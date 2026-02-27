Hấp dẫn giải cờ tướng, kéo co tại Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông

Khán giả Hà Tĩnh nói gì về “Thỏ ơi!!”? 24/02/2026 05:20 Sau 7 ngày ra rạp, “Thỏ ơi!!” cũng tạo “cơn sốt” tại Hà Tĩnh với khoảng 30.000 vé bán ra, liên tục giữ vị trí top 1 phòng vé dịp Tết. Không chỉ gây chú ý bởi doanh thu ấn tượng, bộ phim còn "dấy lên" những tranh luận sôi nổi.

Hội thơ Nguyên tiêu tại phường Bắc Hồng Lĩnh 23/02/2026 16:26 Hội thơ Nguyên tiêu là dịp để những người yêu thơ gặp gỡ, giao lưu cùng nhau lan tỏa vẻ đẹp của thi ca, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của quê hương Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Chấn chỉnh hoạt động mê tín dị đoan tại các đền, chùa 23/02/2026 13:42 Lượng người đi lễ tăng cao dịp Tết đặt ra yêu cầu quản lý để ngăn ngừa mê tín dị đoan; tại Hà Tĩnh, nhiều đền chùa đã được chấn chỉnh, hướng tới không gian tâm linh trang nghiêm.

Di tích đền Bà Hải đón gần 4 vạn lượt du khách trong tuần đầu năm mới 23/02/2026 10:08 Chỉ tính từ mùng 1 đến sáng mùng 7 Tết Bính Ngọ 2026, di tích đền Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (đền Bà Hải) tại phường Hải Ninh (tỉnh Hà Tĩnh) đã đón gần 4 vạn lượt du khách tới thắp hương cầu an, vãn cảnh.

Podcast tản văn: Âm vang tiếng trống làng quê 22/02/2026 18:00 Trong ký ức của mỗi người con làng quê, có một âm thanh không thể nào quên, đó là tiếng trống. Âm thanh ấy khi rộn ràng, khi trầm lắng nhưng luôn gắn bó sâu nặng với đời sống tinh thần của người Việt.

Hà Tĩnh đón hơn 21 vạn lượt du khách trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán 22/02/2026 17:10 Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp ngành, địa phương, nhiều khu, điểm du lịch tại Hà Tĩnh thu hút lượng lớn du khách du xuân.

Sôi nổi lễ khai hội chùa Hương Tích tại Hà Tĩnh 22/02/2026 11:04 Lễ khai hội chùa Hương Tích là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần làm sôi động các hoạt động du lịch của Hà Tĩnh ngay từ những ngày đầu xuân.

Podcast truyện ngắn: Con đường mùa xuân 22/02/2026 10:28 Một năm khởi đầu từ mùa xuân, mùa của đoàn viên, của yêu thương và cả những niềm vui đôi lứa, khi họ tìm được bến đỗ bình yên cho hạnh phúc của riêng mình.

Khai hội chùa Hương Tích, mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2026 22/02/2026 10:26 Lễ khai hội chùa Hương Tích là sự kiện khởi động các hoạt động văn hóa - du lịch, mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2026, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương đến bạn bè trong và ngoài nước.

“Vẽ Tết” 22/02/2026 09:00 Sắc Tết qua từng nét cọ, mảng màu, qua góc nhìn của người họa sĩ trở thành miền ký ức ấm áp, nơi truyền thống và cảm xúc được “thổi hồn” sống động trong từng bức tranh.

Podcast tản văn: Mùa xuân là Tết trồng cây 21/02/2026 18:01 Mỗi độ xuân về, chúng ta lại nhớ đến lời dạy giản dị mà sâu sắc của Bác Hồ kính yêu: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Phong trào này trở thành nét đẹp đầu xuân gắn bó với bao thế hệ người Việt...

Đặc sắc lễ đeo vòng gọi vía của đồng bào dân tộc ở Hà Tĩnh 21/02/2026 13:32 Lễ đeo vòng gọi vía của bà con dân tộc thiểu số ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) mang đậm nét đẹp văn hóa tâm linh đặc sắc, đồng thời góp phần gắn kết cộng đồng.

Người dân Hà Tĩnh không còn nặng nề với ngày Nguyệt kỵ 21/02/2026 11:53 Khi nhịp sống hiện đại vận hành theo kế hoạch, lịch trình cụ thể, ngày Nguyệt kỵ (mùng 5 Tết) dường như đã bớt nặng nề trong tâm thức nhiều người dân Hà Tĩnh.

Hoài niệm Tết xưa qua lăng kính công nghệ 21/02/2026 07:41 Khi công nghệ chạm vào ký ức, Tết xưa của nhiều người Hà Tĩnh không còn chỉ là hoài niệm mơ hồ mà được tái hiện sống động.

