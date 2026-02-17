Người dân tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc ngày đầu năm mới

Ngắm màn pháo hoa rực sáng chào năm mới ở Hà Tĩnh 17/02/2026 01:38 Vào khoảnh khắc Giao thừa, bầu trời Hà Tĩnh bừng sáng trong màn pháo hoa rực rỡ sắc màu, đón chào năm mới với nhiều niềm tin và kỳ vọng.

Tuổi đẹp xông đất năm Bính Ngọ 2026 17/02/2026 00:14 Xông đất là nghi lễ đón người đầu tiên đến thăm nhà sau giao thừa, mang ý nghĩa khởi đầu may mắn cho năm mới.

Podcast vở kịch ngắn: Cuộc hội ngộ sau 80 năm 16/02/2026 19:00 Tết là sự trở về, song có những cuộc hội ngộ không chỉ là đoàn viên mà còn là minh chứng cho sức mạnh tình thân, vượt qua mọi khoảng cách thời gian và không gian...

Không khí chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ trên thế giới 16/02/2026 18:10 Nhiều nước rộn ràng chào đón năm mới Bính Ngọ, với loạt biểu tượng con ngựa trang trí cho đến các hoạt động biểu diễn trên đường phố.

Những khoảnh khắc đưa Cần Giờ “chiếm sóng” mùa Valentine và Tết đoàn viên 16/02/2026 14:00 Valentine năm nay rơi đúng ngày 27 Tết, khi nhịp yêu thương của đôi lứa hòa cùng không khí sum vầy của gia đình. Giữa biển trời lộng gió và sắc mai - đào bung nở, Green Paradise Tết Fest tại Cần Giờ trở thành điểm hẹn cảm xúc của mùa xuân: nơi những cái nắm tay hẹn hò, những tiếng cười trẻ nhỏ và ước mơ về một mái nhà bên rừng, kề biển cùng hiện hữu.

Podcast truyện ngắn: Mùa Tết trở về 16/02/2026 11:00 Giữa bộn bề cuộc sống, Tết trọn vẹn khi được trở về mái nhà xưa, bên khói bếp, ký ức tuổi thơ và vòng tay của những người thân yêu…

Trận địa pháo hoa trước giờ "khai hoả" 16/02/2026 10:08 Các công tác lắp đặt, đấu nối và bảo đảm an toàn tại trận địa pháo hoa ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang được triển khai khẩn trương, đúng quy trình, sẵn sàng cho thời khắc giao thừa tối nay.

Để ví, giặm vang xa trong thời đại số 16/02/2026 09:46 Từ tâm huyết bền bỉ của các nghệ nhân dân gian đến sự tiếp nối của thế hệ trẻ, cùng lợi thế từ nền tảng số, dân ca ví, giặm Hà Tĩnh đang từng bước thích ứng để tiếp tục ngân vang trong đời sống đương đại.

Bác Hồ viết câu đối Tết 16/02/2026 09:00 Tết đến, xuân về, cùng với hoa đào hồng tươi, hoa mai vàng thắm, không gian Tết Việt không thể thiếu đôi câu đối đỏ. Vui Xuân, đón Tết, chúng ta lại xúc động, bồi hồi đọc lại những câu đối chúc Tết của Bác Hồ muôn vàn kính yêu.

Văn khấn và nghi thức cúng giao thừa năm Bính Ngọ 2026 16/02/2026 08:35 Giao thừa Bính Ngọ 2026 là thời khắc tiễn quan Ngô Vương, đón quan Tần Vương. Dưới đây là nghi thức và bài khấn chuẩn truyền thống.

Chuyên gia gợi ý bài văn khấn cúng tất niên chuẩn theo văn hóa dân gian 16/02/2026 05:59 Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Trọng Tuệ gợi ý bài văn khấn cúng tất niên cho các gia đình trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 như sau.

Thơm hương tết xưa với tục xông nước mùi già 16/02/2026 04:23 Xông nhà, tắm gội bằng nước cây mùi già ngày cuối năm là tập tục quen thuộc của nhiều người dân Hà Tĩnh, gợi nhắc về ký ức tết xưa...

Podcast truyện ngắn: Tết đoàn viên 15/02/2026 19:00 Tết đến, xuân về không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới mà còn là hành trình trở về với mái nhà thân thương bên mẹ cha với biết bao nỗi nhớ mong, chờ đợi.

Dạo phố giữa sắc Xuân 15/02/2026 11:28 Gác lại những bộn bề, lo toan của một năm dài, dạo phố, ngắm hoa Tết đã trở thành nét đẹp quen thuộc của người dân mỗi độ Xuân về.

Tán dóc về ngựa 15/02/2026 10:42 Khi vút đi như gió, khi thong dong gặm cỏ sườn non, khi hí vang trời, khi lại ghìm cương nhẫn nại… Các trạng thái ấy của ngựa khiến bao văn nhân ngẫm ngợi.

