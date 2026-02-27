Hotline: 02393.693.427
Hấp dẫn giải cờ tướng, kéo co tại Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông

Anh Thùy - Khả Sơn
(Baohatinh.vn) - Giải cờ tướng và kéo co tại Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông do xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) tổ chức không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi dịp đầu xuân mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

bqbht_br_1.jpg
Ngày 27/2, tại Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông (thôn Hải Thượng, xã Hương Sơn) đã diễn ra giải cờ tướng và giải kéo co mừng Đảng, mừng Xuân. Các giải đấu thuộc khuôn khổ lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2026. Tham dự giải cờ tướng có 16 kỳ thủ, giải kéo co có 5 đội thi đến từ các thôn trên địa bàn xã.
bqbht_br_6.jpg
Giải cờ tướng được tổ chức theo thể thức thi đấu loại trực tiếp. Qua các lượt đấu, ban tổ chức lựa chọn 4 kỳ thủ vào vòng bán kết, từ đó chọn ra 2 kỳ thủ xuất sắc bước vào trận chung kết.
bqbht_br_7.jpg
﻿bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_5.jpg
Trong suốt quá trình tranh tài, các kỳ thủ thể hiện sự tập trung cao độ, bình tĩnh phân tích thế trận, tính toán kỹ lưỡng từng nước đi. Nhiều ván cờ diễn ra gay cấn, giằng co qua từng nước cờ, đòi hỏi sự linh hoạt và bản lĩnh của người chơi. Những thế cờ hay, nước đi sáng tạo đã thu hút đông đảo người dân theo dõi, cổ vũ, góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho giải đấu.
bqbht_br_11.jpg
Đặc biệt, trận chung kết giữa kỳ thủ Nguyễn Đức Hậu (thôn Đại Vường) và kỳ thủ Nguyễn Văn Thành (thôn 10) được tổ chức theo hình thức đấu cờ người, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo Nhân dân và du khách.
bqbht_br_36.jpg
Cùng với giải cờ tướng, xã Hương Sơn cũng đã tổ chức giải kéo co với sự tham gia của 5 đội thi đấu thuộc các thôn trên địa bàn xã.
bqbht_br_41.jpg
bqbht_br_40.jpg
Các đội thi bước vào tranh tài với tinh thần quyết tâm cao, thể hiện rõ sự đoàn kết và phối hợp nhịp nhàng. Những hiệp đấu diễn ra sôi nổi, căng thẳng khi hai bên liên tục giằng co, tạo nên thế trận ngang sức ngang tài.
bqbht_br_35.jpg
Các giải đấu thu hút đông đảo sự cổ vũ của người dân và du khách.
bqbht_br_27.jpg
Kết thúc giải đấu cờ tướng, ban tổ chức đã trao giải nhất cho kỳ thủ Nguyễn Đức Hậu (thôn Đại Vường).
bqbht_br_89.jpg
Thông qua các hoạt động thể thao sôi nổi, tinh thần đoàn kết, giao lưu, gắn bó cộng đồng được tăng cường, qua đó làm phong phú thêm nội dung lễ hội, hướng tới xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phát triển. Trong ảnh: Ban tổ chức trao giải nhất giải kéo co cho đội thôn Yên Sơn.

#Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông #Giải cờ tướng #Giải kéo co #Lễ hội đầu xuân

