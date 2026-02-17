Người dân tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc ngày đầu năm mới

Hotline: 02393.693.427
(Baohatinh.vn) - Đông đảo người dân đã đến Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc Hà Tĩnh) trong sáng 17/2 (mùng 1 tết Nguyên đán Bính Ngọ) để dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ.

bqbht_br_a1.jpg
Từ sáng sớm mùng 1 tết Nguyên đán Bính Ngọ, dưới tiết trời mưa nhẹ, khá đông du khách đã tìm về Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc dâng hương, hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ.
bqbht_br_a2.jpg
Du khách dâng hương...
bqbht_br_a3.jpg
... dâng hoa tỏ lòng thành kính tri ân những người đã không tiếc máu xương cho Tổ quốc.
bqbht_br_a6.jpg
Thắp nén tâm hương, tất cả đều cầu mong cho quốc thái dân an, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
bqbht_br_a4.jpg
Ngã ba Đồng Lộc - mảnh đất huyền thoại thời chiến tranh oanh liệt đã trở thành một trong những điểm đến linh thiêng ngày đầu năm mới của người dân Hà Tĩnh và du khách thập phương.
bqbht_br_a5.jpg
"Tết nào tôi cũng sắp xếp thời gian để về đây dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc thân mình hy sinh vì độc lập của dân tộc, đồng thời cầu mong một năm mới an lành" - ông Nguyễn Quang Mậu (trú xã Đức Quang) chia sẻ.
bqbht_br_a11.jpg
bqbht_br_a7.jpg
Người dân tiến hành các nghi lễ với lòng thành kính.
bqbht_br_a8.jpg
"Tết năm nay vợ chồng tôi đưa các con về đây dâng hương, kể cho các cháu về lịch sử hào hùng của dân tộc, sự hi sinh anh dũng của các thế hệ đi trước để tình yêu nước của các con được bồi đắp thêm" - chị Nguyễn Thị Hải (trú xã Đồng Tiến, Hà Tĩnh) cho biết.
bqbht_br_a9.jpg
Du khách chụp ảnh kỷ niệm tại Ngã ba Đồng Lộc ngày mùng 1 Tết.
bqbht_br_a10.jpg
Dịp nghỉ Tết Nguyên đán B﻿ính Ngọ, đơn vị quản lý khu di tích đã chủ động bố trí viên chức, người lao động làm việc xuyên Tết nhằm đón tiếp, hướng dẫn du khách chu đáo, bảo đảm an toàn, trật tự. Dự kiến trong dịp Tết, khu di tích sẽ đón khoảng 15.000 - 20.000 lượt khách từ khắp các địa phương trong và ngoài tỉnh về dâng hương, tri ân.