Khoảng lặng giữa mùa xuân... 15/02/2026 07:45 Có người háo hức đếm ngược chờ năm mới, có người lại lặng lẽ bước qua từng giờ trong cô đơn. Nhưng ẩn sau sự lặng lẽ ấy không chỉ là nỗi buồn mà còn là những giá trị đẹp đẽ.

Podcast tản văn: Bóng tre làng xôn xao 14/02/2026 19:00 Dưới bóng tre làng, Tết hiện ra không ồn ào, mà thấm sâu - như một lời gọi rất khẽ, dành cho những ai còn nhớ lối cũ, còn đau đáu một đường về.

Sinh viên Lào thích thú trải nghiệm không khí Tết Hà Tĩnh 14/02/2026 14:47 Chọn ở lại Hà Tĩnh đón Tết, sinh viên Lào thích thú hòa mình vào không khí mua sắm, dạo phố, thưởng thức ẩm thực những ngày cuối năm.

Rào Tre rộn ràng đón Tết 14/02/2026 13:00 Dưới chân núi Ka Đay, những ngôi nhà sàn đã khoác lên mình sắc xuân rực rỡ, cờ Tổ quốc tung bay, báo hiệu một cái Tết đủ đầy, ấm áp với đồng bào dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh.

Valentine cận Tết: Thị trường quà tặng thêm ngọt ngào 14/02/2026 06:00 Dù tất bật những ngày cuối năm, người dân Hà Tĩnh vẫn không quên trao gửi yêu thương trong ngày lễ Valentine bằng sô-cô-la, hoa tươi và nhiều món quà ý nghĩa.

Podcast: Câu chuyện truyền thanh "Lộc" cuối năm 13/02/2026 20:00 Cái rét ngọt tháng Chạp tràn về. Năm nay làng An Phú đón cái Tết đặc biệt lắm, khi cái tin dự án đường gom tàu cao tốc sắp qua làng đã "đóng dấu đỏ". Liệu có phải là “lộc” cuối năm!

Podcast truyện ngắn: Lợn Tết 13/02/2026 19:00 Tết không chỉ là bánh chưng xanh hay những bộ quần áo mới. Với nhiều bạn nhỏ ở thôn quê, Tết còn là những niềm vui rất đỗi giản dị gắn liền với những con vật nhỏ bé trong sân vườn.

Âm vang trống hội khai mở tân xuân 13/02/2026 14:45 Tiếng trống từ bao đời nay vẫn là thanh âm mở hội. Tiết mục “Trống hội chào xuân” của CLB Dân ca ví, giặm Thành Sen như lời chúc năm mới nhiều khởi sắc trên quê hương Hà Tĩnh.

Xem người dân Hà Tĩnh chăm đào chơi Tết 13/02/2026 13:58 Nhiều gia đình ở Hà Tĩnh quan niệm, cắm một cành đào trong dịp Tết sẽ mang theo hơi ấm và may mắn, chính vì vậy, việc chăm sóc sao cho đào nở đẹp rất được chú trọng.

[Infographic] 4 điểm bắn pháo hoa giao thừa và các lễ hội xuân ở Hà Tĩnh 13/02/2026 08:59 Chuỗi sự kiện văn hóa, giải trí chào năm mới 2026 và nhiều lễ hội hấp dẫn diễn ra trong dịp xuân Bính Ngọ là cơ hội để người dân và du khách khám phá vẻ đẹp văn hóa, con người quê hương Hà Tĩnh.

Chờ đón lễ hội độc đáo vào mùng 7 Tết ở Cẩm Hưng 13/02/2026 05:20 Xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) đang hoàn tất công tác chuẩn bị để tổ chức Lễ hội Tìm trâu và mở cửa rừng năm 2026 - một hoạt động văn hóa đặc sắc gắn với đời sống của người dân địa phương.

Podcast tản văn: Những khu vườn di động trên phố 12/02/2026 14:23 Tản văn “Những khu vườn di động trên phố” của tác giả Vũ Khánh Đan đã chạm vào một góc nhìn đầy suy tư và cảm động về những người chở mùa xuân trên phố những ngày giáp Tết.

Rực rỡ sắc xuân ở đô thị trung tâm phía Nam Hà Tĩnh 12/02/2026 11:00 Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, phường Sông Trí (Hà Tĩnh) rực rỡ cờ hoa, không khí xuân lan tỏa khắp phố phường, tạo nhịp sống tươi vui, rộn ràng.

Độc đáo những phiên chợ xuân ngày Tết 11/02/2026 08:58 Các hội chợ xuân, chợ hoa truyền thống được tổ chức quy mô, mang đậm hồn Tết xưa, đã trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách gần xa đến tham quan, mua sắm.