà, bắt vịt, màn đánh chiêng rền vang và có cả những tiết mục múa sôi động giữa đình làng… Nam và Bắc - 2 gã trai làng Tiến đã cưỡi Yamaha Exciter sang chen chân xem hội.

Khi ấy, lòng đầy hứng khởi, cùng với chút văn vở thời THPT, Nam tin: Anh sang chợ Bầu sẽ mua được buồng cau… Và, Nam đã thấy Xoan. Nhưng, Nam chẳng mảy may có cơ hội bắt chuyện. Nghĩ đến Xoan, Nam tỏ vẻ:

- Mất dân gian là mất hồn dân tộc. Còn lễ hội là còn đi chơi.

- Còn lễ hội nào nữa mà chơi với nhởi.

- Thì các chùa, đền, mày đã đi chưa. Rồi lại rằm tháng Giêng, nhiều nơi đám rước, chiêng trống linh đình. Sao không hòa vào dân làng cho dân dã, thỏa thích!

- Không phải là không hòa nhập, nhưng mày phải tính toán chứ. Đầu năm tới giờ, tao và mày đã chơi tẹt tèn ten rồi còn gì. Việc đi đền chùa thì đầu năm chứ ai đi tầm này nữa. Bọn ở Đồng Nai như thằng Lam, con Yến… cũng đi cả rồi. Tao sốt hết cả ruột đây. Năm ngoái “móm” nặng vì mất việc giữa chừng. Đến cái Tết mà cũng vay tiền để tiêu.

Chưa hết buồn bực, Bắc gằn giọng:

- Nể nang mày lắm tao mới ra trà đá với mày. Chứ đến ngày này rồi, mà 2 thằng còn ngồi đây thì khó coi lắm. Phải đi làm, kiếm việc. Đầu năm không kiếm được việc thì cả năm lại đói nhăn răng ra thôi.

Bất ngờ với lời lẽ của thằng bạn thân, mặt Nam biến sắc, không còn sự tự tin, hào hứng. Nam bối rối:

- Thế mày tính như thế nào?

- Còn thế nào nữa, dẹp hội hè, chơi nhởi. Tao tính rồi, vài ngày nữa tao sẽ vào chị Tín ở phường Hoành Sơn nhờ chị tìm hiểu, rồi xin vào làm công nhân trong KKT Vũng Áng. Làm ở đấy có xe bus đi lại, tao còn lo được cho ông bà. Thời này không có việc làm thì ăn cám. Nói thật, gái bây giờ nó cũng nhòm đúng đứa có tiền mới nhận lời hò hẹn. Đừng ngồi đó mà mơ!

- Hay mày nói chị Tín hỏi dò cho tao với. Bữa nay UBND xã làm việc rồi, tao tranh thủ làm hồ sơ. Dắt cái hồ sơ sau lưng, rồi vào đó xin việc với mày.

Đoạn, Nam tiếp: Nói thật là tao cũng hối hận lắm. Hồi trước không lo học hành, chơi nhởi đủ thứ rồi đến giờ không có nghề cầm tay. Mẹ tao thì réo suốt ngày, tao thương bà lắm. Mày mà giúp tao vụ này thì mày đúng thật là quý nhân.

- Ừm, để tao hỏi chị Tín xem sao. Trong đó còn tuyển công nhân nhiều. Xác định như tao với mày thì cày cuốc làm công nhân thôi, chứ cái bằng THPT giờ ai người ta ngó đến.

- Nhớ nhé. Hỏi cho tao với. Được nhận vào làm công nhân là may rồi.

Nam đưa điện thoại quét mã QR thanh toán trà đá và thuốc lào. Chiếc loa phóng thanh gần quán bà Lệ đã đến giờ réo rắt: Tuyệt đối không được để tình trạng du xuân kéo dài, lơ là nhiệm vụ, không để tâm lý tháng Giêng là tháng ăn chơi ảnh hưởng đến công việc...

Chiếc Exciter nổ máy, bóng hai chàng trai xa dần. Quán bà Lệ trơ lại, chỉ hoa xoan là vẫn lặng lẽ rơi. Chiếc loa phóng thanh vẫn ra rả, hướng về làng Tiến. Bà Lệ nhìn ra ngoài trời, lòng chỉ mong đến giờ trưa, người đi làm đồng qua lại có thể ghé quán bà riết điếu thuốc, làm ngụm trà đá. Bà nghĩ: Ở tuổi mình, xuân thế này là nhất. Cứ mở hàng, có người mua, lai rai qua ngày, thảnh thơi và vui vẻ! Còn người đi qua về lại là còn xuân!

Tin liên quan

Tags:

#Lễ hội tháng Giêng #Lễ hội #KKT Vũng Áng

Chủ đề Đời sống văn hóa

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Podcast tản văn: Những ngày tháng Giêng

Podcast tản văn: Những ngày tháng Giêng

Sau những ngày Tết rộn ràng, tháng Giêng khẽ khàng đi qua trong cái se lạnh cuối đông hòa trong nắng xuân dịu nhẹ, đủ để lòng người chậm lại, lắng nghe những rung động thân quen...
Podcast tản văn: Dòng La trong miền nhớ

Podcast tản văn: Dòng La trong miền nhớ

Sông La - dòng chảy trong xanh, hiền hòa, đã trở thành điểm nhấn thân thương của Hà Tĩnh mỗi độ xuân sang. Nơi chở nặng miền thương nhớ, để ai đi xa cũng bâng khuâng nhớ về quê nhà.
Khán giả Hà Tĩnh nói gì về “Thỏ ơi!!”?