Những ai nên cúng ngày vía Thần Tài? 21/02/2026 04:39 Nghi thức cúng Thần Tài ngày mùng 5 hoặc mùng 10 tháng Giêng không chỉ dành cho giới kinh doanh mà còn mang ý nghĩa tri ân thổ thần của mỗi gia đình.

Trao giải Lễ hội đua thuyền trên sông Minh 20/02/2026 20:01 Kết thúc lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Minh (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), Ban tổ chức đã trao 9 giải thưởng cho các đội ở 3 nội dung thi đấu.

Ngựa trong ca dao, tục ngữ, thành ngữ của người Việt 20/02/2026 08:56 Trong kho tàng văn chương truyền miệng của người Việt, ngựa phản ánh sinh động về tính cách con người, nghĩa tình cộng đồng, thân phận và thăng trầm, tình yêu - hôn nhân, cùng những triết lý sống giản dị mà sâu xa...

Người Hà Tĩnh giữ phong tục “Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy” 19/02/2026 05:50 Trong dòng chảy của đời sống hiện đại, phong tục “Mùng một Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy” vẫn được nhiều gia đình Hà Tĩnh gìn giữ.

Áo dài du xuân, giữ hồn Tết Việt 18/02/2026 07:31 Khi mùa xuân gõ cửa, nhiều bạn trẻ tại Hà Tĩnh lựa chọn khoác lên tà áo dài du xuân. Không còn là trào lưu, mặc áo dài ngày Tết đã trở thành nét đẹp văn hóa được tiếp nối qua từng thế hệ.

Xuân về trong tiếng chuông chùa 18/02/2026 05:15 Khám phá vẻ đẹp bình yên của mùa xuân qua âm thanh trầm lắng của tiếng chuông trong các ngôi chùa tại Hà Tĩnh mang lại cảm giác thư thái và thanh tịnh cho ngày đầu năm.

Tết cổ truyền người Việt xưa qua lăng kính ngoại quốc 18/02/2026 04:50 Từ đầu thế kỷ 17 đến cuối thế kỷ 19, nhiều giáo sĩ, thương nhân và học giả phương Tây khi đến Đàng Ngoài và Bắc Kỳ đã để lại những ghi chép về Tết Nguyên đán của người Việt.

Lắng tiếng Trò Kiều trên đất Cam Lâm 17/02/2026 15:00 Nằm trên miền đất hát, làng Cam Lâm xưa, nay là thôn Lâm Hải Hoa (xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh), từ lâu đã được nhắc đến như một nơi Trò Kiều neo lại bền bỉ trong đời sống cộng đồng. Ở đây, câu hát không chỉ hiện diện trong những mùa hội rộn ràng, mà còn đi cùng người làng qua bao thăng trầm, lặng lẽ và bền bỉ.

Người dân tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc ngày đầu năm mới 17/02/2026 13:33 Đông đảo người dân đã đến Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc Hà Tĩnh) trong sáng 17/2 (mùng 1 tết Nguyên đán Bính Ngọ) để dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ.

Bình yên sáng mùng 1 Tết ở đô thị trung tâm Hà Tĩnh 17/02/2026 10:02 Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đường phố ở Thành Sen - trung tâm đô thị của Hà Tĩnh vắng vẻ, yên bình trong tiết trời mưa xuân, se lạnh.

Đầu xuân vãn cảnh chùa Cảm Sơn 17/02/2026 10:00 Trong đêm Giao thừa, thời khắc đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026, nhiều người dân Hà Tĩnh đã đến chùa Cảm Sơn tại phường Thành Sen để thắp nén tâm hương, xin lộc đầu xuân.

Bác Hồ và những bài thơ chúc Tết năm Ngọ 17/02/2026 09:30 Chúc Tết đồng bào mình bằng những vần thơ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở ra một phong tục đẹp, đầy ý nghĩa. Dù hơn nửa thế kỷ không được nghe thơ chúc Tết của Bác Hồ, nhưng mỗi khi Tết đến, xuân về, âm vang của những vần thơ năm ấy như lời của non sông còn vọng mãi, cứ náo nức cùng ta bước vào năm mới.

Đầu năm đi lễ chùa 17/02/2026 06:24 Ngay sau thời khắc Giao thừa, đông đảo người dân Hà Tĩnh thành kính dâng hương tại điểm đến tâm linh, cầu mong một năm mới Bính Ngọ bình an, may mắn và nhiều điều tốt lành.

Mang cả đất trời vào một tiết xuân 17/02/2026 05:01 Với chiều sâu văn hóa phương Đông, tự bao đời, con người Việt Nam luôn tin rằng, mọi sự việc trên đời đều do nhân duyên hội tụ.

Ngắm màn pháo hoa rực sáng chào năm mới ở Hà Tĩnh 17/02/2026 01:38 Vào khoảnh khắc Giao thừa, bầu trời Hà Tĩnh bừng sáng trong màn pháo hoa rực rỡ sắc màu, đón chào năm mới với nhiều niềm tin và kỳ vọng.