Khán giả Hà Tĩnh nói gì về “Thỏ ơi!!”?

Sau 7 ngày ra rạp, “Thỏ ơi!!” cũng tạo “cơn sốt” tại Hà Tĩnh với khoảng 30.000 vé bán ra, liên tục giữ vị trí top 1 phòng vé dịp Tết. Không chỉ gây chú ý bởi doanh thu ấn tượng, bộ phim còn "dấy lên" những tranh luận sôi nổi.
Hội thơ Nguyên tiêu tại phường Bắc Hồng Lĩnh

Hội thơ Nguyên tiêu tại phường Bắc Hồng Lĩnh

Hội thơ Nguyên tiêu là dịp để những người yêu thơ gặp gỡ, giao lưu cùng nhau lan tỏa vẻ đẹp của thi ca, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của quê hương Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).
Podcast tản văn: Âm vang tiếng trống làng quê

Podcast tản văn: Âm vang tiếng trống làng quê

Trong ký ức của mỗi người con làng quê, có một âm thanh không thể nào quên, đó là tiếng trống. Âm thanh ấy khi rộn ràng, khi trầm lắng nhưng luôn gắn bó sâu nặng với đời sống tinh thần của người Việt.
Sôi nổi lễ khai hội chùa Hương Tích tại Hà Tĩnh

Sôi nổi lễ khai hội chùa Hương Tích tại Hà Tĩnh

Lễ khai hội chùa Hương Tích là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần làm sôi động các hoạt động du lịch của Hà Tĩnh ngay từ những ngày đầu xuân.
Podcast truyện ngắn: Con đường mùa xuân

Podcast truyện ngắn: Con đường mùa xuân

Một năm khởi đầu từ mùa xuân, mùa của đoàn viên, của yêu thương và cả những niềm vui đôi lứa, khi họ tìm được bến đỗ bình yên cho hạnh phúc của riêng mình.
“Vẽ Tết”

“Vẽ Tết”

Sắc Tết qua từng nét cọ, mảng màu, qua góc nhìn của người họa sĩ trở thành miền ký ức ấm áp, nơi truyền thống và cảm xúc được “thổi hồn” sống động trong từng bức tranh.
Podcast tản văn: Mùa xuân là Tết trồng cây

Podcast tản văn: Mùa xuân là Tết trồng cây

Mỗi độ xuân về, chúng ta lại nhớ đến lời dạy giản dị mà sâu sắc của Bác Hồ kính yêu: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Phong trào này trở thành nét đẹp đầu xuân gắn bó với bao thế hệ người Việt...
Những ai nên cúng ngày vía Thần Tài?

Những ai nên cúng ngày vía Thần Tài?

Nghi thức cúng Thần Tài ngày mùng 5 hoặc mùng 10 tháng Giêng không chỉ dành cho giới kinh doanh mà còn mang ý nghĩa tri ân thổ thần của mỗi gia đình.
Ngựa trong ca dao, tục ngữ, thành ngữ của người Việt

Ngựa trong ca dao, tục ngữ, thành ngữ của người Việt

Trong kho tàng văn chương truyền miệng của người Việt, ngựa phản ánh sinh động về tính cách con người, nghĩa tình cộng đồng, thân phận và thăng trầm, tình yêu - hôn nhân, cùng những triết lý sống giản dị mà sâu xa...
Áo dài du xuân, giữ hồn Tết Việt

Áo dài du xuân, giữ hồn Tết Việt

Khi mùa xuân gõ cửa, nhiều bạn trẻ tại Hà Tĩnh lựa chọn khoác lên tà áo dài du xuân. Không còn là trào lưu, mặc áo dài ngày Tết đã trở thành nét đẹp văn hóa được tiếp nối qua từng thế hệ.
Xuân về trong tiếng chuông chùa

Xuân về trong tiếng chuông chùa

Khám phá vẻ đẹp bình yên của mùa xuân qua âm thanh trầm lắng của tiếng chuông trong các ngôi chùa tại Hà Tĩnh mang lại cảm giác thư thái và thanh tịnh cho ngày đầu năm.
Lắng tiếng Trò Kiều trên đất Cam Lâm

Lắng tiếng Trò Kiều trên đất Cam Lâm

Nằm trên miền đất hát, làng Cam Lâm xưa, nay là thôn Lâm Hải Hoa (xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh), từ lâu đã được nhắc đến như một nơi Trò Kiều neo lại bền bỉ trong đời sống cộng đồng. Ở đây, câu hát không chỉ hiện diện trong những mùa hội rộn ràng, mà còn đi cùng người làng qua bao thăng trầm, lặng lẽ và bền bỉ.